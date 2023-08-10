Тур: 3. Стадион: Тенгиз Буржаназе.
0'
32' Желтая карточкаКреспо Хосе
0:1
45' ГолКреспо Хосе
55' Желтая карточкаКостадинов Георги
63' Желтая карточкаRamaric Etou
0:2
64' ГолЭфрем Георгиос
87' Красная карточкаАлеф
90'+6
Ход матча
32'
45'
0:1
63'
64'
0:2
87'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ramaric
Etou
5
Алеф
23
Jean
Victor
10
Гэйл
Тььерри
27
Белек
Вид
15
Креспо
Хосе
14
Шебаке
Иссам
16
Сушич
Матео
20
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ramaric EtouЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 АлефПолузащитник
-
23 Jean VictorПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гэйл ТььерриНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andrey Demchenko
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 ДалсьюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Бомбардиры внутри турнира
Дила
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковталюк Николай
|3
|0.6
|Гэйл Тььерри
|2
|0.4
|Алеф
|1
|0.2
|Otar Parulava
|1
|0.2
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эфрем Георгиос
|2 (1)
|0.67
|Креспо Хосе
|1
|0.33
|Двали Лаша
|1
|0.33
|Квилитая Георгий
|1
|0.33
|Сарфо Кингсли
|1
|0.33
|Шебаке Иссам
|0
|0
Карточки
Дила
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zurab Tevzadze
|3
|0
|Алеф
|1
|1
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Сардалишвили Мишико
|1
|0
|Andrey Demchenko I
|1
|0
|Ramaric Etou
|1
|0
|Читеишвили Реваз
|1
|0
|Tornike Dzotsenidze
|1
|0
|Андроникашвили Александре
|1
|0
|Guram Chikashua
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Креспо Хосе
|3
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Далсью
|1
|0
Результаты матчей
Дила
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Дила
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
2
Дила
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дила
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1
Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Дила - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Дила 2:2 Дила - Гагра 1:0 Самтредия - Дила 1:2 Шукура - Дила 2:3 Дила - Сабуртало 1:1 Динамо Батуми - Дила 0:2 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Телави - Дила 2:2 Дила - Самгурали Цхалтубо 0:3 Гагра - Дила 0:0 Дила - Самтредия 1:0 Дила - Шукура 2:0 Сабуртало - Дила 0:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2
Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2
Результаты матчей
Дила
АПОЭЛ
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Дила
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дила 0:2 АПОЭЛ
Исход игры
Дила
15.5% (18)
Ничья
25.9% (30)
АПОЭЛ
58.6% (68)
Тотал 2.5
Больше
44.55% (49)
Меньше
55.45% (61)
Обе команды забьют
Да
69.09% (76)
Нет
30.91% (34)
Популярный счёт
1:2 АПОЭЛ
31% (36)
1:1 Ничья
23.3% (27)
0:1 АПОЭЛ
15.5% (18)
2:1 Дила
6.9% (8)
1:0 Дила
6.9% (8)
0:2 АПОЭЛ
5.2% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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