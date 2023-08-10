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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Дила
0:2
Конец матча
АПОЭЛ
0'
32' Желтая карточка
Креспо Хосе
0:1
45' Гол
Креспо Хосе
55' Желтая карточка
Костадинов Георги
63' Желтая карточка
Ramaric Etou
0:2
64' Гол
Эфрем Георгиос
87' Красная карточка
Алеф
90'+6

Ход матча

32'
 
Креспо Хосе
45'
0:1
Креспо Хосе
46'
 
Петрович Радосав
Креспо Хосе
55'
 
Костадинов Георги
58'
 
Вильяфаньес Лукас
Фетфатцидис Иоаннис
58'
 
Эфрем Георгиос
Маркиньос XXIII
58'
 
Эдуарду Уилсон
Сарфо Кингсли
63'
Ramaric Etou
 
64'
0:2
Эфрем Георгиос
66'
Сардалишвили Мишико
Otar Parulava
 
66'
Кухианидзе Серго
Ковталюк Николай
 
74'
 
Томане Антониу
Квилитая Георгий
85'
Bantu Mzwakali
Honore Gomis
 
87'
Алеф
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 116
Дила 15.5% (18)
X 25.9% (30)
АПОЭЛ 58.6% (68)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Кучеренко
Евгений
30
Читеишвили
Реваз
26
Tornike
Dzotsenidze
33
Ramaric
Etou
25
Вандерсон
ду
Карму
11
Otar
Parulava
5
Алеф
23
Jean
Victor
7
Honore
Gomis
22
Ковталюк
Николай
10
Гэйл
Тььерри
27
Белек
Вид
15
Креспо
Хосе
70
Костадинов
Георги
5
Двали
Лаша
14
Шебаке
Иссам
16
Сушич
Матео
28
Фетфатцидис
Иоаннис
44
Сарфо
Кингсли
36
Маркиньос
XXIII
11
Квилитая
Георгий
20
Далсью
Дила
4-3-3
АПОЭЛ
5-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Дила
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковталюк Николай 3 0.6
Гэйл Тььерри 2 0.4
Алеф 1 0.2
Otar Parulava 1 0.2
Tornike Dzotsenidze 0 0
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эфрем Георгиос 2 (1) 0.67
Креспо Хосе 1 0.33
Двали Лаша 1 0.33
Квилитая Георгий 1 0.33
Сарфо Кингсли 1 0.33
Шебаке Иссам 0 0

Карточки

Дила
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zurab Tevzadze 3 0
Алеф 1 1
Ковталюк Николай 2 0
Сардалишвили Мишико 1 0
Andrey Demchenko I 1 0
Ramaric Etou 1 0
Читеишвили Реваз 1 0
Tornike Dzotsenidze 1 0
Андроникашвили Александре 1 0
Guram Chikashua 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Хосе 3 0
Костадинов Георги 1 0
Далсью 1 0

Результаты матчей

Дила
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Дила
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
2
Дила
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дила
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1
Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Дила - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Дила 2:2 Дила - Гагра 1:0 Самтредия - Дила 1:2 Шукура - Дила 2:3 Дила - Сабуртало 1:1 Динамо Батуми - Дила 0:2 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Телави - Дила 2:2 Дила - Самгурали Цхалтубо 0:3 Гагра - Дила 0:0 Дила - Самтредия 1:0 Дила - Шукура 2:0 Сабуртало - Дила 0:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2
Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2

Результаты матчей

Дила
АПОЭЛ

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Дила
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 116
    Дила 15.5% (18)
    X 25.9% (30)
    АПОЭЛ 58.6% (68)
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    Где смотреть матч Дила 0:2 АПОЭЛ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дила 0:2 АПОЭЛ

    Исход игры
    Дила
    15.5% (18)
    Ничья
    25.9% (30)
    АПОЭЛ
    58.6% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.55% (49)
    Меньше
    55.45% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (76)
    Нет
    30.91% (34)
    Популярный счёт
    1:2 АПОЭЛ
    31% (36)
    1:1 Ничья
    23.3% (27)
    0:1 АПОЭЛ
    15.5% (18)
    2:1 Дила
    6.9% (8)
    1:0 Дила
    6.9% (8)
    0:2 АПОЭЛ
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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