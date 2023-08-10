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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Целе
0:0
Первый тайм: 9'
Неман Гродно
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 137
Целе 52.6% (72)
X 20.4% (28)
Неман Гродно 27% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Целе
Ничья
Неман Гродно
1.77
3.60
5.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Розман
Матьяж
23
Карничник
Зан
6
Зец
Давид
3
Вуклишевич
Дамьян
67
Милич
Нино
13
Врбанец
Матиц
10
Коутер
Нино
8
Бобичанец
Лука
11
Попович
Денис
7
Матко
Алёша
14
Иквуемеси
Чуквубуикем
16
Руденок
Константин
33
Карпович
Сергей
4
Васильев
Андрей
5
Пархоменко
Егор
8
Пантя
Юрий
22
Шукуров
Алимардон
47
Козлов
Михаил
Михайлович
15
Евдокимов
Олег
88
Савицкий
Павел
71
Сучков
Антон
17
Зубович
Егор
Целе
4-3-3
Неман Гродно
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобичанец Лука 1 0.33
Байде Грегор 1 0.33
Матко Алёша 1 0.33
Фильо Эдмилсон 1 0.33
Карничник Зан 0 0
Неманич Клемен 0 0
Лами Жюльен 0 0
Неман Гродно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савицкий Павел 2 (1) 0.4
Зубович Егор 1 0.2
Карпович Сергей 1 0.2
Шукуров Алимардон 1 0.2
Якимов Андрей 0 0

Карточки

Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зец Давид 2 0
Бобичанец Лука 2 0
Вуклишевич Дамьян 1 0
Розман Матьяж 1 0
Бизяк Ловро 1 0
Забуковник Марк 1 0
Фильо Эдмилсон 1 0
Неман Гродно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садовничий Иван 2 0
Пархоменко Егор 2 0
Козлов Михаил Михайлович 1 0
Пантя Юрий 1 0
Руденок Константин 1 0
Евдокимов Олег 1 0

Результаты матчей

Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Неман Гродно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Целе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Неман Гродно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Целе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Мура 5:0 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Алюминий - Целе 2:2
Трабзонспор - Целе 2:2 Целе - МТК 2:2 Целе - ТСК 1:2 Целе - Славен 2:2 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Целе - Локомотив Загреб 1:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Целе - Копер 2:0 Горица - Целе 1:2 Целе - Марибор 3:1 Браво - Целе 0:3 Целе - Табор Сежана 0:0 Мура - Целе 0:2 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Целе - Радомлье 1:1
Неман Гродно
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Бальцан - Неман Гродно 0:0 Неман Гродно - Бальцан 2:0 Неман Гродно - Вадуц 1:1 Вадуц - Неман Гродно 1:2
Нафтан - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Барановичи - Неман Гродно 0:2 Слуцк - Неман Гродно 0:2 Сморгонь - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Славия Мозырь 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Белшина Бобруйск - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Сморгонь 3:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 1:3 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 Неман Гродно - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Неман Гродно 3:3

Результаты матчей

Целе
Неман Гродно

Точный счет

3:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Целе
Неман Гродно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Милич слева прошёл вперёд, но его прострел в центр штрафной площади адресным не получился. Мяч достался соперникам.
  • 6'
    Заброс Карповича вперёд по правому флангу на Зубовича перехватил Бобичанец.
  • 5'
    Коутер не добрался до мяча после прострела справа к воротам, и сфера оказалась в руках у Руденка.
  • 4'
    Навес Карповича справа в штрафную площадь соперники перехватили. Команды в невысоком темпе начали встречу.
  • Угловой
    3'
    Бобичанец неудачно исполнил первый угловой удар. Васильев на ближней штанге легко перехвати мяч.
  • 2'
    "Целе" играет в тёмно-синей форме с голубыми рукавами, "Неман" - в зелёной форме с жёлтыми узорами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стожице"!
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 28.8% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Целе 0:0 Неман Гродно

Исход игры
Целе
52.5% (73)
Ничья
20.1% (28)
Неман Гродно
27.3% (38)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (32)
Меньше
70.37% (76)
Обе команды забьют
Да
49.07% (53)
Нет
50.93% (55)
Популярный счёт
1:0 Целе
28.8% (40)
1:1 Ничья
15.8% (22)
2:1 Целе
15.1% (21)
0:1 Неман Гродно
5% (7)
2:0 Целе
4.3% (6)
1:2 Неман Гродно
2.9% (4)
3:1 Целе
2.2% (3)
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Целе
Неман Гродно
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