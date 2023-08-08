Тур: 3. Стадион: Stadion Z'dezele.
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Бомбардиры внутри турнира
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобичанец Лука
|1
|0.5
|Байде Грегор
|1
|0.5
|Матко Алёша
|1
|0.5
|Edmilson Filho
|1
|0.5
|Карничник Зан
|0
|0
|Неманич Клемен
|0
|0
|Julien Lamy
|0
|0
Неман Гродно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савицкий Павел
|2 (1)
|0.5
|Зубович Егор
|1
|0.25
|Карпович Сергей
|1
|0.25
|Шукуров Алимардон
|1
|0.25
|Якимов Андрей
|0
|0
Карточки
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зец Давид
|2
|0
|Бобичанец Лука
|2
|0
|Вуклишевич Дамьян
|1
|0
|Розман Матьяж
|1
|0
|Бизяк Ловро
|1
|0
|Mark Zabukovnik
|1
|0
|Edmilson Filho
|1
|0
Неман Гродно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садовничий Иван
|2
|0
|Пархоменко Егор
|2
|0
|Козлов Михаил Михайлович
|1
|0
|Пантя Юрий
|1
|0
|Руденок Константин
|1
|0
|Евдокимов Олег
|1
|0
Результаты матчей
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
0
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Неман Гродно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Целе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Неман Гродно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Целе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Мура 5:0 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Алюминий - Целе 2:2
Трабзонспор - Целе 2:2 Целе - МТК 2:2 Целе - ТСК 1:2 Целе - Славен 2:2 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Целе - Локомотив Загреб 1:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Целе - Копер 2:0 Горица - Целе 1:2 Целе - Марибор 3:1 Браво - Целе 0:3 Целе - Табор Сежана 0:0 Мура - Целе 0:2 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Целе - Радомлье 1:1
Неман Гродно
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Бальцан - Неман Гродно 0:0 Неман Гродно - Бальцан 2:0 Неман Гродно - Вадуц 1:1 Вадуц - Неман Гродно 1:2
Нафтан - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Барановичи - Неман Гродно 0:2 Слуцк - Неман Гродно 0:2 Сморгонь - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Славия Мозырь 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Белшина Бобруйск - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Сморгонь 3:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 1:3 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 Неман Гродно - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Неман Гродно 3:3
Результаты матчей
Целе
Неман Гродно
Точный счет
3:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Целе
Неман Гродно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогнозы на матч Целе - Неман Гродно
Исход игры
Целе
62% (31)
Ничья
18% (9)
Неман Гродно
20% (10)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (15)
Меньше
65.91% (29)
Обе команды забьют
Да
52.27% (23)
Нет
47.73% (21)
Популярный счёт
1:0 Целе
30% (15)
2:1 Целе
20% (10)
1:1 Ничья
18% (9)
2:0 Целе
8% (4)
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