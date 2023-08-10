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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Адана Демирспор
1:0
Первый тайм: 7'
Осиек
0'
1:0
4' Гол
Свенссон Юнас

Ход матча

4'
Свенссон Юнас
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 107
Адана Демирспор 74.8% (80)
X 13.1% (14)
Осиек 12.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Осиек
1.55
4.50
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Карачич
Горан
22
Свенссон
Юнас
15
Манев
Йован
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
90
Стамбули
Бенжамен
8
Акбаба
Эмре
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
11
Акинтола
Дэвид
99
Ндиайе
Чериф
31
Маленица
Марко
17
Гржан
Шиме
37
Баришич
Адриан-Леон
5
Мкртчян
Степа
55
Драмбаев
Aлександр
6
Неяшмич
Дарко
23
Брлек
Петар
7
Югович
Ведран
11
Цакташ
Мийо
13
Мьерес
Рамон
66
Пушич
Петар
Адана Демирспор
4-2-3-1
Осиек
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 1 0.5
Стамбули Бенжамен 1 0.5
Акинтола Дэвид 1 0.5
Беланда Юнес 0 0
Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шполярич Йосип 1 0.5
Мьерес Рамон 1 0.5
Гржан Шиме 0 0
Цакташ Мийо 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 1 1
Беланда Юнес 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Кевин Родригес 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Манев Йован 1 0
Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маленица Марко 1 0
Мьерес Рамон 1 0
Мкртчян Степа 1 0
Domagoj Bukvic 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Осиек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Адана Демирспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Адана Демирспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Осиек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0
Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 4:1 Адана Демирспор - Хатайспор 3:0 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0
Осиек
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Залаэгерсег - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 3:4 Осиек - Залаэгерсег 1:0 Осиек - Славен 6:1
Осиек - Фехервар 0:2 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Осиек - Богемианс Дублин 3:2 Граничар Лазе - Осиек 0:9 Осиек - Риека 1:1 Шибеник - Осиек 1:4 Хайдук - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Вараждин - Осиек 1:3 Осиек - Истра 1961 1:0 Славен - Осиек 2:1 Осиек - Локомотив Загреб 2:2 ХНК Горица - Осиек 2:0 Риека - Осиек 1:1 Осиек - Тисакечке 0:0 Осиек - Шибеник 0:0

Результаты матчей

Адана Демирспор
Осиек

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Осиек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Г О О О О Л - Свенссон Юнас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Adana Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Адана Демирспор 74.8% (80)
X 13.1% (14)
Осиек 12.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Осиек
1.55
4.50
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Адана Демирспор 1:0 Осиек онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Адана Демирспор 1:0 Осиек

Исход игры
Адана Демирспор
74.3% (81)
Ничья
13.8% (15)
Осиек
11.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
65.42% (70)
Меньше
34.58% (37)
Обе команды забьют
Да
74.77% (80)
Нет
25.23% (27)
Популярный счёт
2:1 Адана Демирспор
49.5% (54)
1:0 Адана Демирспор
11% (12)
1:1 Ничья
10.1% (11)
1:2 Осиек
6.4% (7)
2:0 Адана Демирспор
5.5% (6)
0:1 Осиек
3.7% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
3:1 Адана Демирспор
1.8% (2)
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Адана Демирспор
Осиек
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