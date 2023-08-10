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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Адана Демирспор
5:1
Конец матча
Осиек
0'
1:0
3' Гол
Свенссон Юнас
2:0
16' Гол
Сари Юсуф
3:0
52' Гол
Ндиайе Чериф
65' Желтая карточка
Брлек Петар
66' Желтая карточка
Ловрич Кристиан
66' Желтая карточка
Маленица Марко
4:0
67' Пенальти
Ндиайе Чериф
72' Желтая карточка
Беланда Юнес
4:1
73' Пенальти
Гржан Шиме
78' Желтая карточка
Эвангелу Стефанос
5:1
88' Гол
Эрдоган Юсуф
90'+6

Ход матча

3'
Свенссон Юнас
1:0
16'
Сари Юсуф
2:0
46'
Нани Луиш
Акинтола Дэвид
 
46'
 
Domagoj Bukvic
Цакташ Мийо
46'
 
Ловрич Кристиан
Югович Ведран
52'
Ндиайе Чериф
(Беланда Юнес)
3:0
65'
 
Брлек Петар
66'
 
Ловрич Кристиан
66'
 
Маленица Марко
67'
Ндиайе Чериф
4:0
70'
Токёз Дорукхан
Акбаба Эмре
 
70'
Abdulsamet Burak
Гюлер Семих
 
71'
 
Фиолич Иван
Пушич Петар
71'
 
Фучак Кристиан
Мьерес Рамон
72'
Беланда Юнес
 
73'
4:1
Гржан Шиме
77'
 
Эвангелу Стефанос
Баришич Адриан-Леон
78'
 
Эвангелу Стефанос
80'
Эрдоган Юсуф
Сари Юсуф
 
86'
Ньянг М'Байе
Ндиайе Чериф
 
88'
Эрдоган Юсуф
(Ньянг М'Байе)
5:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 111
Адана Демирспор 74.8% (83)
X 13.5% (15)
Осиек 11.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Карачич
Горан
22
Свенссон
Юнас
15
Манев
Йован
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
90
Стамбули
Бенжамен
8
Акбаба
Эмре
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
11
Акинтола
Дэвид
99
Ндиайе
Чериф
31
Маленица
Марко
17
Гржан
Шиме
37
Баришич
Адриан-Леон
5
Мкртчян
Степа
55
Драмбаев
Aлександр
6
Неяшмич
Дарко
23
Брлек
Петар
7
Югович
Ведран
11
Цакташ
Мийо
13
Мьерес
Рамон
66
Пушич
Петар
Адана Демирспор
4-2-3-1
Осиек
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 3 (1) 1
Стамбули Бенжамен 1 0.33
Свенссон Юнас 1 0.33
Эрдоган Юсуф 1 0.33
Акинтола Дэвид 1 0.33
Сари Юсуф 1 0.33
Беланда Юнес 0 0
Ньянг М'Байе 0 0
Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гржан Шиме 1 (1) 0.33
Шполярич Йосип 1 0.33
Мьерес Рамон 1 0.33
Цакташ Мийо 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 1 1
Беланда Юнес 2 0
Свенссон Юнас 1 0
Кевин Родригес 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Манев Йован 1 0
Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маленица Марко 2 0
Брлек Петар 1 0
Эвангелу Стефанос 1 0
Мьерес Рамон 1 0
Ловрич Кристиан 1 0
Мкртчян Степа 1 0
Domagoj Bukvic 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осиек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
1
Адана Демирспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Осиек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Осиек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0
Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 4:1 Адана Демирспор - Хатайспор 3:0 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0
Осиек
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Залаэгерсег - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 3:4 Осиек - Залаэгерсег 1:0 Осиек - Славен 6:1
Осиек - Фехервар 0:2 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Осиек - Богемианс Дублин 3:2 Граничар Лазе - Осиек 0:9 Осиек - Риека 1:1 Шибеник - Осиек 1:4 Хайдук - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Вараждин - Осиек 1:3 Осиек - Истра 1961 1:0 Славен - Осиек 2:1 Осиек - Локомотив Загреб 2:2 ХНК Горица - Осиек 2:0 Риека - Осиек 1:1 Осиек - Тисакечке 0:0 Осиек - Шибеник 0:0

Результаты матчей

Адана Демирспор
Осиек

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Осиек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 88'
    Ньянг М'Байе сделал результативную передачу.
  • 88'
    Г О О О О Л - Эрдоган Юсуф бьет в цель!
  • 86'
    Ндиайе Чериф уходит с поля. Ньянг М'Байе выходит вместо него
  • 82'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Нани Луиш пробил пенальти, но не смог забить!
  • 82'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 80'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Нани Луиш пробил пенальти, но не смог забить!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Г О О О О Л - Сари Юсуф бьет в цель!
    • 3'
      Г О О О О Л - Свенссон Юнас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Adana Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Адана Демирспор 74.8% (83)
    X 13.5% (15)
    Осиек 11.7% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Адана Демирспор 5:1 Осиек

    Исход игры
    Адана Демирспор
    74.8% (83)
    Ничья
    13.5% (15)
    Осиек
    11.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.06% (72)
    Меньше
    33.94% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    75.23% (82)
    Нет
    24.77% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Адана Демирспор
    50.5% (56)
    1:0 Адана Демирспор
    10.8% (12)
    1:1 Ничья
    9.9% (11)
    1:2 Осиек
    6.3% (7)
    2:0 Адана Демирспор
    5.4% (6)
    0:1 Осиек
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    3:1 Адана Демирспор
    1.8% (2)
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