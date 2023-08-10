Тур: 3. Стадион: Yeni Adana Stadyumu.
5:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолСвенссон Юнас
2:0
16' ГолСари Юсуф
3:0
52' ГолНдиайе Чериф
65' Желтая карточкаБрлек Петар
66' Желтая карточкаЛоврич Кристиан
66' Желтая карточкаМаленица Марко
4:0
67' ПенальтиНдиайе Чериф
72' Желтая карточкаБеланда Юнес
4:1
73' ПенальтиГржан Шиме
78' Желтая карточкаЭвангелу Стефанос
5:1
88' ГолЭрдоган Юсуф
90'+6
Ход матча
3'
1:0
16'
2:0
52'
3:0
65'
66'
66'
67'
4:0
72'
73'
4:1
88'
5:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
15
Манев
Йован
10
Беланда
Юнес
99
Ндиайе
Чериф
17
Гржан
Шиме
23
Брлек
Петар
11
Цакташ
Мийо
13
Мьерес
Рамон
66
Пушич
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
30 Нани ЛуишНападающий
-
-
-
Главный тренер: Patrick Kluivert
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гржан ШимеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Цакташ МийоНападающий
-
13 Мьерес РамонНападающий
-
66 Пушич ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Гедес РенанЗащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Хирош АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Степан
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|3 (1)
|1
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.33
|Свенссон Юнас
|1
|0.33
|Эрдоган Юсуф
|1
|0.33
|Акинтола Дэвид
|1
|0.33
|Сари Юсуф
|1
|0.33
|Беланда Юнес
|0
|0
|Ньянг М'Байе
|0
|0
Осиек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гржан Шиме
|1 (1)
|0.33
|Шполярич Йосип
|1
|0.33
|Мьерес Рамон
|1
|0.33
|Цакташ Мийо
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|1
|1
|Беланда Юнес
|2
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Кевин Родригес
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
Осиек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маленица Марко
|2
|0
|Брлек Петар
|1
|0
|Эвангелу Стефанос
|1
|0
|Мьерес Рамон
|1
|0
|Ловрич Кристиан
|1
|0
|Мкртчян Степа
|1
|0
|Domagoj Bukvic
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осиек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
1
Адана Демирспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Осиек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Осиек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0
Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 4:1 Адана Демирспор - Хатайспор 3:0 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0
Осиек
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Залаэгерсег - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 3:4 Осиек - Залаэгерсег 1:0 Осиек - Славен 6:1
Осиек - Фехервар 0:2 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Осиек - Богемианс Дублин 3:2 Граничар Лазе - Осиек 0:9 Осиек - Риека 1:1 Шибеник - Осиек 1:4 Хайдук - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Вараждин - Осиек 1:3 Осиек - Истра 1961 1:0 Славен - Осиек 2:1 Осиек - Локомотив Загреб 2:2 ХНК Горица - Осиек 2:0 Риека - Осиек 1:1 Осиек - Тисакечке 0:0 Осиек - Шибеник 0:0
Результаты матчей
Адана Демирспор
Осиек
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Осиек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Адана Демирспор 5:1 Осиек
Исход игры
Адана Демирспор
74.8% (83)
Ничья
13.5% (15)
Осиек
11.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
66.06% (72)
Меньше
33.94% (37)
Обе команды забьют
Да
75.23% (82)
Нет
24.77% (27)
Популярный счёт
2:1 Адана Демирспор
50.5% (56)
1:0 Адана Демирспор
10.8% (12)
1:1 Ничья
9.9% (11)
1:2 Осиек
6.3% (7)
2:0 Адана Демирспор
5.4% (6)
0:1 Осиек
3.6% (4)
0:0 Ничья
2.7% (3)
3:1 Адана Демирспор
1.8% (2)
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