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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Б-36
0:0
Первый тайм: 6'
Риека
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 106
Б-36 15.1% (16)
X 20.8% (22)
Риека 64.2% (68)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Б-36
Ничья
Риека
7.60
4.20
1.70
Все Коэффициенты
1
Ламхауге
Маттиас
4
Йенссон
Исак
5
Наттестад
Сонни
16
Эгильссон
Магнус
22
Солхейм
Симун
28
Пшибыльски
Михал
6
Нильсен
Эли
20
Йохансен
Андрасс
3
Беньяминсен
Янн
8
Скандари
Тауфи
9
Агнарссон
Ханнес
1
Лабрович
Недилько
77
Danilo
Veiga
26
Раделич
Степан
66
Дилавер
Эмир
3
Года
Бруно
25
Ходжа
Велдин
18
Селахи
Линдон
87
Пашалич
Марко
21
Фрук
Тони
4
Янкович
Нико
89
Franjo
Ivanovic
Б-36
3-5-2
Риека
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Б-36
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йохансен Андрасс 1 0.2
Нильсен Эли 1 0.2
Агнарссон Ханнес 1 0.2
Пшибыльски Михал 1 0.2
Беньяминсен Янн 1 (1) 0.2
Солхейм Симун 0 0
Нильсен Бьярки 0 0
Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Franjo Ivanovic 3 1
Года Бруно 1 0.33
Джуара Наис 1 0.33
Пашалич Марко 1 0.33
Янкович Нико 1 0.33
Фрук Тони 0 0
Либер Адриан 0 0

Карточки

Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгильссон Магнус 3 0
Наттестад Сонни 1 0
Нильсен Эли 1 0
Агнарссон Ханнес 1 0
Беньяминсен Янн 1 0
Йохансен Андрасс 1 0
Йенссон Исак 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0
Скандари Тауфи 1 0
Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банда Эммануэль 1 0
Года Бруно 1 0

Результаты матчей

Б-36
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Б-36
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
6
Б-36
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Риека
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
3
100%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
3
60%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Б-36
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вестур - Б-36 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Б-36 1:1 Б-36 - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Пайде Линнамеесконд - Б-36 0:2
Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Фуглафйордур - Б-36 0:3 Б-36 - Стреймур 2:1 Торсхавн - Б-36 1:0 Б-36 - Викингур 2:1 Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2 Б-36 - Б-68 2:0 Б-36 - Торсхавн 0:2
Риека
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Риека - Истра 1961 6:0 Риека - Дукаджини 6:1 Хайдук - Риека 1:0 Дукаджини - Риека 0:1
Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3 Риека - Локомотив Загреб 2:0 ХНК Горица - Риека 1:0 Риека - Хайдук 2:0

Результаты матчей

Б-36
Риека

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Б-36
Риека

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 106
Б-36 15.1% (16)
X 20.8% (22)
Риека 64.2% (68)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Б-36
Ничья
Риека
7.60
4.20
1.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Б-36 0:0 Риека онлайн

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Прогнозы на матч Б-36 0:0 Риека

Исход игры
Б-36
14.7% (16)
Ничья
19.3% (21)
Риека
66.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
49.07% (53)
Меньше
50.93% (55)
Обе команды забьют
Да
64.81% (70)
Нет
35.19% (38)
Популярный счёт
1:2 Риека
32.1% (35)
0:1 Риека
18.3% (20)
1:1 Ничья
15.6% (17)
0:2 Риека
11.9% (13)
2:1 Б-36
10.1% (11)
1:0 Б-36
3.7% (4)
1:3 Риека
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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Б-36
Риека
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