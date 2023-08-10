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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Б-36
1:3
Конец матча
Риека
0'
1:0
33' Гол
Агнарссон Ханнес
1:1
41' Пенальти
Янкович Нико
1:2
48' Гол
Года Бруно
58' Желтая карточка
Селахи Линдон
77' Желтая карточка
Эгильссон Магнус
86' Желтая карточка
Нильсен Бьярки
1:3
88' Гол
Раделич Степан
90' Желтая карточка
Пшибыльски Михал
90'+6

Ход матча

33'
Агнарссон Ханнес
(Пшибыльски Михал)
1:0
41'
1:1
Янкович Нико
48'
1:2
Года Бруно
(Пашалич Марко)
51'
Нильсен Бьярки
Агнарссон Ханнес
 
58'
 
Селахи Линдон
73'
Шабала Валерий
Скандари Тауфи
 
77'
Эгильссон Магнус
 
77'
 
Обрегон Хорхе
Franjo Ivanovic
77'
 
Илинкович Сильвио
Селахи Линдон
79'
 
Гргич Ален
Пашалич Марко
86'
Нильсен Бьярки
 
88'
1:3
Раделич Степан
(Фрук Тони)
89'
 
Джуара Наис
Янкович Нико
89'
 
Лепиница Иван
Ходжа Велдин
90'
Пшибыльски Михал
 
90'
Магнуссон Эрлендур
Нильсен Эли
 
90'
Йонсен Эмиль
Йохансен Андрасс
 
90'
Хейнесен Беньямин
Пшибыльски Михал
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 110
Б-36 14.5% (16)
X 20% (22)
Риека 65.5% (72)
Все прогнозы
1
Ламхауге
Маттиас
4
Йенссон
Исак
5
Наттестад
Сонни
16
Эгильссон
Магнус
22
Солхейм
Симун
28
Пшибыльски
Михал
6
Нильсен
Эли
20
Йохансен
Андрасс
3
Беньяминсен
Янн
8
Скандари
Тауфи
9
Агнарссон
Ханнес
1
Лабрович
Недилько
77
Danilo
Veiga
26
Раделич
Степан
66
Дилавер
Эмир
3
Года
Бруно
25
Ходжа
Велдин
18
Селахи
Линдон
87
Пашалич
Марко
21
Фрук
Тони
4
Янкович
Нико
89
Franjo
Ivanovic
Б-36
3-5-2
Риека
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Б-36
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агнарссон Ханнес 2 0.4
Пшибыльски Михал 1 0.2
Йохансен Андрасс 1 0.2
Нильсен Эли 1 0.2
Беньяминсен Янн 1 (1) 0.2
Солхейм Симун 0 0
Нильсен Бьярки 0 0
Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Franjo Ivanovic 3 1
Года Бруно 2 0.67
Янкович Нико 2 (1) 0.67
Пашалич Марко 1 0.33
Раделич Степан 1 0.33
Джуара Наис 1 0.33
Фрук Тони 0 0
Либер Адриан 0 0

Карточки

Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгильссон Магнус 4 0
Наттестад Сонни 1 0
Нильсен Эли 1 0
Агнарссон Ханнес 1 0
Пшибыльски Михал 1 0
Беньяминсен Янн 1 0
Йохансен Андрасс 1 0
Йенссон Исак 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0
Нильсен Бьярки 1 0
Скандари Тауфи 1 0
Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банда Эммануэль 1 0
Года Бруно 1 0
Селахи Линдон 1 0

Результаты матчей

Б-36
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Б-36
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Риека
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
6
Б-36
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Риека
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
3
100%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
3
50%
0
0%
91-120

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Б-36
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вестур - Б-36 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Б-36 1:1 Б-36 - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Пайде Линнамеесконд - Б-36 0:2
Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Фуглафйордур - Б-36 0:3 Б-36 - Стреймур 2:1 Торсхавн - Б-36 1:0 Б-36 - Викингур 2:1 Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2 Б-36 - Б-68 2:0 Б-36 - Торсхавн 0:2
Риека
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Риека - Истра 1961 6:0 Риека - Дукаджини 6:1 Хайдук - Риека 1:0 Дукаджини - Риека 0:1
Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3 Риека - Локомотив Загреб 2:0 ХНК Горица - Риека 1:0 Риека - Хайдук 2:0

Результаты матчей

Б-36
Риека

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Б-36
Риека

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
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    Прогнозы 110
    Б-36 14.5% (16)
    X 20% (22)
    Риека 65.5% (72)
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    Где смотреть матч Б-36 1:3 Риека онлайн

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    Прогнозы на матч Б-36 1:3 Риека

    Исход игры
    Б-36
    14.5% (16)
    Ничья
    20% (22)
    Риека
    65.5% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.62% (53)
    Меньше
    51.38% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    65.14% (71)
    Нет
    34.86% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Риека
    31.8% (35)
    0:1 Риека
    18.2% (20)
    1:1 Ничья
    16.4% (18)
    0:2 Риека
    11.8% (13)
    2:1 Б-36
    10% (11)
    1:0 Б-36
    3.6% (4)
    1:3 Риека
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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