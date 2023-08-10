Тур: 3. Стадион: Гундадалур.
0'
1:0
33' ГолАгнарссон Ханнес
1:1
41' ПенальтиЯнкович Нико
1:2
48' ГолГода Бруно
58' Желтая карточкаСелахи Линдон
77' Желтая карточкаЭгильссон Магнус
86' Желтая карточкаНильсен Бьярки
1:3
88' ГолРаделич Степан
90' Желтая карточкаПшибыльски Михал
90'+6
Ход матча
33'
41'
1:1
48'
1:2
58'
77'
86'
88'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 7
-
0 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
77
Danilo
Veiga
66
Дилавер
Эмир
25
Ходжа
Велдин
21
Фрук
Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Йонсен ЭмильПолузащитник
-
27 Кнудсен АронПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dan Brimsvik
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Danilo VeigaЗащитник
- Защитник
-
66 Дилавер ЭмирЗащитник
- Защитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Фрук ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Гргич АленНападающий
-
28 Ivan Smolcic
-
Главный тренер: Якирович Сергей
Бомбардиры внутри турнира
Б-36
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агнарссон Ханнес
|2
|0.4
|Пшибыльски Михал
|1
|0.2
|Йохансен Андрасс
|1
|0.2
|Нильсен Эли
|1
|0.2
|Беньяминсен Янн
|1 (1)
|0.2
|Солхейм Симун
|0
|0
|Нильсен Бьярки
|0
|0
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Franjo Ivanovic
|3
|1
|Года Бруно
|2
|0.67
|Янкович Нико
|2 (1)
|0.67
|Пашалич Марко
|1
|0.33
|Раделич Степан
|1
|0.33
|Джуара Наис
|1
|0.33
|Фрук Тони
|0
|0
|Либер Адриан
|0
|0
Карточки
Б-36
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эгильссон Магнус
|4
|0
|Наттестад Сонни
|1
|0
|Нильсен Эли
|1
|0
|Агнарссон Ханнес
|1
|0
|Пшибыльски Михал
|1
|0
|Беньяминсен Янн
|1
|0
|Йохансен Андрасс
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
|Ламхауге Маттиас
|1
|0
|Нильсен Бьярки
|1
|0
|Скандари Тауфи
|1
|0
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Года Бруно
|1
|0
|Селахи Линдон
|1
|0
Результаты матчей
Б-36
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Б-36
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Риека
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
6
Б-36
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Риека
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
6
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
3
100%
0
0%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
3
50%
0
0%
91-120
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Б-36
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вестур - Б-36 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Б-36 1:1 Б-36 - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Пайде Линнамеесконд - Б-36 0:2
Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Фуглафйордур - Б-36 0:3 Б-36 - Стреймур 2:1 Торсхавн - Б-36 1:0 Б-36 - Викингур 2:1 Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2 Б-36 - Б-68 2:0 Б-36 - Торсхавн 0:2
Риека
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Риека - Истра 1961 6:0 Риека - Дукаджини 6:1 Хайдук - Риека 1:0 Дукаджини - Риека 0:1
Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3 Риека - Локомотив Загреб 2:0 ХНК Горица - Риека 1:0 Риека - Хайдук 2:0
Результаты матчей
Б-36
Риека
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Б-36
Риека
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
21
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогнозы на матч Б-36 1:3 Риека
Исход игры
Б-36
14.5% (16)
Ничья
20% (22)
Риека
65.5% (72)
Тотал 2.5
Больше
48.62% (53)
Меньше
51.38% (56)
Обе команды забьют
Да
65.14% (71)
Нет
34.86% (38)
Популярный счёт
1:2 Риека
31.8% (35)
0:1 Риека
18.2% (20)
1:1 Ничья
16.4% (18)
0:2 Риека
11.8% (13)
2:1 Б-36
10% (11)
1:0 Б-36
3.6% (4)
1:3 Риека
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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