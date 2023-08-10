  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Твенте
2:0
Конец матча
Рига
0'
1:0
11' Гол
Сампстед Альфонс
41' Желтая карточка
Музинга Нгонда
44' Желтая карточка
Контрерас Антони
2:0
67' Гол
Даан Ротс
69' Желтая карточка
Юнювар Наджи
84' Желтая карточка
Муса Баба
86' Желтая карточка
Черномордийс Антонийс
90'+5

Ход матча

11'
Сампстед Альфонс
(Кьёлё Матиас)
1:0
41'
 
Музинга Нгонда
44'
 
Контрерас Антони
46'
 
Тайво Абдулрахман
Регжа Марко
56'
 
Brian Pena
Йойич Милош
64'
Регер Юри
Кьёлё Матиас
 
64'
Юнювар Наджи
Влап Михел
 
67'
Даан Ротс
2:0
69'
Юнювар Наджи
 
73'
 
Юрковскис Райвис
Босанчич Петар
73'
 
Сойсало Микаэль
Контрерас Антони
73'
 
Бабец Хрвое
Douglas Franco2
84'
 
Муса Баба
84'
Gijs Besselink
Ван Волфсвинкель Рикки
 
84'
Mats Rots
Сампстед Альфонс
 
86'
 
Черномордийс Антонийс

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогнозы 111
Твенте 98.2% (109)
X 0% (0)
Рига 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
20
Бренет
Джошуа
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
27
Манфред
Угалде
16
Пуринс
Нильс
21
Муса
Баба
34
Черномордийс
Антонийс
15
Босанчич
Петар
25
Музинга
Нгонда
9
Контрерас
Антони
3
Mouhamed
El
Bachir
Ngom
77
Манкенда
Готье
10
Douglas
Franco2
8
Йойич
Милош
18
Регжа
Марко
Твенте
4-2-3-1
Рига
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 2 0.67
Сампстед Альфонс 1 0.33
Даан Ротс 1 0.33
Бренет Джошуа 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкенда Готье 1 0.2
Музинга Нгонда 1 0.2
Регжа Марко 1 0.2
Контрерас Антони 1 0.2
Douglas Franco2 1 0.2
Mouhamed El Bachir Ngom 1 0.2
Сойсало Микаэль 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнювар Наджи 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Проппер Робин 1 0
Влап Михел 1 0
Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черномордийс Антонийс 2 0
Музинга Нгонда 2 0
Босанчич Петар 1 0
Манкенда Готье 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0
Контрерас Антони 1 0
Бабец Хрвое 1 0
Муса Баба 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рига
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5
Твенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рига
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
100%
1
20%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
1
25%
1
17%
91-120

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7
Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1
Рига
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Супер Нова - Рига 1:5 Рига - Кечкемет 3:1 Рига - Даугавпилс 3:0 Кечкемет - Рига 2:1
Тукумс 2000 - Рига 0:6 Викингур Рейкьявик - Рига 1:0 Рига - Викингур Рейкьявик 2:0 Рига - Ауда 1:0 Рига - Лиепая 3:1 Рига - РФШ Рига 2:2 ФШ Елгава - Рига 1:3 Паневежис - Рига 1:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 Метта - Рига 0:2 Рига - Супер Нова 5:1 РФШ Рига - Рига 0:0 Рига - Тукумс 2000 5:1 Ауда - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:4 Рига - Даугавпилс 1:0

Результаты матчей

Твенте
Рига

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Твенте
Рига

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Контрерас Антони получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Музинга Нгонда получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Матиас Кьело сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Сампстед Альфонс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Твенте 98.2% (109)
    X 0% (0)
    Рига 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Твенте 2:0 Рига онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Твенте 2:0 Рига

    Исход игры
    Твенте
    98.2% (109)
    Ничья
    0% (0)
    Рига
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.53% (42)
    Меньше
    61.47% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    22.02% (24)
    Нет
    77.98% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Твенте
    52.3% (58)
    3:0 Твенте
    12.6% (14)
    2:1 Твенте
    12.6% (14)
    3:1 Твенте
    8.1% (9)
    1:0 Твенте
    8.1% (9)
    4:0 Твенте
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     