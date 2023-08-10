  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Milos Boskovic
Стяуа
0:0
Конец матча
Нордшелланн
0'
32' Желтая карточка
Adamo Nagalo
59' Вторая желтая карточка
Adamo Nagalo
73' Желтая карточка
Коман Флоринел
88' Желтая карточка
Эджума Малком
90' Желтая карточка
Кирикеш Влад
90'+8

Ход матча

32'
 
Adamo Nagalo
46'
Попеску Октавиан
Кордя Андрей
 
49'
 
Свенссон Даниэль
Mario Dorgeles
56'
 
Беньямин Нюгрен
Ингвартсен Маркус
56'
 
Антман Оливер
Ibrahim Osman
59'
 
Adamo Nagalo
61'
Георге Валентин
Компаньо Андреа
 
73'
Коман Флоринел
 
74'
Эджума Малком
Джокович Дамьян
 
82'
 
Марксен Эрик
Jonas Jensen-Abbew
82'
 
Lasso Coulibaly
Ernest Nuamah
88'
Эджума Малком
 
90'
Кирикеш Влад
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 110
Стяуа 70.9% (78)
X 22.7% (25)
Нордшелланн 6.4% (7)
Все прогнозы
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
21
Кирикеш
Влад
33
Радунович
Ристо
88
Джокович
Дамьян
23
Попеску
Овидиу
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
9
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
30
Jonas
Jensen-Abbew
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
29
Mario
Dorgeles
6
Тверсков
Йеппе
10
Диоманде
Мохаммед
37
Ernest
Nuamah
7
Ингвартсен
Маркус
14
Ibrahim
Osman
Стяуа
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джокович Дамьян 2 0.67
Коман Флоринел 1 0.33
Попеску Октавиан 1 0.33
Балута Александр 0 0
Кордя Андрей 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирикеш Влад 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Балута Александр 1 0
Коман Флоринел 1 0
Олару Дариус 1 0
Харуц Денис 1 0
Эджума Малком 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Дава Джойским 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 1 1

Результаты матчей

Стяуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нордшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Стяуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нордшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Стяуа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Нордшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - Стяуа 0:2 ЦСКА-1948 - Стяуа 0:1
Стяуа - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0
Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1

Результаты матчей

Стяуа
Нордшелланн

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Стяуа
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Команда Норшеланн играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Стяуа: 45%, Норшеланн: 55%.
  • 98'
    Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Марксен Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Судья сигнализирует, что Лассо Кулибали из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Радунович Ристо
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Олару Дариус из команды Стяуа разыграл угловой с левого угла.
    • 95'
      Лассо Кулибали из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 94'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 94'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 94'
      Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 94'
      Дава Джойским из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Тарновану Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Какой удар! Со штрафного Беньямин Нюгрен сотряс перекладину!
    • 91'
      Кирикеш Влад получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Кирикеш Влад из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 91'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 91'
      Беньямин Нюгрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 90'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Стяуа: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 88'
      Эджума Малком получил желтую карточку от судьи
    • 88'
      Эджума Малком из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Беньямин Нюгрен пострадал.
    • 88'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 87'
      Олару Дариус наказан за толчок Лассо Кулибали
    • 87'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 86'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 85'
      Кирикеш Влад успешно блокирует удар.
    • 85'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 85'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Стяуа: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 84'
      Попеску Октавиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 84'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 84'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 83'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 83'
      Радунович Ристо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 83'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Матч возобновлен
    • 82'
      Тактическая замена. Ernest Nuamah уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • 82'
      Йонас Йенсен-Эббью получил травму и заменен. Марксен Эрик выходит на поле.
    • 81'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Матч возобновлен
    • 81'
      Ох, нехорошо это выглядит. Йонас Йенсен-Эббью получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 80'
      Йонас Йенсен-Эббью на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 80'
      Контроль мяча: Стяуа: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 80'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 80'
      Йонас Йенсен-Эббью ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Стяуа начинает контратаку
    • 79'
      Попеску Октавиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 79'
      Шанс! Олару Дариус из команды Стяуа пробил головой, но мимо
    • 79'
      Пантя Александру из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 79'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 78'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 78'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 78'
      Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 76'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 76'
      Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали
    • 76'
      Коман Флоринел из команды Стяуа разыграл угловой с правого угла.
    • 75'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 75'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Контроль мяча: Стяуа: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 75'
      Йонас Йенсен-Эббью ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 74'
      Матч возобновлен
    • 74'
      Тактическая замена. Джокович Дамьян уходит с поля и его заменяет Эджума Малком
    • 73'
      Рефери не любит споров - именно за это Коман Флоринел сейчас получил желтую
    • 73'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 73'
      Беньямин Нюгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 73'
      Пантя Александру из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 73'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 72'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 72'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 72'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 70'
      Контроль мяча: Стяуа: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 70'
      Коман Флоринел из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 70'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Коман Флоринел
    • 70'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 69'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 68'
      Хорошую попытку сделал Ernest Nuamah. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 68'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 67'
      Джокович Дамьян из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 66'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 65'
      Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 65'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 65'
      Антман Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Контроль мяча: Стяуа: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 64'
      Дава Джойским не смог попасть в створ ударом издали
    • 64'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 64'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Антман Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 63'
      Вилладсен Оливер пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
    • 63'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 62'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 61'
      Тактическая замена. Компаньо Андреа уходит с поля и его заменяет Георге Валентин
    • 61'
      Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Матч возобновлен
    • 60'
      Контроль мяча: Стяуа: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 60'
      Попеску Октавиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 59'
      УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Адамо Нагало получает вторую желтую карточку
    • 59'
      Судья сигнализирует, что Адамо Нагало из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Попеску Октавиан
    • 59'
      Стяуа начинает контратаку
    • 59'
      Тверсков Йеппе ошибается в защите.
    • 58'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 58'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Попеску Октавиан.
    • 57'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Радунович Ристо.
    • 57'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 56'
      Матч возобновлен
    • 56'
      Тактическая замена. Ibrahim Osman уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • 56'
      Ингвартсен Маркус получил травму и заменен. Беньямин Нюгрен выходит на поле.
    • 55'
      Контроль мяча: Стяуа: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 55'
      Ингвартсен Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 54'
      Матч возобновлен
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Судья сигнализирует, что Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • 52'
      Матч возобновлен
    • 51'
      Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Контроль мяча: Стяуа: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 50'
      Йонас Йенсен-Эббью наказан за толчок Олару Дариус
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 49'
      Mario Dorgeles получил травму и заменен. Свенссон Даниэль выходит на поле.
    • 48'
      Mario Dorgeles на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Пантя Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Тактическая замена. Кордя Андрей уходит с поля и его заменяет Попеску Октавиан
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Команда Стяуа почти не владела мячом в первой половине.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Стяуа: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 45'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Стяуа: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 45'
      Попеску Овидиу из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 44'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 43'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Mario Dorgeles
    • 42'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 41'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Стяуа: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Попеску Овидиу из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 39'
      Mario Dorgeles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Попеску Овидиу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Назначен штрафной. Пострадал Олару Дариус, его свалил Вилладсен Оливер.
    • 37'
      Попеску Овидиу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 37'
      Попеску Овидиу успешно блокирует удар.
    • 37'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Компаньо Андреа из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Mario Dorgeles навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Дава Джойским из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Кирикеш Влад из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Стяуа: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 34'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 34'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 33'
      Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали
    • 33'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 33'
      Радунович Ристо ошибается в защите.
    • 32'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн предупрежден после нескольких фолов.
    • 32'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Компаньо Андреа.
    • 32'
      Пантя Александру из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 31'
      Пантя Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Олару Дариус выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 30'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Стяуа: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 30'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 29'
      Олару Дариус задерживает мяч рукой
    • 29'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Адамо Нагало наказан за толчок Компаньо Андреа
    • 28'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 27'
      Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Адамо Нагало создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 26'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 26'
      Дава Джойским не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Mario Dorgeles ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Стяуа: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 25'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Кордя Андрей.
    • 24'
      Дава Джойским из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 23'
      Пантя Александру выиграл воздушное противоборство у Фресе Мартин.
    • 23'
      Пантя Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Коман Флоринел из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Mario Dorgeles
    • 21'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 21'
      Ernest Nuamah ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Дава Джойским выиграл воздушное противоборство у Ингвартсен Маркус.
    • 21'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 20'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Адамо Нагало из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Компаньо Андреа
    • 20'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 20'
      Контроль мяча: Стяуа: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 20'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 19'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 18'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Судья свистит. Вилладсен Оливер атаковал сзади соперника. Это Коман Флоринел заработал своей команде штрафной
    • 17'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 17'
      Ibrahim Osman наказан за толчок Пантя Александру
    • 16'
      Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Стяуа: 42%, Норшеланн: 58%.
    • 15'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Судья свистит. Пантя Александру атаковал сзади соперника. Это Ibrahim Osman заработал своей команде штрафной
    • 13'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Стяуа начинает контратаку
    • 13'
      Кирикеш Влад ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Пантя Александру.
    • 13'
      Пантя Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 11'
      Назначен штрафной. Пострадал Попеску Овидиу, его свалил Мохаммед Диоманд.
    • 11'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 11'
      Попеску Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 10'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 10'
      Компаньо Андреа из команды Стяуа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 10'
      Контроль мяча: Стяуа: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 10'
      Компаньо Андреа из команды Стяуа в офсайде
    • 10'
      Кордя Андрей из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 9'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Олару Дариус
    • 9'
      Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 7'
      Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Кордя Андрей
    • 7'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 6'
      Коман Флоринел наказан за толчок Йонас Йенсен-Эббью
    • 6'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 6'
      Пантя Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Тарновану Стефан делает важнейший сейв!
    • 5'
      Фресе Мартин нанес удар головой, но Stefan Tarnovanu спокойно отбил мяч.
    • 5'
      Mario Dorgeles из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 5'
      Контроль мяча: Стяуа: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 5'
      Радунович Ристо из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 4'
      Адамо Нагало выиграл воздушное противоборство у Компаньо Андреа.
    • 4'
      Дава Джойским из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Кирикеш Влад ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Йонас Йенсен-Эббью выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 2'
      Компаньо Андреа из команды Стяуа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 2'
      Коман Флоринел из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Стяуа начинает контратаку
    • 2'
      Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 1'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Steaua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Стяуа 70.9% (78)
    X 22.7% (25)
    Нордшелланн 6.4% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Стяуа 0:0 Нордшелланн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Стяуа 0:0 Нордшелланн

    Исход игры
    Стяуа
    70.9% (78)
    Ничья
    22.7% (25)
    Нордшелланн
    6.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.34% (56)
    Меньше
    47.66% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    72.9% (78)
    Нет
    27.1% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Стяуа
    37.3% (41)
    1:1 Ничья
    20.9% (23)
    1:0 Стяуа
    14.5% (16)
    2:0 Стяуа
    10% (11)
    1:2 Нордшелланн
    5.5% (6)
    3:1 Стяуа
    3.6% (4)
    3:2 Стяуа
    2.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     