Тур: 3. Стадион: Стадионул Стяуа. Главный судья: Milos Boskovic
0:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаAdamo Nagalo
59' Вторая желтая карточкаAdamo Nagalo
73' Желтая карточкаКоман Флоринел
88' Желтая карточкаЭджума Малком
90' Желтая карточкаКирикеш Влад
90'+8
Ход матча
32'
59'
73'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
21
Кирикеш
Влад
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
15 Марксен ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
47 Magnus Munck
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
Бомбардиры внутри турнира
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джокович Дамьян
|2
|0.67
|Коман Флоринел
|1
|0.33
|Попеску Октавиан
|1
|0.33
|Балута Александр
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Балута Александр
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|1
|1
Результаты матчей
Стяуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нордшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Стяуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нордшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Стяуа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Нордшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стяуа
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - Стяуа 0:2 ЦСКА-1948 - Стяуа 0:1
Стяуа - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0
Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1
Результаты матчей
Стяуа
Нордшелланн
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Стяуа
Нордшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогнозы на матч Стяуа 0:0 Нордшелланн
Исход игры
Стяуа
70.9% (78)
Ничья
22.7% (25)
Нордшелланн
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
52.34% (56)
Меньше
47.66% (51)
Обе команды забьют
Да
72.9% (78)
Нет
27.1% (29)
Популярный счёт
2:1 Стяуа
37.3% (41)
1:1 Ничья
20.9% (23)
1:0 Стяуа
14.5% (16)
2:0 Стяуа
10% (11)
1:2 Нордшелланн
5.5% (6)
3:1 Стяуа
3.6% (4)
3:2 Стяуа
2.7% (3)
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