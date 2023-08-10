Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Команда Норшеланн играла лучше, но игра закончилась вничью.

94' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Кирикеш Влад получил желтую карточку от судьи

91' Норшеланн начинает контратаку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Эджума Малком получил желтую карточку от судьи

88' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Удар от ворот произведет Стяуа

86' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Норшеланн начинает контратаку

84' Удар от ворот произведет Норшеланн

84' Попеску Октавиан не смог попасть в створ ударом издали

83' Радунович Ристо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

81' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Йонас Йенсен-Эббью получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Йонас Йенсен-Эббью на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Норшеланн пытается что-то создать.

79' Удар от ворот произведет Норшеланн

79' Пантя Александру из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Удар от ворот произведет Норшеланн

76' Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали

75' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Стяуа

74' Матч возобновлен

73' Рефери не любит споров - именно за это Коман Флоринел сейчас получил желтую

73' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

73' Беньямин Нюгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Норшеланн пытается что-то создать.

72' Удар от ворот произведет Норшеланн

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Удар от ворот произведет Норшеланн

70' Коман Флоринел из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Хорошую попытку сделал Ernest Nuamah . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Норшеланн контролирует мяч.

67' Норшеланн пытается что-то создать.

66' Норшеланн контролирует мяч.

65' Норшеланн начинает контратаку

65' Антман Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Норшеланн

64' Дава Джойским не смог попасть в створ ударом издали

64' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Антман Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Вилладсен Оливер пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

63' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Норшеланн пытается что-то создать.

62' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Норшеланн

61' Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Матч возобновлен

60' Попеску Октавиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Адамо Нагало получает вторую желтую карточку

58' Норшеланн контролирует мяч.

58' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

55' Ингвартсен Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Матч возобновлен

51' Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Матч возобновлен

48' Mario Dorgeles на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

47' Норшеланн контролирует мяч.

46' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.