Тур: 3. Стадион: Альянц.
0:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаКверфельд Леопольд
44' Желтая карточкаMatthias Seidl
45' Желтая карточкаДе Оливейра Жоао
75' Желтая карточкаЦветкович Ненад
90' Желтая карточкаКершбаум Роман
90'+6
Ход матча
44'
45'
75'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
29
Кушнир
Эрик
88
Сечи
Марк
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Кушнир ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Сечи МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Варга ЙожефПолузащитник
-
27 Боди АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Войда БотондНападающий
- Нападающий
-
17 Донат БараньНападающий
-
Главный тренер: Благоевич Срджан
История личных встреч
Рапид Вена
Дебрецен
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дебрецен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуджак Балаж
|1
|0.33
|Лончар Стефан
|1
|0.33
|Домингес Брэндон
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Цветкович Ненад
|1
|0
|Кверфельд Леопольд
|1
|0
|Matthias Seidl
|1
|0
Дебрецен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Оливейра Жоао
|1
|0
|Романчук Александр II
|1
|0
|Донат Барань
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дебрецен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дебрецен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дебрецен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1
Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1
Дебрецен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Дебрецен - Алашкерт 1:2 Дебрецен - Мезёкёвешд 3:1 Алашкерт - Дебрецен 0:1 Дебрецен - Аль-Шабаб Дубай 0:1
УСК Аниф - Дебрецен 1:10 Тисауйварош - Дебрецен 0:1 ЛАСК - Дебрецен 4:2 Рид - Дебрецен 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Дебрецен - Кишварда 1:0 Дебрецен - Казинцбарцика 3:0 Дебрецен - Уйпешт 2:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Дебрецен - Гонвед 0:0 Пакш - Дебрецен 0:0 Дебрецен - Фехервар 2:0 Залаэгерсег - Дебрецен 0:2 Дебрецен - Пушкаш-Академия 0:1 Мезёкёвешд - Дебрецен 0:1 Дебрецен - Вашаш 3:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Дебрецен
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Дебрецен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Дебрецен
Исход игры
Рапид Вена
95.5% (107)
Ничья
3.6% (4)
Дебрецен
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
52.73% (58)
Нет
47.27% (52)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
42% (47)
2:0 Рапид Вена
28.6% (32)
1:0 Рапид Вена
17.9% (20)
3:1 Рапид Вена
4.5% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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