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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Рапид Вена
0:0
Конец матча
Дебрецен
0'
17' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд
44' Желтая карточка
Matthias Seidl
45' Желтая карточка
Де Оливейра Жоао
75' Желтая карточка
Цветкович Ненад
90' Желтая карточка
Кершбаум Роман
90'+6

Ход матча

17'
Кверфельд Леопольд
 
44'
Matthias Seidl
 
45'
 
Де Оливейра Жоао
61'
 
Домингес Брэндон
Сечи Марк
69'
Грайль Патрик
Заттльбергер Николас
 
70'
 
Донат Барань
Бабунски Дориан
71'
 
Кизиридис Александрос
Де Оливейра Жоао
75'
Цветкович Ненад
 
81'
Штрунц Оливер
Кюн Николас
 
81'
Фалли Маюлу
Matthias Seidl
 
89'
Байич Анте
Грюлль Марко
 
90'
Кершбаум Роман
 
90'
 
Варга Йожеф
Джуджак Балаж
90'
 
Мойжиш Александр
Лончар Стефан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 112
Рапид Вена 95.5% (107)
X 3.6% (4)
Дебрецен 0.9% (1)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
43
Кверфельд
Леопольд
55
Цветкович
Ненад
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
34
Заттльбергер
Николас
5
Кершбаум
Роман
27
Грюлль
Марко
18
Matthias
Seidl
9
Бургшталлер
Гвидо
16
Медьери
Болаж
29
Кушнир
Эрик
14
Дрешкович
Мелдин
21
Романчук
Александр
II
15
Манрике
Кристиан
94
Лагатор
Душан
20
Лончар
Стефан
88
Сечи
Марк
10
Джуджак
Балаж
67
Де
Оливейра
Жоао
23
Бабунски
Дориан
Рапид Вена
4-4-2
Дебрецен
4-2-3-1

История личных встреч

Рапид Вена
Дебрецен

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ВВД
4:1
ВВД
0:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебрецен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуджак Балаж 1 0.33
Лончар Стефан 1 0.33
Домингес Брэндон 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кершбаум Роман 1 0
Цветкович Ненад 1 0
Кверфельд Леопольд 1 0
Matthias Seidl 1 0
Дебрецен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Оливейра Жоао 1 0
Романчук Александр II 1 0
Донат Барань 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дебрецен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дебрецен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дебрецен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1
Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1
Дебрецен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Дебрецен - Алашкерт 1:2 Дебрецен - Мезёкёвешд 3:1 Алашкерт - Дебрецен 0:1 Дебрецен - Аль-Шабаб Дубай 0:1
УСК Аниф - Дебрецен 1:10 Тисауйварош - Дебрецен 0:1 ЛАСК - Дебрецен 4:2 Рид - Дебрецен 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Дебрецен - Кишварда 1:0 Дебрецен - Казинцбарцика 3:0 Дебрецен - Уйпешт 2:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Дебрецен - Гонвед 0:0 Пакш - Дебрецен 0:0 Дебрецен - Фехервар 2:0 Залаэгерсег - Дебрецен 0:2 Дебрецен - Пушкаш-Академия 0:1 Мезёкёвешд - Дебрецен 0:1 Дебрецен - Вашаш 3:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Дебрецен

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Дебрецен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Де Оливейра Жоао получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
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    Прогнозы 112
    Рапид Вена 95.5% (107)
    X 3.6% (4)
    Дебрецен 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рапид Вена 0:0 Дебрецен онлайн

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    Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Дебрецен

    Исход игры
    Рапид Вена
    95.5% (107)
    Ничья
    3.6% (4)
    Дебрецен
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    52.73% (58)
    Нет
    47.27% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Рапид Вена
    42% (47)
    2:0 Рапид Вена
    28.6% (32)
    1:0 Рапид Вена
    17.9% (20)
    3:1 Рапид Вена
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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