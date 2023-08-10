Тур: 3. Стадион: Фадиль Вокри.
2:0
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаЯхая Мустафа
1:0
59' ГолКореница Меритон
2:0
62' ГолТраши Лоренц
72' Желтая карточкаКашаро Ли
90' Желтая карточкаМуньос Хави
90'+6
Ход матча
42'
59'
1:0
62'
2:0
72'
77'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
19
Траши
Лоренц
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
10
Грипши
Назми
23
Колинг
Дэйл
24
Сержант
Джек
21
Нано
10
Уолкер
Лайам
20
Яхая
Мустафа
88
Манди
Пенья
11
Рико
Хуанпе
66
Бритто
Итан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Траши ЛоренцЗащитник
- Полузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Грипши НазмиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
-
25 Туша ВетонНападающий
-
99 Толай БлеартНападающий
-
-
22 Krenar Dulaj
-
-
12 Andrea Hoxha
-
-
-
Главный тренер: Дайя Илир
- Основной состав
-
23 Колинг ДэйлВратарь
- Защитник
-
24 Сержант ДжекЗащитник
- Защитник
-
21 НаноЗащитник
-
10 Уолкер ЛайамПолузащитник
-
20 Яхая МустафаПолузащитник
-
88 Манди ПеньяПолузащитник
-
11 Рико ХуанпеНападающий
- Нападающий
-
66 Бритто ИтанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роса МаркосПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Чиполина ЛиПолузащитник
- Нападающий
-
77 Клинтон КайлНападающий
-
19 Пенья ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Муньос Хави
Бомбардиры внутри турнира
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грипши Назми
|3
|1
|Рахмани Альбион
|2 (1)
|0.67
|Almir Kryeziu
|2
|0.67
|Кореница Меритон
|1
|0.33
|Траши Лоренц
|1
|0.33
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грипши Назми
|1
|0
|Зюба Чендрим
|1
|0
|Делова Люмбардх
|1
|0
|Almir Kryeziu
|1
|0
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашаро Ли
|1
|0
|Яхая Мустафа
|1
|0
|Муньос Хави II
|1
|0
Результаты матчей
ФК Балкани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Линкольн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
0
ФК Балкани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Балкани
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ларн - ФК Балкани 1:4 ФК Балкани - Ларн 3:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 ФК Балкани - Лудогорец 2:0
Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 1:1 Приштина - ФК Балкани 2:2 ФК Балкани - Дукаджини 1:1
Линкольн
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Марбелья - Линкольн 0:1 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2 Мэгпайс - Линкольн 1:1
Линкольн - ФК Европа 1:2 Сент-Джозефс - Линкольн 0:3 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 0:5 Линкольн - Линкс 4:0 Линкольн - Мэгпайс 3:1 ФК Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Сент-Джозефс 1:0 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 4:1 Линкс - Линкольн 1:4 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 ФК Европа - Линкольн 0:1 Линкольн - Лайонз Гибралтар 6:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:5 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 4:1
Результаты матчей
ФК Балкани
Линкольн
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ФК Балкани
Линкольн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогнозы на матч ФК Балкани 2:0 Линкольн
Исход игры
ФК Балкани
84.7% (94)
Ничья
11.7% (13)
Линкольн
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (42)
Меньше
61.11% (66)
Обе команды забьют
Да
40.74% (44)
Нет
59.26% (64)
Популярный счёт
2:0 ФК Балкани
28.8% (32)
1:0 ФК Балкани
18% (20)
2:1 ФК Балкани
18% (20)
1:1 Ничья
10.8% (12)
3:0 ФК Балкани
8.1% (9)
3:1 ФК Балкани
3.6% (4)
1:2 Линкольн
2.7% (3)
3:2 ФК Балкани
1.8% (2)
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