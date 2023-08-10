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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
ФК Балкани
2:0
Конец матча
Линкольн
0'
42' Желтая карточка
Яхая Мустафа
1:0
59' Гол
Кореница Меритон
2:0
62' Гол
Траши Лоренц
72' Желтая карточка
Кашаро Ли
90' Желтая карточка
Муньос Хави
90'+6

Ход матча

42'
 
Яхая Мустафа
59'
Кореница Меритон
1:0
62'
Траши Лоренц
2:0
65'
 
Аджайи Самсон
Рико Хуанпе
65'
 
Роса Маркос
Уолкер Лайам
68'
Толай Блеарт
Бериша Альбин
 
68'
Лимай Весель
Куц Эдвин
 
72'
 
Кашаро Ли
77'
 
Хименес Сантьяго
Бритто Итан
77'
 
Пенья Хуан
Гомес Кике
81'
Туша Ветон
Almir Kryeziu
 
81'
Ramush Ramadani
Кореница Меритон
 
85'
 
Бюрнет Дьюманей
Манди Пенья
90'
 
Муньос Хави

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 111
ФК Балкани 84.7% (94)
X 11.7% (13)
Линкольн 3.6% (4)
Все прогнозы
1
Количи
Энеа
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
32
Яшаница
Байрам
19
Траши
Лоренц
98
Almir
Kryeziu
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
7
Кореница
Меритон
80
Бериша
Альбин
10
Грипши
Назми
23
Колинг
Дэйл
5
Айю
Абдул
24
Сержант
Джек
6
Лопеш
Бернарду
21
Нано
10
Уолкер
Лайам
20
Яхая
Мустафа
88
Манди
Пенья
11
Рико
Хуанпе
9
Гомес
Кике
66
Бритто
Итан
ФК Балкани
4-3-3
Линкольн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грипши Назми 3 1
Рахмани Альбион 2 (1) 0.67
Almir Kryeziu 2 0.67
Кореница Меритон 1 0.33
Траши Лоренц 1 0.33
Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грипши Назми 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Almir Kryeziu 1 0
Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашаро Ли 1 0
Яхая Мустафа 1 0
Муньос Хави II 1 0

Результаты матчей

ФК Балкани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Линкольн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
0
ФК Балкани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Балкани
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ларн - ФК Балкани 1:4 ФК Балкани - Ларн 3:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 ФК Балкани - Лудогорец 2:0
Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 1:1 Приштина - ФК Балкани 2:2 ФК Балкани - Дукаджини 1:1
Линкольн
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Марбелья - Линкольн 0:1 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2 Мэгпайс - Линкольн 1:1
Линкольн - ФК Европа 1:2 Сент-Джозефс - Линкольн 0:3 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 0:5 Линкольн - Линкс 4:0 Линкольн - Мэгпайс 3:1 ФК Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Сент-Джозефс 1:0 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 4:1 Линкс - Линкольн 1:4 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 ФК Европа - Линкольн 0:1 Линкольн - Лайонз Гибралтар 6:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:5 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 4:1

Результаты матчей

ФК Балкани
Линкольн

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФК Балкани
Линкольн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Яхая Мустафа получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    ФК Балкани 84.7% (94)
    X 11.7% (13)
    Линкольн 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ФК Балкани 2:0 Линкольн онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Балкани 2:0 Линкольн

    Исход игры
    ФК Балкани
    84.7% (94)
    Ничья
    11.7% (13)
    Линкольн
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (42)
    Меньше
    61.11% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    40.74% (44)
    Нет
    59.26% (64)
    Популярный счёт
    2:0 ФК Балкани
    28.8% (32)
    1:0 ФК Балкани
    18% (20)
    2:1 ФК Балкани
    18% (20)
    1:1 Ничья
    10.8% (12)
    3:0 ФК Балкани
    8.1% (9)
    3:1 ФК Балкани
    3.6% (4)
    1:2 Линкольн
    2.7% (3)
    3:2 ФК Балкани
    1.8% (2)
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