Тур: 3. Стадион: Дусан Арена.
2:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
10'
1:0
23'
2:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
40
Дуэ
Сампсон
33
Ирка
Эрик
22
Каду
20
Буха
Павел
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
15
Хори
Томаш
93
Тиагиньо
20
Farid
Romero
47
Борг
Бруклин
74
Вилксон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
-
33 Ирка ЭрикЗащитник
-
22 КадуЗащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Голик ЛиборЗащитник
- Защитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Копич ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 ТиагиньоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Farid RomeroПолузащитник
-
47 Борг БруклинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 ВилксонНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
15 Hytem Kadar
-
-
29 Deyan Pace
-
99 Izaak Ellul
-
14 Luis Riascos
-
Главный тренер: Абдилла Даррен
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rafiu Durosinmi
|2
|0.67
|Буха Павел
|1
|0.33
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.33
|Шулц Павел
|0
|0
|Калвач Лукаш
|0
|0
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Macula
|2
|0.4
|Вилксон
|2
|0.4
|Шерри Закари
|1
|0.2
|Борг Бруклин
|1
|0.2
|Тиагиньо
|0
|0
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Калвач Лукаш
|1
|0
|Штанек Йиндрих
|1
|0
|Rafiu Durosinmi
|1
|0
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Macula
|3
|0
|Кассар Дэвид
|2
|0
|Jackson Mendonza
|2
|0
|Тиагиньо
|1
|0
|Диас Марсело II
|1
|0
|Вилксон
|1
|0
|Andy Borg
|1
|0
|Farid Romero
|1
|0
|Carlos Chaba
|1
|0
|Izaak Ellul
|1
|0
Результаты матчей
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
1
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гзира Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гзира Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Дрита - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0
Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 2:2 Виктория Пльзень - Теплице 1:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Фастав Злин 4:0
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дюделанж - Гзира Юнайтед 2:1 Гзира Юнайтед - Дюделанж 2:0 Гленторан - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2
Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6
Результаты матчей
Виктория Пльзень
Гзира Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Виктория Пльзень
Гзира Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
22
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
|АПОЭЛ
|Креспо Хосе
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Виктория Пльзень 2:0 Гзира Юнайтед
Исход игры
Виктория Пльзень
95.5% (106)
Ничья
2.7% (3)
Гзира Юнайтед
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
34.55% (38)
Нет
65.45% (72)
Популярный счёт
2:0 Виктория Пльзень
26.1% (29)
2:1 Виктория Пльзень
22.5% (25)
1:0 Виктория Пльзень
19.8% (22)
3:0 Виктория Пльзень
14.4% (16)
3:1 Виктория Пльзень
7.2% (8)
5:0 Виктория Пльзень
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
4:0 Виктория Пльзень
1.8% (2)
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