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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Виктория Пльзень
2:0
Второй тайм: 47'
Гзира Юнайтед
0'
1:0
10' Гол
Буха Павел
2:0
23' Гол
Rafiu Durosinmi

Ход матча

10'
Буха Павел
(Шулц Павел)
1:0
16'
Москейра Джон
Ирка Эрик
 
23'
Rafiu Durosinmi
(Шулц Павел)
2:0
46'
 
Andy Borg
Georges Essaka

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогнозы 111
Виктория Пльзень 95.5% (106)
X 2.7% (3)
Гзира Юнайтед 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Гзира Юнайтед
1.10
9.80
54.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Штанек
Йиндрих
2
Гейда
Лукаш
3
Хранак
Робин
40
Дуэ
Сампсон
33
Ирка
Эрик
22
Каду
20
Буха
Павел
23
Калвач
Лукаш
17
Rafiu
Durosinmi
31
Шулц
Павел
15
Хори
Томаш
1
Кассар
Дэвид
9
Диас
Марсело
II
2
Carlos
Chaba
3
Gabriel
Mentz
93
Тиагиньо
98
Jackson
Mendonza
20
Farid
Romero
47
Борг
Бруклин
21
Georges
Essaka
8
Шерри
Закари
74
Вилксон
Виктория Пльзень
3-4-2-1
Гзира Юнайтед
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rafiu Durosinmi 2 0.67
Буха Павел 1 0.33
Ирка Эрик 1 (1) 0.33
Шулц Павел 0 0
Калвач Лукаш 0 0
Гзира Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Macula 2 0.4
Вилксон 2 0.4
Шерри Закари 1 0.2
Борг Бруклин 1 0.2
Тиагиньо 0 0

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейда Лукаш 1 0
Климент Ян 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Калвач Лукаш 1 0
Штанек Йиндрих 1 0
Rafiu Durosinmi 1 0
Гзира Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Macula 3 0
Кассар Дэвид 2 0
Jackson Mendonza 2 0
Тиагиньо 1 0
Диас Марсело II 1 0
Вилксон 1 0
Andy Borg 1 0
Farid Romero 1 0
Carlos Chaba 1 0
Izaak Ellul 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гзира Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гзира Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Дрита - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0
Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 2:2 Виктория Пльзень - Теплице 1:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Фастав Злин 4:0
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дюделанж - Гзира Юнайтед 2:1 Гзира Юнайтед - Дюделанж 2:0 Гленторан - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2
Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Гзира Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Гзира Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
2

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Georges Essaka уходит с поля. Andy Borg выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 10'
    Г О О О О Л - Буха Павел бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 111
Виктория Пльзень 95.5% (106)
X 2.7% (3)
Гзира Юнайтед 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Гзира Юнайтед
1.10
9.80
54.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Виктория Пльзень 2:0 Гзира Юнайтед

Исход игры
Виктория Пльзень
95.5% (106)
Ничья
2.7% (3)
Гзира Юнайтед
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
34.55% (38)
Нет
65.45% (72)
Популярный счёт
2:0 Виктория Пльзень
26.1% (29)
2:1 Виктория Пльзень
22.5% (25)
1:0 Виктория Пльзень
19.8% (22)
3:0 Виктория Пльзень
14.4% (16)
3:1 Виктория Пльзень
7.2% (8)
5:0 Виктория Пльзень
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
4:0 Виктория Пльзень
1.8% (2)
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