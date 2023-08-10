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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Виктория Пльзень
4:0
Конец матча
Гзира Юнайтед
0'
1:0
10' Гол
Буха Павел
2:0
23' Гол
Rafiu Durosinmi
60' Желтая карточка
Jackson Mendonza
69' Желтая карточка
Carlos Chaba
3:0
73' Гол
Шулц Павел
90' Желтая карточка
Ewertton Silva
4:0
90' Гол
Копич Ян
90'+6

Ход матча

10'
Буха Павел
(Шулц Павел)
1:0
16'
Москейра Джон
Ирка Эрик
 
23'
Rafiu Durosinmi
(Шулц Павел)
2:0
46'
 
Andy Borg
Georges Essaka
56'
Климент Ян
Rafiu Durosinmi
 
60'
 
Jackson Mendonza
69'
 
Carlos Chaba
73'
Шулц Павел
(Москейра Джон)
3:0
76'
Траоре Ибрагим
Шулц Павел
 
76'
Копич Ян
Каду
 
76'
Влканова Адам
Буха Павел
 
79'
 
Bilario Azizi
Вилксон
79'
 
Luis Riascos
Jackson Mendonza
87'
 
Ewertton Silva
Шерри Закари
90'
 
Ewertton Silva
90'
 
Deyan Pace
Борг Бруклин
90'
Копич Ян
(Траоре Ибрагим)
4:0

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогнозы 111
Виктория Пльзень 95.5% (106)
X 2.7% (3)
Гзира Юнайтед 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Штанек
Йиндрих
2
Гейда
Лукаш
3
Хранак
Робин
40
Дуэ
Сампсон
33
Ирка
Эрик
22
Каду
20
Буха
Павел
23
Калвач
Лукаш
17
Rafiu
Durosinmi
31
Шулц
Павел
15
Хори
Томаш
1
Кассар
Дэвид
9
Диас
Марсело
II
2
Carlos
Chaba
3
Gabriel
Mentz
93
Тиагиньо
98
Jackson
Mendonza
20
Farid
Romero
47
Борг
Бруклин
21
Georges
Essaka
8
Шерри
Закари
74
Вилксон
Виктория Пльзень
3-4-2-1
Гзира Юнайтед
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rafiu Durosinmi 2 0.67
Шулц Павел 1 0.33
Копич Ян 1 0.33
Буха Павел 1 0.33
Ирка Эрик 1 (1) 0.33
Траоре Ибрагим 0 0
Москейра Джон 0 0
Калвач Лукаш 0 0
Гзира Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Macula 2 0.4
Вилксон 2 0.4
Шерри Закари 1 0.2
Борг Бруклин 1 0.2
Тиагиньо 0 0

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейда Лукаш 1 0
Климент Ян 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Калвач Лукаш 1 0
Штанек Йиндрих 1 0
Rafiu Durosinmi 1 0
Гзира Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Macula 3 0
Jackson Mendonza 3 0
Кассар Дэвид 2 0
Carlos Chaba 2 0
Тиагиньо 1 0
Диас Марсело II 1 0
Вилксон 1 0
Andy Borg 1 0
Farid Romero 1 0
Ewertton Silva 1 0
Izaak Ellul 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гзира Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Виктория Пльзень
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гзира Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Дрита - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0
Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 2:2 Виктория Пльзень - Теплице 1:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Фастав Злин 4:0
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дюделанж - Гзира Юнайтед 2:1 Гзира Юнайтед - Дюделанж 2:0 Гленторан - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2
Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Гзира Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Гзира Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
1
1.5
2
3
1
2
2.5
1
2
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Georges Essaka уходит с поля. Andy Borg выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Шулц Павел сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Rafiu Durosinmi бьет в цель!
    • 16'
      Ирка Эрик уходит с поля. Москейра Джон выходит вместо него
    • 10'
      Шулц Павел сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Буха Павел бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Виктория Пльзень 95.5% (106)
    X 2.7% (3)
    Гзира Юнайтед 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Виктория Пльзень 4:0 Гзира Юнайтед

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    95.5% (106)
    Ничья
    2.7% (3)
    Гзира Юнайтед
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    34.55% (38)
    Нет
    65.45% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Виктория Пльзень
    26.1% (29)
    2:1 Виктория Пльзень
    22.5% (25)
    1:0 Виктория Пльзень
    19.8% (22)
    3:0 Виктория Пльзень
    14.4% (16)
    3:1 Виктория Пльзень
    7.2% (8)
    5:0 Виктория Пльзень
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
    4:0 Виктория Пльзень
    1.8% (2)
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