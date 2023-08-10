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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Омония Никосия
1:0
Второй тайм: 47'
Митьюлланд
0'
1:0
38' Гол
Безус Роман

Ход матча

38'
Безус Роман
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 109
Омония Никосия 26.6% (29)
X 39.4% (43)
Митьюлланд 33.9% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
Митьюлланд
2.95
3.55
5.00
Все Коэффициенты
40
Фабиано
Фрейтас
3
Мэтьюз
Адам
22
Ланг
Адам
5
Кулибали
Сену
17
Лекьякс
Ян
21
Симич
Велько
19
Баширу
Фуад
8
Кассама
Морету
7
Семедо
Вилли
90
Безус
Роман
9
Какулис
Андроникос
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
37
Гигович
Армин
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
Омония Никосия
4-4-2
Митьюлланд
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безус Роман 6 (2) 2
Ланг Адам 1 0.33
Семедо Вилли 1 0.33
Лекьякс Ян 0 0
Лойзу Лойзос 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далсгор Хенрик 1 0.33
Каба Сори 1 0.33
Чилуфя Эдвард 1 0.33
Фоссум Ивер 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Жуниньо 0 0

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 1 0
Семедо Вилли 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кулибали Сену 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гигович Армин 2 0
Олссон Кристоффер 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1
Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 Аполлон - Омония Никосия 3:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0
Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3

Результаты матчей

Омония Никосия
Митьюлланд

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
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    Прогнозы 109
    Омония Никосия 26.6% (29)
    X 39.4% (43)
    Митьюлланд 33.9% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Омония Никосия
    Ничья
    Митьюлланд
    2.95
    3.55
    5.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Омония Никосия 1:0 Митьюлланд

    Исход игры
    Омония Никосия
    26.4% (29)
    Ничья
    40% (44)
    Митьюлланд
    33.6% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.78% (39)
    Меньше
    64.22% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    75.23% (82)
    Нет
    24.77% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.1% (43)
    1:2 Митьюлланд
    19.1% (21)
    1:0 Омония Никосия
    10.9% (12)
    2:1 Омония Никосия
    10% (11)
    0:2 Митьюлланд
    5.5% (6)
    0:1 Митьюлланд
    5.5% (6)
    1:3 Митьюлланд
    2.7% (3)
    2:0 Омония Никосия
    2.7% (3)
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    Омония Никосия
    Митьюлланд
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