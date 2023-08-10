Тур: 3. Стадион: Джи Эс Пи. Главный судья: Крингстад Сигурд
1:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
38'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
21
Симич
Велько
19
Баширу
Фуад
90
Безус
Роман
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Фоссум ИверНападающий
-
38 МаррониНападающий
-
17 Franculino
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безус Роман
|6 (2)
|2
|Ланг Адам
|1
|0.33
|Семедо Вилли
|1
|0.33
|Лекьякс Ян
|0
|0
|Лойзу Лойзос
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далсгор Хенрик
|1
|0.33
|Каба Сори
|1
|0.33
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.33
|Фоссум Ивер
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Жуниньо
|0
|0
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кулибали Сену
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гигович Армин
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1
Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 Аполлон - Омония Никосия 3:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0
Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3
Результаты матчей
Омония Никосия
Митьюлланд
Точный счет
4:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Митьюлланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
|АПОЭЛ
|Креспо Хосе
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Омония Никосия 1:0 Митьюлланд
Исход игры
Омония Никосия
26.4% (29)
Ничья
40% (44)
Митьюлланд
33.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
35.78% (39)
Меньше
64.22% (70)
Обе команды забьют
Да
75.23% (82)
Нет
24.77% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (43)
1:2 Митьюлланд
19.1% (21)
1:0 Омония Никосия
10.9% (12)
2:1 Омония Никосия
10% (11)
0:2 Митьюлланд
5.5% (6)
0:1 Митьюлланд
5.5% (6)
1:3 Митьюлланд
2.7% (3)
2:0 Омония Никосия
2.7% (3)
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