Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

52' Команда Омония Никосия имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Какулис Андроникос пробует нанести удар издали, но Йонас Лессль держит все под контролем

51' Хорошую попытку сделал Далсгор Хенрик . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Серенсен Оливер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Матч возобновлен

50' Мэтьюз Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Омония Никосия совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

42' Фабиано Фрейтас взял и забрал мяч на выходе

41' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Команда Омония Никосия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

39' Гигович Армин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

38' Г О О О О Л - Безус Роман забивает ударом с правой ноги!

37' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Омония Никосия совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Симсир Араль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Гуэ-Сон Чо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Митьюлланд

32' Мэтьюз Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Серенсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Олссон Кристоффер не смог попасть в створ ударом издали

29' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Кулибали Сену выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Симич Велько навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Хорошую попытку сделал Олссон Кристоффер . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Паулиньо VI создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Фабиано Фрейтас взял и забрал мяч на выходе

19' Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Омония Никосия совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Лекьякс Ян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Оооо... вот это был удар! Какулис Андроникос должен был забить с этой позиции.

15' Хорошую попытку сделал Какулис Андроникос . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Какулис Андроникос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Безус Роман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' Матч возобновлен

12' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

10' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Мартинес Эмилиано пробует нанести удар издали, но Рибейро де Фреитас Фабиано держит все под контролем

8' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

5' Гигович Армин пробует нанести удар издали, но Рибейро де Фреитас Фабиано держит все под контролем

5' Хорошую попытку сделал Симсир Араль . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Омония Никосия совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Омония Никосия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру