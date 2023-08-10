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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Арис Салоники
1:0
Конец матча
Динамо Киев
0'
3' Желтая карточка
Тымчик Александр
16' Желтая карточка
Шапаренко Николай
38' Желтая карточка
Мвондо Жан
51' Желтая карточка
Монтойя Мартин
54' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
64' Желтая карточка
Менендес Джонатан
1:0
69' Пенальти
Пальма Луис
90' Желтая карточка
Феррари Франко
90'+6

Ход матча

3'
 
Тымчик Александр
16'
 
Шапаренко Николай
38'
Мвондо Жан
 
51'
Монтойя Мартин
 
54'
Фабиано Лейсманн
 
58'
Рупп Лукас
Джурасек Невен
 
58'
Менендес Джонатан
Моберг-Карлссон Давид
 
64'
Менендес Джонатан
 
69'
Пальма Луис
1:0
76'
Матаррита Рональд
Пальма Луис
 
81'
 
Шепелев Владимир
Шапаренко Николай
82'
 
Бражко Владимир
Сидорчук Сергей
82'
 
Волошин Назар
Кабаев Владислав
82'
Павичич Домагой
Дарида Владимир
 
90'
Феррари Франко
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Арис Салоники 15.8% (18)
X 21.9% (25)
Динамо Киев 62.3% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Хулиан
Диас
33
Монтойя
Мартин
4
Фабиано
Лейсманн
22
Одубаджо
Мозес
3
Феррари
Франко
20
Джурасек
Невен
30
Мвондо
Жан
16
Дарида
Владимир
32
Моберг-Карлссон
Давид
17
Пальма
Луис
80
Морон
Лоренцо
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
7
Ярмоленко
Андрей
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
29
Буяльский
Виталий
77
Бенито
Арис Салоники
4-3-3
Динамо Киев
4-4-1-1

История личных встреч

Арис Салоники
Динамо Киев

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:0
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 2 (1) 0.67
Фабиано Лейсманн 1 0.33
Дарида Владимир 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвондо Жан 2 0
Монтойя Мартин 1 0
Одубаджо Мозес 1 0
Хулиан Диас 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Феррари Франко 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Пальма Луис 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1
Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3 АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0
Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1

Результаты матчей

Арис Салоники
Динамо Киев

Точный счет

1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Арис Салоники 15.8% (18)
    X 21.9% (25)
    Динамо Киев 62.3% (71)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арис Салоники 1:0 Динамо Киев

    Исход игры
    Арис Салоники
    15.8% (18)
    Ничья
    21.9% (25)
    Динамо Киев
    62.3% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.19% (65)
    Меньше
    39.81% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (87)
    Нет
    19.44% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Киев
    43% (49)
    1:1 Ничья
    19.3% (22)
    2:1 Арис Салоники
    7.9% (9)
    1:0 Арис Салоники
    6.1% (7)
    0:1 Динамо Киев
    6.1% (7)
    0:2 Динамо Киев
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:3 Динамо Киев
    2.6% (3)
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