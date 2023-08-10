Тур: 3. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаТымчик Александр
16' Желтая карточкаШапаренко Николай
38' Желтая карточкаМвондо Жан
51' Желтая карточкаМонтойя Мартин
54' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
64' Желтая карточкаМенендес Джонатан
1:0
69' ПенальтиПальма Луис
90' Желтая карточкаФеррари Франко
90'+6
Ход матча
38'
51'
54'
69'
1:0
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хулиан
Диас
30
Мвондо
Жан
17
Пальма
Луис
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Пальма ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзис Апостолос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Диалло СамбаНападающий
-
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Арис Салоники
Динамо Киев
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
0
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальма Луис
|2 (1)
|0.67
|Фабиано Лейсманн
|1
|0.33
|Дарида Владимир
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мвондо Жан
|2
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Одубаджо Мозес
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Феррари Франко
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Пальма Луис
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1
Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3 АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0
Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1
Результаты матчей
Арис Салоники
Динамо Киев
Точный счет
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арис Салоники 1:0 Динамо Киев
Исход игры
Арис Салоники
15.8% (18)
Ничья
21.9% (25)
Динамо Киев
62.3% (71)
Тотал 2.5
Больше
60.19% (65)
Меньше
39.81% (43)
Обе команды забьют
Да
80.56% (87)
Нет
19.44% (21)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
43% (49)
1:1 Ничья
19.3% (22)
2:1 Арис Салоники
7.9% (9)
1:0 Арис Салоники
6.1% (7)
0:1 Динамо Киев
6.1% (7)
0:2 Динамо Киев
5.3% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:3 Динамо Киев
2.6% (3)
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