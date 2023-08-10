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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Фенербахче
0:0
Первый тайм: 6'
Марибор
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 113
Фенербахче 95.6% (108)
X 2.7% (3)
Марибор 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Марибор
1.22
6.80
20.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
14
Перес
Луан
7
Кадыоглу
Ферди
26
Зайц
Миха
80
Юксек
Исмаил
10
Тадич
Душан
17
Кавечи
Ирфан
9
Джеко
Эдин
15
Кинг
Джошуа
1
Юг
Ажбей
20
Ватсон
Макс
6
Пихлер
Алекс
23
Ускокович
Лука
22
Милец
Мартин
55
Лорбер
Марсель
15
Репас
Ян
14
Урата
Ицуки
24
Колар
Марко
17
Якупович
Арнел
7
Брнич
Иван
Фенербахче
4-3-3
Марибор
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 2 1
Джеко Эдин 1 0.5
Тадич Душан 1 0.5
Юксек Исмаил 1 0.5
Кинг Джошуа 1 0.5
Кент Райан 1 0.5
Кадыоглу Ферди 1 0.5
Шиманьски Себастьян 1 0.5
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Кавечи Ирфан 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0
Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якупович Арнел 2 0.5
Брнич Иван 2 (1) 0.5
Колар Марко 1 0.25
Репас Ян 1 0.25
Скука Хулиано 1 0.25
Иличич Йосип 1 (1) 0.25
Милец Мартин 0 0
Лорбер Марсель 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милец Мартин 2 0
Ускокович Лука 2 0
Скука Хулиано 2 0
Судани Эль-Арби 1 0
Пихлер Алекс 1 0
Репас Ян 1 0
Якупович Арнел 1 0
Бозик Марко 1 0
Лаушич Марин 1 0
Лорбер Марсель 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
5
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Марибор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
4
50%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3
Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1
Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Дифферданж 4:3 Марибор - Алюминий 1:0 Дифферданж - Марибор 1:1 Радомлье - Марибор 0:4
Биркиркара - Марибор 1:2 Марибор - Биркиркара 1:1 Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1

Результаты матчей

Фенербахче
Марибор

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Марибор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Фенербахче 95.6% (108)
X 2.7% (3)
Марибор 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Марибор
1.22
6.80
20.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фенербахче 0:0 Марибор онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фенербахче 0:0 Марибор

Исход игры
Фенербахче
95.7% (112)
Ничья
2.6% (3)
Марибор
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
51.38% (56)
Нет
48.62% (53)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
29.1% (34)
2:1 Фенербахче
25.6% (30)
3:1 Фенербахче
13.7% (16)
3:0 Фенербахче
10.3% (12)
4:1 Фенербахче
4.3% (5)
1:0 Фенербахче
4.3% (5)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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