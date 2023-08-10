  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Фенербахче
3:1
Конец матча
Марибор
0'
10' Желтая карточка
Перес Луан
35' Желтая карточка
Репас Ян
43' Желтая карточка
Урата Ицуки
1:0
58' Гол
Бекао Родриго
2:0
62' Гол
Кавечи Ирфан
2:1
72' Гол
Mark Strajnar
3:1
90' Пенальти
Тадич Душан
90' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
90'+6

Ход матча

10'
Перес Луан
 
35'
 
Репас Ян
43'
 
Урата Ицуки
46'
Шиманьски Себастьян
Кинг Джошуа
 
46'
 
Mark Strajnar
Урата Ицуки
56'
 
Иличич Йосип
Пихлер Алекс
58'
Бекао Родриго
(Шиманьски Себастьян)
1:0
62'
Кавечи Ирфан
(Шиманьски Себастьян)
2:0
67'
Креспо Мигель
Зайц Миха
 
67'
Бачуайи Миши
Джеко Эдин
 
69'
 
Шоштарич-Карич Свен
Брнич Иван
69'
 
Антолин Аляж
Репас Ян
72'
2:1
Mark Strajnar
(Иличич Йосип)
83'
 
Жинич Андраж
Колар Марко
84'
Кент Райан
Кавечи Ирфан
 
90'
Тадич Душан
3:1
90'
Осайи-Самуэль Брайт
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 117
Фенербахче 95.7% (112)
X 2.6% (3)
Марибор 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
14
Перес
Луан
7
Кадыоглу
Ферди
26
Зайц
Миха
80
Юксек
Исмаил
10
Тадич
Душан
17
Кавечи
Ирфан
9
Джеко
Эдин
15
Кинг
Джошуа
1
Юг
Ажбей
20
Ватсон
Макс
6
Пихлер
Алекс
23
Ускокович
Лука
22
Милец
Мартин
55
Лорбер
Марсель
15
Репас
Ян
14
Урата
Ицуки
24
Колар
Марко
17
Якупович
Арнел
7
Брнич
Иван
Фенербахче
4-3-3
Марибор
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 2 (1) 0.67
Бачуайи Миши 2 0.67
Джеко Эдин 1 0.33
Шиманьски Себастьян 1 0.33
Кавечи Ирфан 1 0.33
Юксек Исмаил 1 0.33
Кинг Джошуа 1 0.33
Кент Райан 1 0.33
Кадыоглу Ферди 1 0.33
Бекао Родриго 1 0.33
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0
Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якупович Арнел 2 0.4
Брнич Иван 2 (1) 0.4
Иличич Йосип 1 (1) 0.2
Колар Марко 1 0.2
Репас Ян 1 0.2
Скука Хулиано 1 0.2
Mark Strajnar 1 0.2
Милец Мартин 0 0
Лорбер Марсель 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Перес Луан 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милец Мартин 2 0
Ускокович Лука 2 0
Репас Ян 2 0
Скука Хулиано 2 0
Судани Эль-Арби 1 0
Пихлер Алекс 1 0
Якупович Арнел 1 0
Бозик Марко 1 0
Урата Ицуки 1 0
Лаушич Марин 1 0
Лорбер Марсель 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
2
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марибор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
5
Фенербахче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Марибор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
2
25%
3
75%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
9
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
3
25%
4
44%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3
Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1
Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Дифферданж 4:3 Марибор - Алюминий 1:0 Дифферданж - Марибор 1:1 Радомлье - Марибор 0:4
Биркиркара - Марибор 1:2 Марибор - Биркиркара 1:1 Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1

Результаты матчей

Фенербахче
Марибор

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Марибор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
4
1
2
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Itsuki Urata получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Репас Ян получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Перес Луан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Фенербахче 95.7% (112)
    X 2.6% (3)
    Марибор 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фенербахче 3:1 Марибор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фенербахче 3:1 Марибор

    Исход игры
    Фенербахче
    95.7% (112)
    Ничья
    2.6% (3)
    Марибор
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.39% (68)
    Меньше
    37.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    51.38% (56)
    Нет
    48.62% (53)
    Популярный счёт
    2:0 Фенербахче
    29.1% (34)
    2:1 Фенербахче
    25.6% (30)
    3:1 Фенербахче
    13.7% (16)
    3:0 Фенербахче
    10.3% (12)
    4:1 Фенербахче
    4.3% (5)
    1:0 Фенербахче
    4.3% (5)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     