Тур: 3. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
3:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаПерес Луан
35' Желтая карточкаРепас Ян
43' Желтая карточкаУрата Ицуки
1:0
58' ГолБекао Родриго
2:0
62' ГолКавечи Ирфан
2:1
72' ГолMark Strajnar
3:1
90' ПенальтиТадич Душан
90' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
90'+6
Ход матча
10'
35'
43'
58'
62'
69'
72'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 2
-
11 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
14
Перес
Луан
26
Зайц
Миха
80
Юксек
Исмаил
10
Тадич
Душан
17
Кавечи
Ирфан
15
Кинг
Джошуа
1
Юг
Ажбей
20
Ватсон
Макс
22
Милец
Мартин
15
Репас
Ян
14
Урата
Ицуки
24
Колар
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
- Нападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Акьюз ФурканВратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
-
11 Кент РайанНападающий
-
22 Найир УмутНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Основной состав
-
1 Юг АжбейВратарь
-
20 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Милец МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
-
14 Урата ИцукиПолузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Жинич АндражЗащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
-
16 Антолин АляжПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Damir Krznar
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Душан
|2 (1)
|0.67
|Бачуайи Миши
|2
|0.67
|Джеко Эдин
|1
|0.33
|Шиманьски Себастьян
|1
|0.33
|Кавечи Ирфан
|1
|0.33
|Юксек Исмаил
|1
|0.33
|Кинг Джошуа
|1
|0.33
|Кент Райан
|1
|0.33
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.33
|Бекао Родриго
|1
|0.33
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|0
|0
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якупович Арнел
|2
|0.4
|Брнич Иван
|2 (1)
|0.4
|Иличич Йосип
|1 (1)
|0.2
|Колар Марко
|1
|0.2
|Репас Ян
|1
|0.2
|Скука Хулиано
|1
|0.2
|Mark Strajnar
|1
|0.2
|Милец Мартин
|0
|0
|Лорбер Марсель
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милец Мартин
|2
|0
|Ускокович Лука
|2
|0
|Репас Ян
|2
|0
|Скука Хулиано
|2
|0
|Судани Эль-Арби
|1
|0
|Пихлер Алекс
|1
|0
|Якупович Арнел
|1
|0
|Бозик Марко
|1
|0
|Урата Ицуки
|1
|0
|Лаушич Марин
|1
|0
|Лорбер Марсель
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
2
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марибор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
5
Фенербахче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Марибор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
2
25%
3
75%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
9
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
3
25%
4
44%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3
Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1
Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Дифферданж 4:3 Марибор - Алюминий 1:0 Дифферданж - Марибор 1:1 Радомлье - Марибор 0:4
Биркиркара - Марибор 1:2 Марибор - Биркиркара 1:1 Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1
Результаты матчей
Фенербахче
Марибор
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Марибор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
12
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фенербахче 3:1 Марибор
Исход игры
Фенербахче
95.7% (112)
Ничья
2.6% (3)
Марибор
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
51.38% (56)
Нет
48.62% (53)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
29.1% (34)
2:1 Фенербахче
25.6% (30)
3:1 Фенербахче
13.7% (16)
3:0 Фенербахче
10.3% (12)
4:1 Фенербахче
4.3% (5)
1:0 Фенербахче
4.3% (5)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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