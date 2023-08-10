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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Хайдук
0:0
Конец матча
ПАОК
0'
32' Желтая карточка
Циггарас Теохарис
40' Желтая карточка
Брэндон Льямас
63' Желтая карточка
Сигур Нико
82' Желтая карточка
Шваб Штефан
87' Желтая карточка
Баба Абдул-Рахман
90'+7

Ход матча

32'
 
Циггарас Теохарис
40'
 
Брэндон Льямас
61'
 
Тайсон Фреда
Нарей Халед
61'
 
Саматта Мбвана
Брэндон Льямас
63'
Сигур Нико
 
67'
Долчек Иван
Сахити Эмир
 
72'
 
Шваб Штефан
Соареш Филипе
79'
Калик Энтони
Вадис Оджиджа-Офоэ
 
79'
Диалло Исмаэль
Ферру
 
79'
 
Оздоев Магомед
Циггарас Теохарис
79'
 
Мург Томас
Константелиас Янис
82'
 
Шваб Штефан
87'
 
Баба Абдул-Рахман
90'
Миканович Дино
Муфи Фахд
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 112
Хайдук 58% (65)
X 29.5% (33)
ПАОК 12.5% (14)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Лучич
Иван
II
18
Муфи
Фахд
31
Шарлия
Звонимир
4
Ферру
17
Мелняк
Дарио
20
Сигур
Нико
23
Кровинович
Филип
77
Сахити
Эмир
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
29
Млакар
Ян
10
Ливайя
Марко
42
Котарски
Доминик
16
Кедзёра
Томаш
15
Трост-Эконг
Виллиам
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
50
Соареш
Филипе
6
Циггарас
Теохарис
77
Нарей
Халед
7
Константелиас
Янис
14
Живкович
Андрия
71
Брэндон
Льямас
Хайдук
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хайдук
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэндон Льямас 1 0.33
Константелиас Янис 1 0.33
Живкович Андрия 0 0
Циггарас Теохарис 0 0

Карточки

Хайдук
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигур Нико 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 0 1
Шваб Штефан 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Баба Абдул-Рахман 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Циггарас Теохарис 1 0

Результаты матчей

Хайдук
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
0
Хайдук
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдук
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хайдук - Риека 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 1:2 Динамо Загреб - Хайдук 1:0 Трабзонспор - Хайдук 0:2
Радомлье - Хайдук 1:1 Хайдук - МТК 3:1 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Хайдук - Шибеник 3:0 Хайдук - Шибеник 2:0 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Хайдук 0:3 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 ХНК Горица - Хайдук 0:0 Хайдук - Вараждин 2:0 Риека - Хайдук 2:0 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Истра 1961 2:2 Шибеник - Хайдук 2:3
ПАОК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4
ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2

Результаты матчей

Хайдук
ПАОК

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хайдук
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
Новости LiveResult
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Брэндон Льямас получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Теохарис Цингарас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poljud. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Хайдук 58% (65)
    X 29.5% (33)
    ПАОК 12.5% (14)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хайдук 0:0 ПАОК онлайн

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    Прогнозы на матч Хайдук 0:0 ПАОК

    Исход игры
    Хайдук
    58% (65)
    Ничья
    29.5% (33)
    ПАОК
    12.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (58)
    Меньше
    47.27% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (84)
    Нет
    23.64% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Хайдук
    35.7% (40)
    1:1 Ничья
    23.2% (26)
    1:0 Хайдук
    15.2% (17)
    1:2 ПАОК
    6.3% (7)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    3:1 Хайдук
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:0 Хайдук
    1.8% (2)
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