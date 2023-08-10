Тур: 3. Стадион: Полюд.
0'
32' Желтая карточкаЦиггарас Теохарис
40' Желтая карточкаБрэндон Льямас
63' Желтая карточкаСигур Нико
82' Желтая карточкаШваб Штефан
87' Желтая карточкаБаба Абдул-Рахман
90'+7
Ход матча
40'
63'
79'
82'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
18
Муфи
Фахд
4
Ферру
17
Мелняк
Дарио
20
Сигур
Нико
77
Сахити
Эмир
29
Млакар
Ян
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
-
13 Лучич ИванВратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
4 ФерруЗащитник
-
17 Мелняк ДариоЗащитник
-
20 Сигур НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сахити ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Млакар ЯнПолузащитник
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Элез ЙосипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
26 Долчек ИванПолузащитник
-
88 Чубелич ИванПолузащитник
-
-
-
99 Filip Cuic
-
34 Ante Kavelj
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Бомбардиры внутри турнира
Хайдук
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэндон Льямас
|1
|0.33
|Константелиас Янис
|1
|0.33
|Живкович Андрия
|0
|0
|Циггарас Теохарис
|0
|0
Карточки
Хайдук
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигур Нико
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|0
|1
|Шваб Штефан
|1
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0
|Брэндон Льямас
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Циггарас Теохарис
|1
|0
Результаты матчей
Хайдук
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
0
Хайдук
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдук
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хайдук - Риека 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 1:2 Динамо Загреб - Хайдук 1:0 Трабзонспор - Хайдук 0:2
Радомлье - Хайдук 1:1 Хайдук - МТК 3:1 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Хайдук - Шибеник 3:0 Хайдук - Шибеник 2:0 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Хайдук 0:3 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 ХНК Горица - Хайдук 0:0 Хайдук - Вараждин 2:0 Риека - Хайдук 2:0 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Истра 1961 2:2 Шибеник - Хайдук 2:3
ПАОК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4
ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2
Результаты матчей
Хайдук
ПАОК
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хайдук
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогнозы на матч Хайдук 0:0 ПАОК
Исход игры
Хайдук
58% (65)
Ничья
29.5% (33)
ПАОК
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (58)
Меньше
47.27% (52)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
2:1 Хайдук
35.7% (40)
1:1 Ничья
23.2% (26)
1:0 Хайдук
15.2% (17)
1:2 ПАОК
6.3% (7)
0:0 Ничья
3.6% (4)
3:1 Хайдук
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:0 Хайдук
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!