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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Линкольн
1:3
Конец матча
ФК Балкани
0'
0:1
48' Гол
Кореница Меритон
0:2
64' Гол
Куц Эдвин
1:2
66' Гол
Рико Хуанпе
73' Желтая карточка
Пенья Хуан
81' Желтая карточка
Гомес Кике
1:3
90' Гол
Зюба Чендрим
90'+9

Ход матча

48'
0:1
Кореница Меритон
(Грипши Назми)
54'
Рико Хуанпе
Бритто Итан
 
60'
 
Толай Блеарт
Almir Kryeziu
64'
0:2
Куц Эдвин
(Толай Блеарт)
66'
Рико Хуанпе
(Роса Маркос)
1:2
68'
Клинтон Кайл
Уолкер Лайам
 
68'
Манди Пенья
Яхая Мустафа
 
73'
Пенья Хуан
 
81'
Гомес Кике
 
82'
 
Gentrit Halili
Бериша Альбин
82'
 
Ramush Ramadani
Кореница Меритон
82'
Шортино Джонатан
Пенья Хуан
 
82'
Бюрнет Дьюманей
Айю Абдул
 
88'
 
Туша Ветон
Грипши Назми
88'
 
Шаля Леонард
Потоку Арбер
90'
1:3
Зюба Чендрим
(Делова Люмбардх)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 113
Линкольн 24.8% (28)
X 23% (26)
ФК Балкани 52.2% (59)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Колинг
Дэйл
5
Айю
Абдул
24
Сержант
Джек
6
Лопеш
Бернарду
21
Нано
20
Яхая
Мустафа
17
Роса
Маркос
66
Бритто
Итан
19
Пенья
Хуан
9
Гомес
Кике
10
Уолкер
Лайам
1
Количи
Энеа
3
Потоку
Арбер
5
Делова
Люмбардх
32
Яшаница
Байрам
19
Траши
Лоренц
7
Кореница
Меритон
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
10
Грипши
Назми
80
Бериша
Альбин
98
Almir
Kryeziu
Линкольн
4-3-3
ФК Балкани
4-3-3

История личных встреч

Линкольн
ФК Балкани

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рико Хуанпе 1 0.5
Роса Маркос 0 0
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грипши Назми 3 0.75
Рахмани Альбион 2 (1) 0.5
Кореница Меритон 2 0.5
Almir Kryeziu 2 0.5
Траши Лоренц 1 0.25
Куц Эдвин 1 0.25
Зюба Чендрим 1 0.25
Делова Люмбардх 0 0
Толай Блеарт 0 0

Карточки

Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашаро Ли 1 0
Яхая Мустафа 1 0
Пенья Хуан 1 0
Муньос Хави II 1 0
Гомес Кике 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грипши Назми 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Almir Kryeziu 1 0

Результаты матчей

Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Балкани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Линкольн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
5
Линкольн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФК Балкани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
100%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Линкольн
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
ФК Балкани - Линкольн 2:0 Марбелья - Линкольн 0:1 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2
Мэгпайс - Линкольн 1:1 Линкольн - ФК Европа 1:2 Сент-Джозефс - Линкольн 0:3 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 0:5 Линкольн - Линкс 4:0 Линкольн - Мэгпайс 3:1 ФК Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Сент-Джозефс 1:0 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 4:1 Линкс - Линкольн 1:4 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 ФК Европа - Линкольн 0:1 Линкольн - Лайонз Гибралтар 6:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:5 Линкольн - Монс Кальпе 2:1
ФК Балкани
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ФК Балкани - Liria2 1:0 ФК Балкани - Линкольн 2:0 Ларн - ФК Балкани 1:4 ФК Балкани - Ларн 3:0
Лудогорец - ФК Балкани 4:0 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 1:1

Результаты матчей

Линкольн
ФК Балкани

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Линкольн
ФК Балкани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Г О О О О Л - Куц Эдвин бьет в цель!
    • 60'
      Almir Kryeziu уходит с поля. Bleart Tolaj выходит вместо него
    • 54'
      Бритто Итан уходит с поля. Рико Хуанпе выходит вместо него
    • 48'
      Грипши Назми сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Meriton Korenica бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Линкольн 24.8% (28)
    X 23% (26)
    ФК Балкани 52.2% (59)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Линкольн 1:3 ФК Балкани

    Исход игры
    Линкольн
    24.8% (28)
    Ничья
    23% (26)
    ФК Балкани
    52.2% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.14% (49)
    Меньше
    55.86% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    1:2 ФК Балкани
    28.3% (32)
    1:1 Ничья
    20.4% (23)
    0:1 ФК Балкани
    15.9% (18)
    2:1 Линкольн
    13.3% (15)
    1:0 Линкольн
    8.8% (10)
    0:2 ФК Балкани
    7.1% (8)
    2:0 Линкольн
    1.8% (2)
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