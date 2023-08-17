Тур: 3. Стадион: Виктория (Гибралтар).
1:3
Конец матча
0'
0:1
48' ГолКореница Меритон
0:2
64' ГолКуц Эдвин
1:2
66' ГолРико Хуанпе
73' Желтая карточкаПенья Хуан
81' Желтая карточкаГомес Кике
1:3
90' ГолЗюба Чендрим
90'+9
Ход матча
48'
0:1
64'
0:2
66'
1:2
73'
81'
90'
1:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
11 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
23
Колинг
Дэйл
24
Сержант
Джек
21
Нано
20
Яхая
Мустафа
17
Роса
Маркос
66
Бритто
Итан
19
Пенья
Хуан
10
Уолкер
Лайам
19
Траши
Лоренц
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
10
Грипши
Назми
- Основной состав
-
23 Колинг ДэйлВратарь
- Защитник
-
24 Сержант ДжекЗащитник
- Защитник
-
21 НаноЗащитник
-
20 Яхая МустафаПолузащитник
-
17 Роса МаркосПолузащитник
-
66 Бритто ИтанПолузащитник
-
19 Пенья ХуанНападающий
- Нападающий
-
10 Уолкер ЛайамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Полузащитник
-
29 Чиполина ЛиПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Манди ПеньяПолузащитник
- Нападающий
-
11 Рико ХуанпеНападающий
- Нападающий
-
77 Клинтон КайлНападающий
-
Главный тренер: Муньос Хави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Траши ЛоренцЗащитник
- Полузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
10 Грипши НазмиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
-
25 Туша ВетонНападающий
-
99 Толай БлеартНападающий
-
-
-
-
-
12 Andrea Hoxha
-
Главный тренер: Дайя Илир
История личных встреч
Линкольн
ФК Балкани
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рико Хуанпе
|1
|0.5
|Роса Маркос
|0
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грипши Назми
|3
|0.75
|Рахмани Альбион
|2 (1)
|0.5
|Кореница Меритон
|2
|0.5
|Almir Kryeziu
|2
|0.5
|Траши Лоренц
|1
|0.25
|Куц Эдвин
|1
|0.25
|Зюба Чендрим
|1
|0.25
|Делова Люмбардх
|0
|0
|Толай Блеарт
|0
|0
Карточки
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашаро Ли
|1
|0
|Яхая Мустафа
|1
|0
|Пенья Хуан
|1
|0
|Муньос Хави II
|1
|0
|Гомес Кике
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грипши Назми
|1
|0
|Зюба Чендрим
|1
|0
|Делова Люмбардх
|1
|0
|Almir Kryeziu
|1
|0
Результаты матчей
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Балкани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Линкольн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
5
Линкольн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФК Балкани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
100%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Линкольн
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
ФК Балкани - Линкольн 2:0 Марбелья - Линкольн 0:1 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2
Мэгпайс - Линкольн 1:1 Линкольн - ФК Европа 1:2 Сент-Джозефс - Линкольн 0:3 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 0:5 Линкольн - Линкс 4:0 Линкольн - Мэгпайс 3:1 ФК Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Сент-Джозефс 1:0 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 4:1 Линкс - Линкольн 1:4 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 ФК Европа - Линкольн 0:1 Линкольн - Лайонз Гибралтар 6:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:5 Линкольн - Монс Кальпе 2:1
ФК Балкани
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ФК Балкани - Liria2 1:0 ФК Балкани - Линкольн 2:0 Ларн - ФК Балкани 1:4 ФК Балкани - Ларн 3:0
Лудогорец - ФК Балкани 4:0 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 1:1
Результаты матчей
Линкольн
ФК Балкани
Точный счет
1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Линкольн
ФК Балкани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогнозы на матч Линкольн 1:3 ФК Балкани
Исход игры
Линкольн
24.8% (28)
Ничья
23% (26)
ФК Балкани
52.2% (59)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
1:2 ФК Балкани
28.3% (32)
1:1 Ничья
20.4% (23)
0:1 ФК Балкани
15.9% (18)
2:1 Линкольн
13.3% (15)
1:0 Линкольн
8.8% (10)
0:2 ФК Балкани
7.1% (8)
2:0 Линкольн
1.8% (2)
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