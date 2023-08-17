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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Дебрецен
0:5
Конец матча
Рапид Вена
0'
0:1
15' Гол
Зайдль Маттиас
25' Желтая карточка
Зайдль Маттиас
30' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд
31' Желтая карточка
Ауэр Йонас
34' Желтая карточка
Заттльбергер Николас
0:2
43' Гол в свои ворота
Романчук Александр
47' Желтая карточка
Цветкович Ненад
0:3
52' Гол
Грюлль Марко
54' Желтая карточка
Домингес Брэндон
67' Желтая карточка
Лагатор Душан
0:4
72' Гол
Бургшталлер Гвидо
0:5
90' Гол в свои ворота
Бараняи Нимрод
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Зайдль Маттиас
25'
 
Зайдль Маттиас
30'
 
Кверфельд Леопольд
31'
 
Ауэр Йонас
34'
 
Заттльбергер Николас
43'
0:2
Романчук Александр
46'
Домингес Брэндон
Сечи Марк
 
47'
 
Цветкович Ненад
52'
0:3
Грюлль Марко
54'
Домингес Брэндон
 
61'
Кизиридис Александрос
Де Оливейра Жоао
 
67'
Лагатор Душан
 
72'
0:4
Бургшталлер Гвидо
72'
Донат Барань
Бабунски Дориан
 
72'
Бараняи Нимрод
Кушнир Эрик
 
75'
 
Хофманн Максимилиан
Кверфельд Леопольд
75'
 
Морманн Мартин
Ауэр Йонас
79'
 
Фалли Маюлу
Бургшталлер Гвидо
79'
 
Байич Анте
Грюлль Марко
82'
 
Золльбауэр Михаэль
Цветкович Ненад
86'
Манце Антонио
Джуджак Балаж
 
90'
0:5
Бараняи Нимрод

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 111
Дебрецен 20.7% (23)
X 38.7% (43)
Рапид Вена 40.5% (45)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Медьери
Болаж
29
Кушнир
Эрик
14
Дрешкович
Мелдин
21
Романчук
Александр
II
15
Манрике
Кристиан
94
Лагатор
Душан
20
Лончар
Стефан
88
Сечи
Марк
10
Джуджак
Балаж
67
Де
Оливейра
Жоао
23
Бабунски
Дориан
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
43
Кверфельд
Леопольд
55
Цветкович
Ненад
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
28
Освальд
Мориц
5
Кершбаум
Роман
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
27
Грюлль
Марко
Дебрецен
4-2-3-1
Рапид Вена
4-3-3

История личных встреч

Дебрецен
Рапид Вена

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛК
0:0
ВВД
4:1
ВВД
0:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Дебрецен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуджак Балаж 1 0.25
Лончар Стефан 1 0.25
Домингес Брэндон 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 1 0.5
Грюлль Марко 1 0.5
Зайдль Маттиас 1 0.5

Карточки

Дебрецен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Оливейра Жоао 1 0
Лагатор Душан 1 0
Романчук Александр II 1 0
Домингес Брэндон 1 0
Донат Барань 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цветкович Ненад 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Зайдль Маттиас 2 0
Кершбаум Роман 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Заттльбергер Николас 1 0

Результаты матчей

Дебрецен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
0
Дебрецен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Дебрецен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Дебрецен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дебрецен - Залаэгерсег 1:0 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Дебрецен - Алашкерт 1:2 Дебрецен - Мезёкёвешд 3:1
Алашкерт - Дебрецен 0:1 Дебрецен - Аль-Шабаб Дубай 0:1 УСК Аниф - Дебрецен 1:10 Тисауйварош - Дебрецен 0:1 ЛАСК - Дебрецен 4:2 Рид - Дебрецен 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Дебрецен - Кишварда 1:0 Дебрецен - Казинцбарцика 3:0 Дебрецен - Уйпешт 2:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Дебрецен - Гонвед 0:0 Пакш - Дебрецен 0:0 Дебрецен - Фехервар 2:0 Залаэгерсег - Дебрецен 0:2 Дебрецен - Пушкаш-Академия 0:1
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1
Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1

Результаты матчей

Дебрецен
Рапид Вена

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дебрецен
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
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    Прогнозы 111
    Дебрецен 20.7% (23)
    X 38.7% (43)
    Рапид Вена 40.5% (45)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Дебрецен 0:5 Рапид Вена онлайн

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    Прогнозы на матч Дебрецен 0:5 Рапид Вена

    Исход игры
    Дебрецен
    20.7% (23)
    Ничья
    38.7% (43)
    Рапид Вена
    40.5% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.86% (38)
    Меньше
    65.14% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    72.48% (79)
    Нет
    27.52% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.9% (41)
    1:2 Рапид Вена
    22.5% (25)
    0:1 Рапид Вена
    12.6% (14)
    1:0 Дебрецен
    10.8% (12)
    2:1 Дебрецен
    9.9% (11)
    0:2 Рапид Вена
    3.6% (4)
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