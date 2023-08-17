Тур: 3. Стадион: Надьердеи.
0:5
Конец матча
0'
0:1
15' ГолЗайдль Маттиас
25' Желтая карточкаЗайдль Маттиас
30' Желтая карточкаКверфельд Леопольд
31' Желтая карточкаАуэр Йонас
34' Желтая карточкаЗаттльбергер Николас
0:2
43' Гол в свои воротаРоманчук Александр
47' Желтая карточкаЦветкович Ненад
0:3
52' ГолГрюлль Марко
54' Желтая карточкаДомингес Брэндон
67' Желтая карточкаЛагатор Душан
0:4
72' ГолБургшталлер Гвидо
0:5
90' Гол в свои воротаБараняи Нимрод
90'+5
Ход матча
15'
0:1
25'
31'
43'
47'
52'
0:3
54'
67'
72'
90'
0:5
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
29
Кушнир
Эрик
88
Сечи
Марк
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Кушнир ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Сечи МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Войда БотондПолузащитник
-
33 Варга ЙожефПолузащитник
-
27 Боди АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Донат БараньНападающий
-
Главный тренер: Благоевич Срджан
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Баришич Зоран
История личных встреч
Дебрецен
Рапид Вена
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Дебрецен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуджак Балаж
|1
|0.25
|Лончар Стефан
|1
|0.25
|Домингес Брэндон
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.5
|Грюлль Марко
|1
|0.5
|Зайдль Маттиас
|1
|0.5
Карточки
Дебрецен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Оливейра Жоао
|1
|0
|Лагатор Душан
|1
|0
|Романчук Александр II
|1
|0
|Домингес Брэндон
|1
|0
|Донат Барань
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цветкович Ненад
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Зайдль Маттиас
|2
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
Результаты матчей
Дебрецен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
0
Дебрецен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Дебрецен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Дебрецен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дебрецен - Залаэгерсег 1:0 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Дебрецен - Алашкерт 1:2 Дебрецен - Мезёкёвешд 3:1
Алашкерт - Дебрецен 0:1 Дебрецен - Аль-Шабаб Дубай 0:1 УСК Аниф - Дебрецен 1:10 Тисауйварош - Дебрецен 0:1 ЛАСК - Дебрецен 4:2 Рид - Дебрецен 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Дебрецен - Кишварда 1:0 Дебрецен - Казинцбарцика 3:0 Дебрецен - Уйпешт 2:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Дебрецен - Гонвед 0:0 Пакш - Дебрецен 0:0 Дебрецен - Фехервар 2:0 Залаэгерсег - Дебрецен 0:2 Дебрецен - Пушкаш-Академия 0:1
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1
Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1
Результаты матчей
Дебрецен
Рапид Вена
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Дебрецен
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогнозы на матч Дебрецен 0:5 Рапид Вена
Исход игры
Дебрецен
20.7% (23)
Ничья
38.7% (43)
Рапид Вена
40.5% (45)
Тотал 2.5
Больше
34.86% (38)
Меньше
65.14% (71)
Обе команды забьют
Да
72.48% (79)
Нет
27.52% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.9% (41)
1:2 Рапид Вена
22.5% (25)
0:1 Рапид Вена
12.6% (14)
1:0 Дебрецен
10.8% (12)
2:1 Дебрецен
9.9% (11)
0:2 Рапид Вена
3.6% (4)
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