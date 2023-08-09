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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
АЕК Ларнака
0:1
Второй тайм: 66'
Маккаби Тель-Авив
0'
3' Желтая карточка
Гарсия Анхель
3' Желтая карточка
Битон Дан
59' Желтая карточка
Саборит Энрик
0:1
64' Гол
Коэн Йонатан

Ход матча

3'
Гарсия Анхель
 
3'
 
Битон Дан
56'
Фараж Имад
Лопеш Рафаэл
 
59'
 
Саборит Энрик
64'
0:1
Коэн Йонатан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 122
АЕК Ларнака 13.9% (17)
X 48.4% (59)
Маккаби Тель-Авив 37.7% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Маккаби Тель-Авив
5.30
3.35
2.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пирич
Кенан
28
Санчес
Факундо
15
Миличевич
Хрвое
4
Томович
Ненад
14
Гарсия
Анхель
45
Дьюрчо
Адам
17
Понс
Пере
7
Густаву
Луиш
16
Бруну
Гама
9
Фран
Соль
12
Лопеш
Рафаэл
1
Перец
Даниэль
97
Масон
Иван
55
Битон
Нир
4
Саборит
Энрик
3
Ревиво
Рой
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
10
Битон
Дан
18
Гуагон
Парфэйт
7
Захави
Эран
11
Коэн
Йонатан
АЕК Ларнака
4-4-2
Маккаби Тель-Авив
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понс Пере 1 0.33
Фараж Имад 1 0.33
Касас Исмаэль 1 0.33
Дьюрчо Адам 1 (1) 0.33
Тричковски Иван 0 0
Миличевич Хрвое 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Дор 2 0.67
Захави Эран 1 0.33
Битон Дан 1 0.33
Гуагон Парфэйт 1 0.33
Коэн Йонатан 0 0
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Ревиво Рой 0 0

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Факундо 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оверем Йорис 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Битон Дан 1 0
Тургеман Дор 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2
АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1
Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:2 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2 Секция Нес-Циона - Маккаби Тель-Авив 0:2

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Г О О О О Л - Коэн Йонатан бьет в цель!
  • 59'
    Саборит Энрик получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Лопеш Рафаэл уходит с поля. Фараж Имад выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 3'
    Битон Дан получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Гарсия Анхель получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 122
АЕК Ларнака 13.9% (17)
X 48.4% (59)
Маккаби Тель-Авив 37.7% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Маккаби Тель-Авив
5.30
3.35
2.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч АЕК Ларнака 0:1 Маккаби Тель-Авив онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч АЕК Ларнака 0:1 Маккаби Тель-Авив

Исход игры
АЕК Ларнака
13.9% (17)
Ничья
48.4% (59)
Маккаби Тель-Авив
37.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (37)
Меньше
66.96% (75)
Обе команды забьют
Да
81.25% (91)
Нет
18.75% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (54)
1:2 Маккаби Тель-Авив
19.7% (24)
0:1 Маккаби Тель-Авив
12.3% (15)
2:1 АЕК Ларнака
6.6% (8)
1:0 АЕК Ларнака
4.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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