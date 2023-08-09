Тур: 3. Стадион: АЕК Арена.
0:1
Второй тайм: 66'
0'
3' Желтая карточкаГарсия Анхель
3' Желтая карточкаБитон Дан
59' Желтая карточкаСаборит Энрик
0:1
64' ГолКоэн Йонатан
Ход матча
3'
59'
64'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
45
Дьюрчо
Адам
17
Понс
Пере
16
Бруну
Гама
12
Лопеш
Рафаэл
97
Масон
Иван
55
Битон
Нир
42
Перец
Дор
10
Битон
Дан
11
Коэн
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Масон ИванЗащитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Битон ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Запасные игроки
-
90 Машпати РоиВратарь
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Пивень ШахарЗащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Альмог ЭйлонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робби Кин
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понс Пере
|1
|0.33
|Фараж Имад
|1
|0.33
|Касас Исмаэль
|1
|0.33
|Дьюрчо Адам
|1 (1)
|0.33
|Тричковски Иван
|0
|0
|Миличевич Хрвое
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перец Дор
|2
|0.67
|Захави Эран
|1
|0.33
|Битон Дан
|1
|0.33
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.33
|Коэн Йонатан
|0
|0
|Альмог Эйлон
|0
|0
|Йованович Джордже
|0
|0
|Ревиво Рой
|0
|0
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Факундо
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Битон Дан
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2
АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1
Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:2 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2 Секция Нес-Циона - Маккаби Тель-Авив 0:2
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Маккаби Тель-Авив
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Маккаби Тель-Авив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АЕК Ларнака 0:1 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
АЕК Ларнака
13.9% (17)
Ничья
48.4% (59)
Маккаби Тель-Авив
37.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (37)
Меньше
66.96% (75)
Обе команды забьют
Да
81.25% (91)
Нет
18.75% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (54)
1:2 Маккаби Тель-Авив
19.7% (24)
0:1 Маккаби Тель-Авив
12.3% (15)
2:1 АЕК Ларнака
6.6% (8)
1:0 АЕК Ларнака
4.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!