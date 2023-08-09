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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
АЕК Ларнака
1:1
Конец матча
Маккаби Тель-Авив
0'
3' Желтая карточка
Гарсия Анхель
3' Желтая карточка
Битон Дан
59' Желтая карточка
Саборит Энрик
0:1
64' Гол
Коэн Йонатан
1:1
80' Гол
Фараж Имад
84' Желтая карточка
Битон Нир
1:1
86' Не забитый пенальти
Тричковски Иван
86' Желтая карточка
Понс Пере
90'+7

Ход матча

3'
Гарсия Анхель
 
3'
 
Битон Дан
56'
Фараж Имад
Лопеш Рафаэл
 
59'
 
Саборит Энрик
64'
0:1
Коэн Йонатан
(Масон Иван)
69'
Тричковски Иван
Бруну Гама
 
69'
Каптум Вилфрид
Густаву Луиш
 
77'
 
Альмог Эйлон
Коэн Йонатан
77'
 
Каничовски Габи
Гуагон Парфэйт
80'
Фараж Имад
(Фран Соль)
1:1
84'
 
Битон Нир
86'
Тричковски Иван
1:1
86'
Понс Пере
 
90'
Мамас Рафаил
Понс Пере
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 122
АЕК Ларнака 13.9% (17)
X 48.4% (59)
Маккаби Тель-Авив 37.7% (46)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пирич
Кенан
28
Санчес
Факундо
15
Миличевич
Хрвое
4
Томович
Ненад
14
Гарсия
Анхель
45
Дьюрчо
Адам
17
Понс
Пере
7
Густаву
Луиш
16
Бруну
Гама
9
Фран
Соль
12
Лопеш
Рафаэл
1
Перец
Даниэль
97
Масон
Иван
55
Битон
Нир
4
Саборит
Энрик
3
Ревиво
Рой
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
10
Битон
Дан
18
Гуагон
Парфэйт
7
Захави
Эран
11
Коэн
Йонатан
АЕК Ларнака
4-4-2
Маккаби Тель-Авив
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фараж Имад 2 0.67
Понс Пере 1 0.33
Касас Исмаэль 1 0.33
Дьюрчо Адам 1 (1) 0.33
Тричковски Иван 0 0
Фран Соль 0 0
Миличевич Хрвое 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Дор 2 0.67
Коэн Йонатан 1 0.33
Захави Эран 1 0.33
Битон Дан 1 0.33
Гуагон Парфэйт 1 0.33
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Масон Иван 0 0
Ревиво Рой 0 0

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Факундо 1 0
Понс Пере 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Битон Нир 1 0
Саборит Энрик 1 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Битон Дан 1 0
Тургеман Дор 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2
АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1
Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:2 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2 Секция Нес-Циона - Маккаби Тель-Авив 0:2

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

1:1
2 раза 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 3'
      Битон Дан получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Гарсия Анхель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    АЕК Ларнака 13.9% (17)
    X 48.4% (59)
    Маккаби Тель-Авив 37.7% (46)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АЕК Ларнака 1:1 Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    АЕК Ларнака
    13.9% (17)
    Ничья
    48.4% (59)
    Маккаби Тель-Авив
    37.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (37)
    Меньше
    66.96% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (91)
    Нет
    18.75% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.3% (54)
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    19.7% (24)
    0:1 Маккаби Тель-Авив
    12.3% (15)
    2:1 АЕК Ларнака
    6.6% (8)
    1:0 АЕК Ларнака
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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