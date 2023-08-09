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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Гент
1:0
Первый тайм: 25'
Погонь Щецин
0'
1:0
13' Гол
Орбан Гифт

Ход матча

13'
Орбан Гифт
(Де Сар Жюльен)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 119
Гент 95% (113)
X 2.5% (3)
Погонь Щецин 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Погонь Щецин
1.45
5.40
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Руф
Дави
18
Самуаз
Матисс
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
19
Фофанан
Малик
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
81
Bartosz
Klebaniuk
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
21
Гамбоа
Жоау
99
Ленговски
Матеуш
22
Бичахчян
Ваан
10
Захович
Лука
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Гент
4-2-2-2
Погонь Щецин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 4 1.33
Орбан Гифт 2 0.67
Тиссудали Тарик 1 0.33
Де Сар Жюльен 1 0.33
Геркенс Питер 1 0.33
Юльсагер Эндрю 1 0.33
Ватанабэ Цуёси 1 0.33
Кумс Свен 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Самуаз Матисс 0 0
Фофанан Малик 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 2 0.67
Гросицки Камил 1 (1) 0.33
Вальквист Линус 1 0.33
Гамбоа Жоау 1 0.33
Малец Мариуш 1 0.33
Бичахчян Ваан 1 0.33
Форнальчик Мариуш 1 0.33
Кутрис Леонардо 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонкар Даниель 2 0
Вальквист Линус 1 0
Гамбоа Жоау 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Погонь Щецин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
3
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
4
40%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1
Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3
Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1

Результаты матчей

Гент
Погонь Щецин

Точный счет

5:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:5
1 раз 100%
2:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

2:5
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

5
2 раза 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гент
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Де Сар Жюльен сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Орбан Гифт бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 119
Гент 95% (113)
X 2.5% (3)
Погонь Щецин 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Погонь Щецин
1.45
5.40
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Гент 1:0 Погонь Щецин онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гент 1:0 Погонь Щецин

Исход игры
Гент
95.1% (116)
Ничья
2.5% (3)
Погонь Щецин
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
41.59% (47)
Нет
58.41% (66)
Популярный счёт
2:0 Гент
38.5% (47)
2:1 Гент
20.5% (25)
1:0 Гент
15.6% (19)
3:1 Гент
12.3% (15)
1:1 Ничья
1.6% (2)
4:2 Гент
1.6% (2)
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