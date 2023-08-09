Тур: 3. Стадион: Геламко.
5:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолОрбан Гифт
29' Желтая карточкаМалец Мариуш
2:0
35' ГолОрбан Гифт
3:0
40' ГолКейперс Уго
41' Желтая карточкаТорунарига Джордан
4:0
45' ГолКейперс Уго
51' Желтая карточкаАгбор Брайян
5:0
64' ГолОрбан Гифт
90'+5
Ход матча
13'
1:0
29'
35'
2:0
40'
3:0
45'
4:0
51'
64'
5:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
10
Захович
Лука
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Агбор БрайянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|6
|2
|Орбан Гифт
|4
|1.33
|Тиссудали Тарик
|1
|0.33
|Де Сар Жюльен
|1
|0.33
|Геркенс Питер
|1
|0.33
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.33
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.33
|Кумс Свен
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Самуаз Матисс
|0
|0
|Фофанан Малик
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|2
|0.67
|Гросицки Камил
|1 (1)
|0.33
|Вальквист Линус
|1
|0.33
|Гамбоа Жоау
|1
|0.33
|Малец Мариуш
|1
|0.33
|Бичахчян Ваан
|1
|0.33
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.33
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Агбор Брайян
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонкар Даниель
|2
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
3
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Погонь Щецин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
5
33%
3
38%
61-75
3
20%
1
13%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
2
67%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1
Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3
Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1
Результаты матчей
Гент
Погонь Щецин
Точный счет
5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
5
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:5
1 раз 100%
2:5
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:5
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
5
3 раза 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Гент
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гент 5:0 Погонь Щецин
Исход игры
Гент
95.1% (116)
Ничья
2.5% (3)
Погонь Щецин
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
41.59% (47)
Нет
58.41% (66)
Популярный счёт
2:0 Гент
38.5% (47)
2:1 Гент
20.5% (25)
1:0 Гент
15.6% (19)
3:1 Гент
12.3% (15)
1:1 Ничья
1.6% (2)
4:2 Гент
1.6% (2)
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