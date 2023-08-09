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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Гент
5:0
Конец матча
Погонь Щецин
0'
1:0
13' Гол
Орбан Гифт
29' Желтая карточка
Малец Мариуш
2:0
35' Гол
Орбан Гифт
3:0
40' Гол
Кейперс Уго
41' Желтая карточка
Торунарига Джордан
4:0
45' Гол
Кейперс Уго
51' Желтая карточка
Агбор Брайян
5:0
64' Гол
Орбан Гифт
90'+5

Ход матча

13'
Орбан Гифт
(Де Сар Жюльен)
1:0
29'
 
Малец Мариуш
35'
Орбан Гифт
(Кумс Свен)
2:0
40'
Кейперс Уго
3:0
41'
Торунарига Джордан
 
45'
Кейперс Уго
4:0
46'
 
Кужава Рафал
Ленговски Матеуш
46'
 
Горгон Александр
Захович Лука
51'
Агбор Брайян
 
64'
Орбан Гифт
(Хон Хён-Сок)
5:0
68'
 
Лонкар Даниель
Цех Бенедикт
68'
 
Вендрыховски Марцел
Бичахчян Ваан
78'
Юльсагер Эндрю
Хон Хён-Сок
 
78'
Кастро-Монтес Алессио
Торунарига Джордан
 
78'
Геркенс Питер
Фофанан Малик
 
78'
Тиссудали Тарик
Кейперс Уго
 
80'
 
Форнальчик Мариуш
Кулурис Эфтимос
89'
Агбор Брайян
Орбан Гифт
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 122
Гент 95.1% (116)
X 2.5% (3)
Погонь Щецин 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Руф
Дави
18
Самуаз
Матисс
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
19
Фофанан
Малик
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
81
Bartosz
Klebaniuk
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
21
Гамбоа
Жоау
99
Ленговски
Матеуш
22
Бичахчян
Ваан
10
Захович
Лука
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Гент
4-2-2-2
Погонь Щецин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 6 2
Орбан Гифт 4 1.33
Тиссудали Тарик 1 0.33
Де Сар Жюльен 1 0.33
Геркенс Питер 1 0.33
Юльсагер Эндрю 1 0.33
Ватанабэ Цуёси 1 0.33
Кумс Свен 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Самуаз Матисс 0 0
Фофанан Малик 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 2 0.67
Гросицки Камил 1 (1) 0.33
Вальквист Линус 1 0.33
Гамбоа Жоау 1 0.33
Малец Мариуш 1 0.33
Бичахчян Ваан 1 0.33
Форнальчик Мариуш 1 0.33
Кутрис Леонардо 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 1 0
Агбор Брайян 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонкар Даниель 2 0
Вальквист Линус 1 0
Гамбоа Жоау 1 0
Малец Мариуш 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
3
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Погонь Щецин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
5
33%
3
38%
61-75
3
20%
1
13%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
2
67%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1
Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3
Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1

Результаты матчей

Гент
Погонь Щецин

Точный счет

5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:5
1 раз 100%
2:5
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:5
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

5
3 раза 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гент
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
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    Прогнозы 122
    Гент 95.1% (116)
    X 2.5% (3)
    Погонь Щецин 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гент 5:0 Погонь Щецин

    Исход игры
    Гент
    95.1% (116)
    Ничья
    2.5% (3)
    Погонь Щецин
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.82% (45)
    Меньше
    60.18% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    41.59% (47)
    Нет
    58.41% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Гент
    38.5% (47)
    2:1 Гент
    20.5% (25)
    1:0 Гент
    15.6% (19)
    3:1 Гент
    12.3% (15)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    4:2 Гент
    1.6% (2)
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