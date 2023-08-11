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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
У Крайова 1948
3:1
Конец матча
Волунтари
0'
1:0
4' Гол
Кицу Аурелиан
2:0
14' Гол
Сидибе Секу
3:0
22' Гол
Ван Дурмен Бенжамен
68' Желтая карточка
Матрикарди Патрисио
3:1
78' Гол
Сигурьонссон Рунар
85' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
90' Желтая карточка
Кицу Аурелиан
90'+8
31
Robert
Dimitrie
Popa
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
14
Энрикеш
Данни
72
Падула
Андреа
8
Албу
Константин
77
Асамоа
Самуэль
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
1
Вылчану
Октавиан
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
17
Doru
Cristian
Andrei
7
Алийи
Насер
8
Рэдуц
Михай
77
Немец
Адам
У Крайова 1948
Волунтари

История личных встреч

У Крайова 1948
Волунтари

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СПОЗВВЛК
3:3
С
3:3
С
2:1
С
1:0

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

40
51

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 3 0.6
Сидибе Секу 3 (1) 0.6
Бауса Хуан 1 0.2
Ван Дурмен Бенжамен 1 0.2
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерлой Джордже 3 0.6
Немец Адам 1 0.2
Раду Бобок 1 0.2
Сигурьонссон Рунар 1 0.2
Doru Cristian Andrei 1 0.2
Рикардинью XI 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскареньяс Матеус 1 1
Асамоа Самуэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Албу Константин 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Поп Влад 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
William Baeten 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдуц Михай 2 0
Матрикарди Патрисио 2 0
Сигурьонссон Рунар 1 0
Рикардинью XI 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Волунтари
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
2
У Крайова 1948
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Волунтари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4
У Крайова 1948
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Волунтари
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
75%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Стяуа 1:3
Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0
Волунтари
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1
Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3

Результаты матчей

У Крайова 1948
Волунтари

Точный счет

1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Волунтари
 5 3 0 2 8 - 9 9
3.
Сепси
 4 2 2 0 5 - 1 8
4.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 8 - 7 6
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 8 - 9 6
9.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 6 - 4 5
10.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Университатя Клуж
 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 2 - 4 3
15.
Ботошани
 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Динамо Бухарест
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Стяуа
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
11.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Оцелул Галац
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Рапид Бухарест
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
У Крайова 1948
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Волунтари
 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Оцелул Галац
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 3 (1)
У Крайова 1948 Сидибе Секу 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
Петролул Плоешти Guilherme Gomes Garutti 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Волунтари контролирует мяч.
    • 94'
      Robert Dimitrie Popa взял и забрал мяч на выходе
    • 94'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 93'
      У Крайова 1948 пытается что-то создать.
    • 93'
      Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе
    • 93'
      У Крайова 1948 идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Судья свистит. Roberto Voican атаковал сзади соперника. Это Constantin Albu заработал своей команде штрафной
    • 92'
      Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • До матча
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