Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

90' Рефери не любит споров - именно за это Кицу Аурелиан сейчас получил желтую

90' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Сигурьонссон Рунар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Roberto Voican из команды Волунтари не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

87' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Constantin Albu из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Constantin Albu наказан за толчок Roberto Voican

87' Roberto Voican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Матч возобновлен

86' Constantin Albu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Сигурьонссон Рунар получил желтую карточку от судьи

85' Безумный фол. Сигурьонссон Рунар грубо играет против соперника. Пострадал Constantin Albu

85' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

84' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

81' Энрикеш Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' William Baeten получил травму и заменен. Yassine Bahassa выходит на поле.

78' Рикардинью XI из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Кицу Аурелиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Ох, нехорошо это выглядит. William Baeten получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' William Baeten на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Ioan Dumiter нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

75' Рикардинью XI из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Ioan Dumiter оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Сигурьонссон Рунар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Ioan Dumiter выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Constantin Albu получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Тактическая замена. Раца Вадим уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

67' Падула Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лакруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Габриэль Компануччи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Асамоа Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Падула Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Волунтари

55' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Падула Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Волунтари

53' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Рэдуц Михай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Doru Cristian Andrei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

51' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

48' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Габриэль Компануччи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.