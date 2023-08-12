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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 18.
Утсиктенс
1:1
Первый тайм: 24'
Ландскруна

Ход матча

7'
Мартинссон Фредрик
(Albin Skoglund)
1:0
19'
1:1
Линдман Эмиль
(Ousmane Diawara)
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Ландскруна
1.91
3.70
4.60
Все Коэффициенты
30
Хадая
Элиас
5
Мукийби
Рональд
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
21
Мартинссон
Фредрик
22
Predrag
Randjelovic
II
23
Пекальски
Иво
7
Милованович
Вилльям
6
Erik
Westermark
10
Albin
Skoglund
9
Lucas
Hedlund
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
3
Samuel
Kotto
2
Рапп
Йохан
24
Линдман
Эмиль
14
Эдвардссон
Давид
10
Эгнелль
Адам
5
Edvin
Dahlqvist
47
Kofi
Fosuhene
Asare
11
Ousmane
Diawara
23
Max
Nilsson
Утсиктенс
3-5-2
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Утсиктенс
Ландскруна

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:3
С
2:0
С
2:2
Э(
0:0
Э(
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

66
123

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 9 0.5
Albin Skoglund 6 0.33
Erik Westermark 3 0.17
Мартинссон Фредрик 3 0.17
Wilhelm Nilsson 2 0.11
Allan Mohideen 2 0.11
Erik Gunnarsson2 2 0.11
Бом Карл 1 0.06
Ландстен Карл 1 0.06
Sebastian Lagerlund 1 0.06
Emir Bosnic 1 0.06
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Брандт Йеспер 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 6 0.33
Kofi Fosuhene Asare 4 (1) 0.22
Camil Jebara 2 0.11
Дзабич Робин 1 0.06
Melker Widell 1 0.06
Эдвардссон Давид 1 0.06
Рапп Йохан 1 0.06
Линдман Эмиль 1 0.06
Йонссон Мелкер 1 0.06
Gustaf Bruzelius 1 0.06
Erik Hedenquist 1 0.06
Эгнелль Адам 0 0
Rasmus Wendt 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 5 1
Albin Skoglund 6 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Брандт Йеспер 3 0
Lucas Hedlund 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Мартинссон Фредрик 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Yoann Fellrath 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Mark Gorgos 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ousmane Diawara 5 0
Erik Hedenquist 5 0
Эдвардссон Давид 4 0
Дзабич Робин 4 0
Camil Jebara 2 1
Samuel Kotto 1 1
Линдман Эмиль 2 0
Йонссон Мелкер 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Рапп Йохан 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Jesper Strid 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Ландскруна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
3
Утсиктенс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Ландскруна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

13
10
Утсиктенс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
6% (1)
47% (8)
Ландскруна
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

15
13

Голы по времени матча

Забито

18
7
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
4
22%
2
29%
61-75
4
22%
1
14%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
29%
2
17%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
6
46%
3
25%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
50%
4
36%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

31
19
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
2
6%
3
16%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
9
29%
29%
4
21%
46-60
5
16%
5
26%
61-75
7
23%
2
11%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
15%
3
13%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
3
23%
6
26%
46-60
3
23%
5
22%
61-75
2
15%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0
Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0
Ландскруна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1
Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1

Результаты матчей

Утсиктенс
Ландскруна

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
6
2
6
2.5
1
8
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
1
7
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
4
13
4
13
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1:1 18 12 4 2 33 - 13 40
2.
Вестерос
 17 12 3 2 29 - 9 39
3.
Эстер
 0:0 19 10 4 5 37 - 24 34
4.
ГАИС
 18 8 6 4 28 - 14 30
5.
Эстерсунд
 0:0 18 6 7 5 24 - 19 25
6.
Йёнчёпинг
 17 6 6 5 29 - 29 24
7.
Гефле
 0:0 18 6 5 7 21 - 23 23
8.
Ландскруна
 1:1 18 6 4 8 20 - 24 22
9.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 18 5 7 6 16 - 20 22
10.
Треллеборг
 17 6 3 8 23 - 30 21
11.
Браге
 18 6 3 9 20 - 29 21
12.
Сундсвалль
 18 5 4 9 24 - 36 19
13.
Эргрюте
 17 4 6 7 19 - 25 18
14.
Эребру
 17 3 9 5 16 - 21 18
15.
Хельсинборг
 17 4 5 8 15 - 20 17
16.
Сковде АИК
 17 2 4 11 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1:1 9 6 2 1 19 - 8 20
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Гефле
 0:0 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Эстер
 0:0 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
7.
ГАИС
 9 4 2 3 15 - 9 14
8.
Ландскруна
 1:1 9 4 2 3 12 - 11 14
9.
Треллеборг
 9 4 1 4 12 - 15 13
10.
Эстерсунд
 0:0 9 3 4 2 15 - 12 13
11.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 9 3 4 2 9 - 6 13
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 9 7 0 2 18 - 8 21
2.
Утсиктенс
 1:1 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 0:0 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 0:0 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 9 3 2 4 12 - 17 11
7.
Хельсинборг
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 9 2 3 4 7 - 14 9
9.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Ландскруна
 1:1 9 2 2 5 8 - 13 8
12.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
13.
Эребру
 8 1 3 4 9 - 17 6
14.
Гефле
 0:0 9 1 3 5 5 - 11 6
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Браге Зеттерстрём Александр 1 5
Эстерсунд Miroslav Mazur 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Ландскруна
1.91
3.70
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Утсиктенс 1:1 Ландскруна онлайн

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