Тур: 18.
1:1
Первый тайм: 24'
Ход матча
7'
19'
1:1
30
Хадая
Элиас
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Гасем АлайЗащитник
- Нападающий
-
99 Emir Bosnic
-
-
17 Mark Gorgos
-
15 Ihab Naser
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Max NilssonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Rasmus Wendt
-
28 Sam Hegdal
-
-
-
16 Jesper Strid
-
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Утсиктенс
Ландскруна
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
66
123
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|9
|0.5
|Albin Skoglund
|6
|0.33
|Erik Westermark
|3
|0.17
|Мартинссон Фредрик
|3
|0.17
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.11
|Allan Mohideen
|2
|0.11
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.11
|Бом Карл
|1
|0.06
|Ландстен Карл
|1
|0.06
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.06
|Emir Bosnic
|1
|0.06
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Брандт Йеспер
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|6
|0.33
|Kofi Fosuhene Asare
|4 (1)
|0.22
|Camil Jebara
|2
|0.11
|Дзабич Робин
|1
|0.06
|Melker Widell
|1
|0.06
|Эдвардссон Давид
|1
|0.06
|Рапп Йохан
|1
|0.06
|Линдман Эмиль
|1
|0.06
|Йонссон Мелкер
|1
|0.06
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.06
|Erik Hedenquist
|1
|0.06
|Эгнелль Адам
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|5
|1
|Albin Skoglund
|6
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Lucas Hedlund
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Мартинссон Фредрик
|3
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Yoann Fellrath
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ousmane Diawara
|5
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эдвардссон Давид
|4
|0
|Дзабич Робин
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Samuel Kotto
|1
|1
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Ландскруна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
3
Утсиктенс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Ландскруна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
13
10
Утсиктенс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
6% (1)
47% (8)
Ландскруна
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
15
13
Голы по времени матча
Забито
18
7
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
4
22%
2
29%
61-75
4
22%
1
14%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
29%
2
17%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Забито
13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
6
46%
3
25%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
50%
4
36%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
31
19
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
2
6%
3
16%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
9
29%
29%
4
21%
46-60
5
16%
5
26%
61-75
7
23%
2
11%
76-90
Пропущено
13
23
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
15%
3
13%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
3
23%
6
26%
46-60
3
23%
5
22%
61-75
2
15%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0
Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0
Ландскруна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1
Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1
Результаты матчей
Утсиктенс
Ландскруна
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
36
26
18
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
45
17
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
134
98
413
413
215
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|12
|4
|2
|33 - 13
|40
|2.
|17
|12
|3
|2
|29 - 9
|39
|3.
|0:0
|19
|10
|4
|5
|37 - 24
|34
|4.
|18
|8
|6
|4
|28 - 14
|30
|5.
|0:0
|18
|6
|7
|5
|24 - 19
|25
|6.
|17
|6
|6
|5
|29 - 29
|24
|7.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|21 - 23
|23
|8.
|1:1
|18
|6
|4
|8
|20 - 24
|22
|9.
|0:0
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|10.
|17
|6
|3
|8
|23 - 30
|21
|11.
|18
|6
|3
|9
|20 - 29
|21
|12.
|18
|5
|4
|9
|24 - 36
|19
|13.
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|17
|3
|9
|5
|16 - 21
|18
|15.
|17
|4
|5
|8
|15 - 20
|17
|16.
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|19 - 8
|20
|2.
|8
|5
|3
|0
|11 - 1
|18
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|17 - 8
|16
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|7.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|8.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|9.
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|10.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|11.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|12.
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|2.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|5.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|6.
|9
|3
|2
|4
|12 - 17
|11
|7.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|8.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|13 - 17
|8
|11.
|1:1
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|13.
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|14.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|16.
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5
|Эстерсунд
|Miroslav Mazur
|1 5