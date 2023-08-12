Тур: 18.
5:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолМартинссон Фредрик
1:1
19' ГолЛиндман Эмиль
2:1
32' ГолМилованович Вилльям
3:1
33' ГолErik Westermark
35' Желтая карточкаРапп Йохан
39' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
40' Желтая карточкаЭдвардссон Давид
4:1
57' ГолLucas Hedlund
5:1
68' ГолLucas Hedlund
70' Желтая карточкаAlbin Skoglund
82' Желтая карточкаПекальски Иво
85' Желтая карточкаМилованович Вилльям
90'+2
Ход матча
6'
19'
1:1
32'
33'
35'
40'
57'
4:1
68'
5:1
70'
82'
30
Хадая
Элиас
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Гасем АлайЗащитник
- Нападающий
-
99 Emir Bosnic
-
-
17 Mark Gorgos
-
15 Ihab Naser
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Max NilssonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Rasmus Wendt
-
28 Sam Hegdal
-
-
-
16 Jesper Strid
-
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Утсиктенс
Ландскруна
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
66
123
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|11
|0.61
|Albin Skoglund
|6
|0.33
|Erik Westermark
|4
|0.22
|Мартинссон Фредрик
|3
|0.17
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.11
|Allan Mohideen
|2
|0.11
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.11
|Бом Карл
|1
|0.06
|Ландстен Карл
|1
|0.06
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.06
|Милованович Вилльям
|1
|0.06
|Emir Bosnic
|1
|0.06
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Брандт Йеспер
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|6
|0.33
|Kofi Fosuhene Asare
|4 (1)
|0.22
|Camil Jebara
|2
|0.11
|Дзабич Робин
|1
|0.06
|Melker Widell
|1
|0.06
|Эдвардссон Давид
|1
|0.06
|Рапп Йохан
|1
|0.06
|Линдман Эмиль
|1
|0.06
|Йонссон Мелкер
|1
|0.06
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.06
|Erik Hedenquist
|1
|0.06
|Эгнелль Адам
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Albin Skoglund
|7
|0
|Wilhelm Nilsson
|5
|1
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Lucas Hedlund
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Мартинссон Фредрик
|3
|0
|Пекальски Иво
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Yoann Fellrath
|2
|0
|Милованович Вилльям
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Ousmane Diawara
|5
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Дзабич Робин
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Samuel Kotto
|1
|1
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Рапп Йохан
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Ландскруна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
4
Утсиктенс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Ландскруна
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
13
10
Утсиктенс
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
6% (1)
44% (8)
Ландскруна
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
15
14
Голы по времени матча
Забито
23
8
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
13%
2
25%
1-15
3
13%
2
25%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
1
13%
46-60
5
22%
2
25%
61-75
4
17%
1
13%
76-90
Пропущено
8
17
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
25%
3
18%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
2
25%
2
12%
76-90
Забито
13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
6
46%
3
25%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
50%
4
36%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
36
20
13 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
3
8%
3
15%
1-15
4
11%
2
10%
16-30
6
17%
4
20%
31-45
10
28%
4
20%
46-60
6
17%
5
25%
61-75
7
19%
2
10%
76-90
Пропущено
14
28
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
14%
4
14%
1-15
4
29%
1
4%
16-30
0
0%
8
29%
31-45
3
21%
7
25%
46-60
3
21%
6
21%
61-75
2
14%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0
Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0
Ландскруна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1
Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1
Результаты матчей
Утсиктенс
Ландскруна
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
36
18
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
144
108
414
513
216
315
216
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5