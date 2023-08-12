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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 18.
Утсиктенс
5:1
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
6' Гол
Мартинссон Фредрик
1:1
19' Гол
Линдман Эмиль
2:1
32' Гол
Милованович Вилльям
3:1
33' Гол
Erik Westermark
35' Желтая карточка
Рапп Йохан
39' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
40' Желтая карточка
Эдвардссон Давид
4:1
57' Гол
Lucas Hedlund
5:1
68' Гол
Lucas Hedlund
70' Желтая карточка
Albin Skoglund
82' Желтая карточка
Пекальски Иво
85' Желтая карточка
Милованович Вилльям
90'+2
30
Хадая
Элиас
5
Мукийби
Рональд
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
21
Мартинссон
Фредрик
22
Predrag
Randjelovic
II
23
Пекальски
Иво
7
Милованович
Вилльям
6
Erik
Westermark
10
Albin
Skoglund
9
Lucas
Hedlund
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
3
Samuel
Kotto
2
Рапп
Йохан
24
Линдман
Эмиль
14
Эдвардссон
Давид
10
Эгнелль
Адам
5
Edvin
Dahlqvist
47
Kofi
Fosuhene
Asare
11
Ousmane
Diawara
23
Max
Nilsson
Утсиктенс
3-5-2
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Утсиктенс
Ландскруна

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:3
С
2:0
С
2:2
Э(
0:0
Э(
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

66
123

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 11 0.61
Albin Skoglund 6 0.33
Erik Westermark 4 0.22
Мартинссон Фредрик 3 0.17
Wilhelm Nilsson 2 0.11
Allan Mohideen 2 0.11
Erik Gunnarsson2 2 0.11
Бом Карл 1 0.06
Ландстен Карл 1 0.06
Sebastian Lagerlund 1 0.06
Милованович Вилльям 1 0.06
Emir Bosnic 1 0.06
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Брандт Йеспер 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 6 0.33
Kofi Fosuhene Asare 4 (1) 0.22
Camil Jebara 2 0.11
Дзабич Робин 1 0.06
Melker Widell 1 0.06
Эдвардссон Давид 1 0.06
Рапп Йохан 1 0.06
Линдман Эмиль 1 0.06
Йонссон Мелкер 1 0.06
Gustaf Bruzelius 1 0.06
Erik Hedenquist 1 0.06
Эгнелль Адам 0 0
Rasmus Wendt 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Albin Skoglund 7 0
Wilhelm Nilsson 5 1
Predrag Randjelovic II 5 0
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Брандт Йеспер 3 0
Lucas Hedlund 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Мартинссон Фредрик 3 0
Пекальски Иво 2 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Yoann Fellrath 2 0
Милованович Вилльям 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Mark Gorgos 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 5 0
Ousmane Diawara 5 0
Erik Hedenquist 5 0
Дзабич Робин 4 0
Camil Jebara 2 1
Samuel Kotto 1 1
Линдман Эмиль 2 0
Йонссон Мелкер 2 0
Рапп Йохан 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Jesper Strid 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Ландскруна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
4
Утсиктенс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Ландскруна
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

13
10
Утсиктенс
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
6% (1)
44% (8)
Ландскруна
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

23
8
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
13%
2
25%
1-15
3
13%
2
25%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
1
13%
46-60
5
22%
2
25%
61-75
4
17%
1
13%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
25%
3
18%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
2
25%
2
12%
76-90

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
6
46%
3
25%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
50%
4
36%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

36
20
13 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
3
8%
3
15%
1-15
4
11%
2
10%
16-30
6
17%
4
20%
31-45
10
28%
4
20%
46-60
6
17%
5
25%
61-75
7
19%
2
10%
76-90

Пропущено

14
28
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
14%
4
14%
1-15
4
29%
1
4%
16-30
0
0%
8
29%
31-45
3
21%
7
25%
46-60
3
21%
6
21%
61-75
2
14%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0
Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0
Ландскруна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1
Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1

Результаты матчей

Утсиктенс
Ландскруна

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
6
3
6
2.5
1
8
3
6
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
14
4
10
8
1.5
4
14
5
13
2.5
2
16
3
15
3.5
2
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 18 13 3 2 37 - 13 42
2.
Вестерос
 17 12 3 2 29 - 9 39
3.
Эстер
 19 10 3 6 38 - 26 33
4.
ГАИС
 18 8 6 4 28 - 14 30
5.
Гефле
 18 7 4 7 23 - 24 25
6.
Эстерсунд
 18 6 7 5 25 - 20 25
7.
Йёнчёпинг
 17 6 6 5 29 - 29 24
8.
Сирианска Эскильстуна
 18 5 7 6 17 - 21 22
9.
Треллеборг
 17 6 3 8 23 - 30 21
10.
Ландскруна
 18 6 3 9 20 - 28 21
11.
Браге
 18 6 3 9 20 - 29 21
12.
Сундсвалль
 18 5 4 9 24 - 36 19
13.
Эргрюте
 17 4 6 7 19 - 25 18
14.
Эребру
 17 3 9 5 16 - 21 18
15.
Хельсинборг
 17 4 5 8 15 - 20 17
16.
Сковде АИК
 17 2 4 11 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 9 7 1 1 23 - 8 22
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
5.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
6.
Эстер
 9 5 0 4 18 - 10 15
7.
ГАИС
 9 4 2 3 15 - 9 14
8.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
9.
Треллеборг
 9 4 1 4 12 - 15 13
10.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
11.
Эстерсунд
 9 3 4 2 16 - 13 13
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 9 7 0 2 18 - 8 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 9 3 2 4 12 - 17 11
7.
Хельсинборг
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 3 4 8 - 15 9
9.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
12.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Утсиктенс Albin Skoglund 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
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    • 47'
      Мукийби Рональд уходит с поля. Гасем Алай выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Эдвардссон Давид получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Predrag Randjelovic получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Рапп Йохан получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Albin Skoglund сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Erik Westermark бьет в цель!
    • 19'
      Ousmane Diawara сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Линдман Эмиль бьет в цель!
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