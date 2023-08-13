Тур: 19. Стадион: Бравида Арена.
1:0
Первый тайм: 36'
0'
24' Желтая карточкаТранберг Робин
31' Желтая карточкаЛушаку Исмет
1:0
32' ПенальтиЛаюни Амор
Ход матча
24'
27'
31'
32'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ромео
Аман
23
Сонко
Момоду
24
Лаюни
Амор
43
Лукич
Стоян
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Нападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Martin Skogman
История личных встреч
Хеккен
Варберг БоИС
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
3.33
1.75
Среднее время на гол
27
51
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.33
Среднее время на гол
120
67
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.3
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
39
60
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.63
|Рюгор Миккель
|6
|0.32
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.26
|Ховланд Эвен
|5
|0.26
|Лаюни Амор
|4 (1)
|0.21
|Садик Ибраим
|4
|0.21
|Ромео Аман
|2
|0.11
|Сонко Момоду
|2
|0.11
|Дабо Понтус
|2
|0.11
|Густафссон Самуэль
|1
|0.05
|Удденес Оскар
|1
|0.05
|Сана Тобиас
|1
|0.05
|Сандберг Симон
|1
|0.05
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|3
|0.16
|Жуниор Элитон
|3
|0.16
|Ле Ру Люк
|2
|0.11
|Альфонси Оливер
|2
|0.11
|Транберг Робин
|1
|0.05
|Станисич Оливер
|1
|0.05
|Дальстрём Никлас
|1
|0.05
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.05
|Oemuer Pektas
|1
|0.05
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|1
|1
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ромео Аман
|2
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|6
|1
|Станисич Оливер
|6
|0
|Лушаку Исмет
|5
|0
|Ле Ру Люк
|4
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Maxime Sainte
|4
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Красники Дион
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Эль Уатки Яссин
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Варберг БоИС
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
1
5
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Варберг БоИС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
17
Волевые поражения
15
1
Хеккен
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Варберг БоИС
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
18
Волевые поражения
16
6
Голы по времени матча
Забито
31
12
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
4
13%
1
8%
1-15
3
10%
2
17%
16-30
7
23%
3
25%
31-45
9
29%
29%
2
17%
46-60
3
10%
2
17%
61-75
5
16%
2
17%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
18%
4
29%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
4
29%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Забито
15
5
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
7%
2
40%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
3
60%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
17%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
2
25%
5
28%
76-90
Забито
46
17
18 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
5
11%
3
18%
1-15
4
9%
2
12%
16-30
9
20%
3
18%
31-45
13
28%
2
12%
46-60
7
15%
2
12%
61-75
8
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
32
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
2
11%
7
22%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
4
21%
3
9%
31-45
3
16%
8
25%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
5
26%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0
Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2
Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2
Результаты матчей
Хеккен
Варберг БоИС
Точный счет
3:1
3 раза 33%
4:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
63
36
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
108
144
315
99
117
513
117
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|19
|13
|4
|2
|41 - 14
|43
|2.
|18
|13
|2
|3
|41 - 15
|41
|3.
|1:0
|19
|13
|2
|4
|46 - 20
|41
|4.
|19
|10
|3
|6
|27 - 24
|33
|5.
|2:1
|19
|9
|4
|6
|30 - 23
|31
|6.
|0:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 27
|26
|7.
|19
|7
|5
|7
|21 - 27
|26
|8.
|18
|7
|4
|7
|19 - 19
|25
|9.
|1:2
|19
|7
|4
|8
|18 - 30
|25
|10.
|19
|7
|2
|10
|22 - 30
|23
|11.
|18
|7
|1
|10
|19 - 23
|22
|12.
|19
|5
|5
|9
|24 - 28
|20
|13.
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|18
|5
|2
|11
|18 - 41
|17
|15.
|19
|3
|7
|9
|17 - 23
|16
|16.
|0:1
|19
|2
|5
|12
|16 - 34
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|9
|0
|1
|32 - 11
|27
|2.
|10
|8
|1
|1
|28 - 8
|25
|3.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|4.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|5.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|6.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|7.
|2:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|13 - 8
|12
|10.
|1:2
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|11.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|13.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|0:1
|9
|0
|3
|6
|4 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|2:1
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|5.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|6.
|1:2
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|12 - 15
|8
|14.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|15.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6