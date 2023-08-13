  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 19. Стадион: .
Хеккен
2:0
Конец матча
Варберг БоИС
0'
24' Желтая карточка
Транберг Робин
27' Желтая карточка
32' Желтая карточка
Линднер Йоаким
1:0
33' Пенальти
Лаюни Амор
62' Желтая карточка
Maxime Sainte
2:0
86' Гол
Юссеф Али
90'+5

Ход матча

24'
 
Транберг Робин
27'
 
32'
 
Линднер Йоаким
33'
Лаюни Амор
1:0
46'
Тебо Франклин
Хаммар Юхан
 
46'
Абдулразак Исхак
Ромео Аман
 
62'
 
Maxime Sainte
67'
Сана Тобиас
Сонко Момоду
 
71'
 
Mads Borchers
Транберг Робин
71'
 
Filipe Sisse
Закриссон Хампус
83'
Юссеф Али
Srdjan Hrstic
 
83'
 
Карлссон Виктор
Kristoffer Hoven
83'
Дабо Понтус
Рюгор Миккель
 
83'
 
Эль Уатки Яссин
Красники Дион
86'
Юссеф Али
(Дабо Понтус)
2:0
89'
 
Янссон Лео
Maxime Sainte

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
23
Сонко
Момоду
19
Srdjan
Hrstic
24
Лаюни
Амор
43
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
40
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
45
Maxime
Sainte
38
Сверриссон
Оскар
7
Транберг
Робин
8
Ле
Ру
Люк
10
Лушаку
Исмет
19
Kristoffer
Hoven
37
Красники
Дион
Хеккен
4-3-3
Варберг БоИС
5-3-2

История личных встреч

Хеккен
Варберг БоИС

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:2
А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
3:1
ТМК
4:1
А
2:1
А
1:3
ТМС
4:2
ТМК
4:2

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

3.33
1.75

Среднее время на гол

27
51

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.3
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

39
60

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.63
Рюгор Миккель 6 0.32
Ларсен Ларс Олден 5 0.26
Ховланд Эвен 5 0.26
Лаюни Амор 4 (1) 0.21
Садик Ибраим 4 0.21
Ромео Аман 2 0.11
Сонко Момоду 2 0.11
Дабо Понтус 2 0.11
Густафссон Самуэль 1 0.05
Удденес Оскар 1 0.05
Сана Тобиас 1 0.05
Сандберг Симон 1 0.05
Юссеф Али 1 0.05
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Камара Ола 0 0
Густафссон Симон 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 3 0.16
Жуниор Элитон 3 0.16
Ле Ру Люк 2 0.11
Альфонси Оливер 2 0.11
Транберг Робин 1 0.05
Станисич Оливер 1 0.05
Дальстрём Никлас 1 0.05
Аль-Хамлави Ассад 1 0.05
Oemuer Pektas 1 0.05
Линднер Йоаким 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 1 1
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ромео Аман 2 0
Рюгор Миккель 1 0
Сандберг Симон 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Дабо Понтус 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 6 1
Станисич Оливер 6 0
Maxime Sainte 5 0
Ле Ру Люк 4 0
Жуниор Элитон 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Карлссон Виктор 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Красники Дион 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Эль Уатки Яссин 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0

Результаты матчей

Хеккен
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Варберг БоИС
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

1
5
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Варберг БоИС
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
17

Волевые поражения

15
1
Хеккен
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Варберг БоИС
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
11% (2)
37% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
18

Волевые поражения

16
6

Голы по времени матча

Забито

33
12
15 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
4
12%
1
8%
1-15
3
9%
2
17%
16-30
8
24%
3
25%
31-45
9
27%
2
17%
46-60
3
9%
2
17%
61-75
6
18%
2
17%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
18%
4
25%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
3
27%
3
19%
76-90

Забито

15
5
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
1
7%
2
40%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
3
60%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
17%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
2
25%
5
28%
76-90

Забито

48
17
19 В 1-м тайме 8
29 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 5
3 Не забивали 9
5
10%
3
18%
1-15
4
8%
2
12%
16-30
10
21%
3
18%
31-45
13
27%
2
12%
46-60
7
15%
2
12%
61-75
9
19%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
34
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
2
11%
7
21%
1-15
3
16%
4
12%
16-30
4
21%
4
12%
31-45
3
16%
8
24%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
5
26%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0
Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2
Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2

Результаты матчей

Хеккен
Варберг БоИС

Точный счет

3:1
3 раза 30%
4:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
4
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

3:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
4
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
8
2
2.5
4
6
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
6
3
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
10
9
15
4
1.5
3
16
9
10
2.5
1
18
5
14
3.5
1
18
1
18
4.5
1
18
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 19 13 3 3 41 - 15 42
2.
Мальмё
 18 13 2 3 41 - 15 41
3.
Хеккен
 19 13 2 4 47 - 20 41
4.
Юргорден
 19 10 3 6 27 - 24 33
5.
ИФК Норрчепинг
 19 9 4 6 31 - 23 31
6.
Хаммарбю
 19 8 4 7 25 - 27 28
7.
Кальмар
 19 7 5 7 21 - 27 26
8.
Мьельбю
 18 7 4 7 19 - 19 25
9.
Хальмстад
 19 7 4 8 18 - 31 25
10.
Броммапойкарна
 19 7 2 10 22 - 30 23
11.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
12.
Сириус
 19 5 5 9 24 - 28 20
13.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
15.
Гётеборг
 19 3 7 9 17 - 23 16
16.
Варберг БоИС
 19 2 5 12 16 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 10 9 0 1 33 - 11 27
2.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
5.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
9.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
10.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
11.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
12.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
13.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
14.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 9 0 3 6 4 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
4.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Хальмстад
 9 4 1 4 10 - 17 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
12.
Юргорден
 9 2 2 5 10 - 16 8
13.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 9 0 4 5 4 - 15 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Хаммарбю Странд Симон 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Хеккен 2:0 Варберг БоИС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     