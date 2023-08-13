Тур: 5. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Andrei Chivulete
0:0
Перерыв
0'
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Оня
Рэзван
26
Оайдэ
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Валье БорхаНападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaПолузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Zoran Mitrov
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
История личных встреч
Рапид Бухарест
Петролул Плоешти
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
19 матчей
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.56
Среднее время на гол
65
162
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.16
0.79
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
77
114
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|4 (1)
|0.8
|Папо Джейсон
|1
|0.2
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.4
|Муси Александру Мариан
|1
|0.2
|Жаир
|1
|0.2
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0.2
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Будеску Константин
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Тичу Валентин Константин
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Думитриу Лучан
|1
|0
|Seniko Doua
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
4
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0
Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1
Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Петролул Плоешти
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|11.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|4
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Сидибе Секу
|3 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|Политехника Яссы
|Alin Roman II
|1 1
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Политехника Яссы
|Самайоа Николас
|1 1