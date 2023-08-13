  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Рапид Бухарест
0:0
Перерыв
Петролул Плоешти
0'

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Петролул Плоешти
2.24
3.80
4.70
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
47
Браун
Кристофер
26
Оайдэ
Рэзван
23
Албу
Кристиан
80
Каржан
Каталин
7
Бамгбойе
Фуншо
45
Дуганджич
Марко
27
Петрила
Клаудиу
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
5
Тичу
Валентин
Константин
71
Seniko
Doua
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
99
Муси
Александру
Мариан
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
7
Грозав
Георге-Теодор
Рапид Бухарест
Петролул Плоешти

История личных встреч

Рапид Бухарест
Петролул Плоешти

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

19 матчей

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
3:1
С
1:0
ЛI
2:0
ЛI
0:0
ЛI
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ДА
1:1
ДА
3:2
ДА
0:1
ДА
0:0
ДА
3:0
ДА
0:1
ДА
3:1
ВД
2:2
К
2:3

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.56

Среднее время на гол

65
162

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.16
0.79

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

77
114

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 4 (1) 0.8
Папо Джейсон 1 0.2
Костаче Ионуц 0 0
Каржан Каталин 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 2 0.4
Муси Александру Мариан 1 0.2
Жаир 1 0.2
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0.2
Тичу Валентин Константин 0 0
Будеску Константин 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэпунару Кристиан 1 0
Валье Борха 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Папо Джейсон 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Тичу Валентин Константин 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Seniko Doua 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
4
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0
Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1
Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Петролул Плоешти

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Волунтари
 5 3 0 2 8 - 9 9
4.
Сепси
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 8 - 7 6
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 8 - 9 6
9.
Рапид Бухарест
 0:0 5 1 3 1 6 - 4 6
10.
Петролул Плоешти
 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
11.
Университатя Клуж
 5 1 3 1 7 - 9 6
12.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 3 - 5 4
14.
Политехника Яссы
 5 1 0 4 5 - 11 3
15.
Ботошани
 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Динамо Бухарест
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Стяуа
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Петролул Плоешти
 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
11.
Рапид Бухарест
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 0 - 5 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Рапид Бухарест
 0:0 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
У Крайова 1948
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Волунтари
 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Оцелул Галац
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Петролул Плоешти
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 3 (1)
У Крайова 1948 Сидибе Секу 3 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
Политехника Яссы Alin Roman II 1 1
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Rapid-Giulesti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    Петролул Плоешти
    2.24
    3.80
    4.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рапид Бухарест
    Петролул Плоешти
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     