Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Джейсон Папо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

86' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Матч возобновлен

82' Сэто Такаюки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Оайдэ Рэзван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Оооо... вот это был удар! Дуганджич Марко должен был забить с этой позиции.

75' Дуганджич Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Валье Борха создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Оооо... вот это был удар! Дуганджич Марко должен был забить с этой позиции.

73' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Албу Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест подал угловой справа.

69' Тактическая замена. Петрила Клаудиу уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

68' Оайдэ Рэзван нанес удар головой, но Лукас Зима спокойно отбил мяч.

63' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Г О О О О Л - Оайдэ Рэзван уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

62' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Сэпунару Кристиан нанес удар головой, но Лукас Зима спокойно отбил мяч.

60' Петрила Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Якоб Паул создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

58' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

50' Матч приостановлен из-за петард на поле

48' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Албу Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

46' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.