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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Рапид Бухарест
0:2
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
0:1
63' Гол в свои ворота
Оайдэ Рэзван
81' Желтая карточка
Оайдэ Рэзван
0:2
90' Гол в свои ворота
Валье Борха
90'+9
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
47
Браун
Кристофер
26
Оайдэ
Рэзван
23
Албу
Кристиан
80
Каржан
Каталин
7
Бамгбойе
Фуншо
45
Дуганджич
Марко
27
Петрила
Клаудиу
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
5
Тичу
Валентин
Константин
71
Seniko
Doua
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
99
Муси
Александру
Мариан
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
7
Грозав
Георге-Теодор
Рапид Бухарест
Петролул Плоешти

История личных встреч

Рапид Бухарест
Петролул Плоешти

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

19 матчей

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
3:1
С
1:0
ЛI
2:0
ЛI
0:0
ЛI
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ДА
1:1
ДА
3:2
ДА
0:1
ДА
0:0
ДА
3:0
ДА
0:1
ДА
3:1
ВД
2:2
К
2:3

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.56

Среднее время на гол

65
162

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.16
0.79

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

77
114

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 4 (1) 0.8
Папо Джейсон 1 0.2
Костаче Ионуц 0 0
Каржан Каталин 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 2 0.4
Муси Александру Мариан 1 0.2
Жаир 1 0.2
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0.2
Тичу Валентин Константин 0 0
Будеску Константин 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэпунару Кристиан 1 0
Валье Борха 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Папо Джейсон 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Тичу Валентин Константин 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Seniko Doua 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
1
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
4
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0
Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1
Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Петролул Плоешти

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Волунтари
 5 3 0 2 8 - 9 9
4.
Сепси
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 8 - 9 6
10.
Университатя Клуж
 5 1 3 1 7 - 9 6
11.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 3 - 5 4
14.
Политехника Яссы
 5 1 0 4 5 - 11 3
15.
Ботошани
 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Динамо Бухарест
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Стяуа
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
11.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 0 - 5 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Рапид Бухарест
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
У Крайова 1948
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Волунтари
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Оцелул Галац
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 3 (1)
У Крайова 1948 Сидибе Секу 3 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
Политехника Яссы Alin Roman II 1 1
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
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