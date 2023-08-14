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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Динамо Бухарест
1:0
Конец матча
Ботошани
0'
38' Желтая карточка
Andrei Dragu
59' Желтая карточка
Дикан Виктор
69' Желтая карточка
Флореску Эдуард
75' Желтая карточка
Камара Секу
80' Желтая карточка
Костин Кристиан
84' Желтая карточка
Амзар Йонуц
87' Желтая карточка
Dennis Politic
1:0
90' Гол в свои ворота
Дукан Рэзван
90'+10
1
Голубович
Аднан
2
Моура
Габриэл
23
Патрике
Разван
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
98
Костин
Кристиан
8
Ларрусеа
Горка
30
Рошу
Нелуц
22
Бани
Андрей
19
Абдалла
Хаким
17
Dennis
Politic
68
Дукан
Рэзван
33
Eugen
Gabriel
David
3
Мутомбо
Габриэль
40
Пий
Джуниор
30
Цигэнашу
Александр
8
Флореску
Эдуард
6
Дикан
Виктор
24
Чиоу
Мариус
Лулиан
23
Andrei
Dragu
17
Камара
Секу
93
Виргиль
Пинсон
Динамо Бухарест
Ботошани

История личных встреч

Динамо Бухарест
Ботошани

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

12%
60%
28%
3 победы 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Л1ГБ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:3

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

1.69
0.58

Среднее время на гол

53
154

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.28
0.8

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

70
112

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 1 0.2
Dennis Politic 1 0.2
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роман Михай V 1 0.2
Флореску Эдуард 1 0.2
Виргиль Пинсон 1 0.2
Дикан Виктор 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 3 0
Моура Габриэл 2 0
Ларрусеа Горка 2 0
Амзар Йонуц 2 0
Голубович Аднан 1 0
Бена Квентин 1 0
Dennis Politic 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Бани Андрей 1 0
Andrei Florescu 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Секу 2 0
Мутомбо Габриэль 2 0
Andrei Dragu 2 0
Дикан Виктор 2 0
Олинга Фабрис 1 0
Шерони Алин 1 0
Патаке Андрей 1 0
Дроле Жан-Армель 1 0
Дукан Рэзван 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Eugen Gabriel David 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ботошани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
1
Динамо Бухарест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Ботошани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
40%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2
Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 1:1
Ботошани
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1
Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Ботошани

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Волунтари
 5 3 0 2 8 - 9 9
4.
Сепси
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 8 - 9 6
10.
Университатя Клуж
 5 1 3 1 7 - 9 6
11.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 3 - 8 4
14.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 3 - 5 4
15.
Политехника Яссы
 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Ботошани
 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
11.
Динамо Бухарест
 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Рапид Бухарест
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
У Крайова 1948
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Волунтари
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Оцелул Галац
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 3 0 1 2 3 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 3 (1)
У Крайова 1948 Сидибе Секу 3 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
Политехника Яссы Alin Roman II 1 1
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Динамо Бухарест вырывает победу
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Динамо Бухарест: 55%, Ботошани: 45%.
  • 100'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 99'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 98'
    Тактическая замена. Dennis Politic уходит с поля и его заменяет Бена Квентин
  • 98'
    Stefan Catalin Tira удалось забить из легкой позиции.
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