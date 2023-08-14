Тур: 5. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Adrian Cojocaru
1:0
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаAndrei Dragu
59' Желтая карточкаДикан Виктор
69' Желтая карточкаФлореску Эдуард
75' Желтая карточкаКамара Секу
80' Желтая карточкаКостин Кристиан
84' Желтая карточкаАмзар Йонуц
87' Желтая карточкаDennis Politic
1:0
90' Гол в свои воротаДукан Рэзван
90'+10
Ход матча
38'
59'
69'
75'
80'
84'
87'
90'
1:0
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
30
Рошу
Нелуц
22
Бани
Андрей
68
Дукан
Рэзван
40
Пий
Джуниор
23
Andrei
Dragu
17
Камара
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Andrei DraguНападающий
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Роман МихайНападающий
-
26 Razvan Cret
-
12 Adams Friday
-
-
Главный тренер: Mihai Ciobanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Ботошани
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
12%
60%
28%
3 победы 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
22
7
Голов в среднем за матч
1.69
0.58
Среднее время на гол
53
154
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.28
0.8
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
70
112
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|1
|0.2
|Dennis Politic
|1
|0.2
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роман Михай V
|1
|0.2
|Флореску Эдуард
|1
|0.2
|Виргиль Пинсон
|1
|0.2
|Дикан Виктор
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|3
|0
|Моура Габриэл
|2
|0
|Ларрусеа Горка
|2
|0
|Амзар Йонуц
|2
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Бена Квентин
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Секу
|2
|0
|Мутомбо Габриэль
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Дикан Виктор
|2
|0
|Олинга Фабрис
|1
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Дроле Жан-Армель
|1
|0
|Дукан Рэзван
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Eugen Gabriel David
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ботошани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
1
Динамо Бухарест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Ботошани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
40%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2
Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 1:1
Ботошани
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1
Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Ботошани
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|4
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Сидибе Секу
|3 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|Политехника Яссы
|Alin Roman II
|1 1
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Политехника Яссы
|Самайоа Николас
|1 1