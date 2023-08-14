Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Хорошую попытку сделал Dennis Politic . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

90' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.

90' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Dennis Politic совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.

86' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Амзар Йонуц получил желтую карточку от судьи

84' Матч возобновлен

84' Ботошани остается без одного игрока, потому что Шерони Алин уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

81' Шерони Алин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Cristian Costin совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Камара Секу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Ох, нехорошо это выглядит. Gabriel Eugen David получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Gabriel Eugen David на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Флореску Эдуард тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

69' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Бани Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Goncalo Gregorio нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

67' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

63' Оооо... вот это был удар! Dennis Politic должен был забить с этой позиции.

62' ШТАНГА! Так было близко к голу - Dennis Politic нанес удар в каркас ворот!

62' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Ботошани

60' Cristian Costin не смог попасть в створ ударом издали

60' Dennis Politic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Дикан Виктор тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

59' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Чиоу Мариус Лулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Патрике Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

55' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

54' Dennis Politic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Оооо... вот это был удар! Флореску Эдуард должен был забить с этой позиции.

54' Флореску Эдуард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Чиоу Мариус Лулиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Goncalo Gregorio пробил со штрафного прямо в стенку

48' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.