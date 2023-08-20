  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024

Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Спартак Трнава
2:0
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
28' Желтая карточка
Компан-Брезник Миха
43' Желтая карточка
Байо Махмуду
1:0
45' Гол
Баинович Филип
2:0
48' Гол
Компан-Брезник Миха
64' Желтая карточка
Matej Gresak
68' Желтая карточка
Осени Азиз
76' Желтая карточка
Прохазка Роман
79' Желтая карточка
Баинович Филип
84' Желтая карточка
Marek Kristian Bartos
90'+4
71
Такач
Доминик
18
Шулек
Мартин
2
Штетина
Лукаш
4
Горосито
Николас
5
Компан-Брезник
Миха
28
Буката
Мартин
25
Баинович
Филип
8
Стефаник
Самуэль
20
Осени
Азиз
19
Ристовски
Милан
11
Азанго
Филип
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
4
Оравец
Матей
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
7
Галчик
Роланд
37
Christophe
Kabongo
11
Samuel
Datko
Спартак Трнава
4-3-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Спартак Трнава
Железярне Подбрезова

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:3
С
6:1
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:0
К
0:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
3:0
С
0:0
С
0:2
С
3:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

2.13
1.2

Среднее время на гол

42
75

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.9
0.75

Среднее время на гол

100
120

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.44
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 2 (1) 0.67
Баинович Филип 1 0.33
Компан-Брезник Миха 1 0.33
Стефаник Самуэль 0 0
Буката Мартин 0 0
Желькович Адриан 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 3 0.75
Christophe Kabongo 2 0.5
Marek Kristian Bartos 1 0.25
Галчик Роланд 1 0.25
Кузма Марек 0 0
Jozef Spyrka 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 1 1
Осени Азиз 2 0
Прохазка Роман 1 0
Джуричин Марко 1 0
Баинович Филип 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Компан-Брезник Миха 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байо Махмуду 3 0
Marek Kristian Bartos 2 0
Кузма Марек 1 0
Matej Gresak 1 0
Rene Paraj 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Ковачик Петер 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1
Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0
Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2

Результаты матчей

Спартак Трнава
Железярне Подбрезова

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 3 0 1 11 - 5 9
2.
Железярне Подбрезова
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Тренчин
 4 3 0 1 10 - 7 9
4.
Дукла Банска-Бистрица
 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
ДАК
 3 1 2 0 6 - 3 5
6.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Спартак Трнава
 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Ружомберок
 4 1 1 2 5 - 9 4
9.
Скалица
 4 1 0 3 5 - 6 3
10.
Злате Моравце
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
12.
Кошице
 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Жилина
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Железярне Подбрезова
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ДАК
 1 1 0 0 5 - 2 3
6.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Спартак Трнава
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Злате Моравце
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Кошице
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Жилина
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Тренчин
 2 1 0 1 4 - 6 3
6.
ДАК
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
9.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
10.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Злате Моравце
 2 0 0 2 0 - 3 0
12.
Ружомберок
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Жилина Henry Addo 3 (1)
Ружомберок Домонкос Кристоф 3
Тренчин Rahim Ibrahim 3
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Жилина Илько Патрик 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Бариш Дамьян 3
Жилина Стойчевски Андрей 3
Железярне Подбрезова Байо Махмуду 3
Спартак Трнава Желькович Адриан 1 1
Кошице Голиков Александр 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     