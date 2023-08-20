Тур: 4. Стадион: Антон Малатинский.
2:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаКомпан-Брезник Миха
43' Желтая карточкаБайо Махмуду
1:0
45' ГолБаинович Филип
2:0
48' ГолКомпан-Брезник Миха
64' Желтая карточкаMatej Gresak
68' Желтая карточкаОсени Азиз
76' Желтая карточкаПрохазка Роман
79' Желтая карточкаБаинович Филип
84' Желтая карточкаMarek Kristian Bartos
90'+4
Ход матча
43'
45'
1:0
48'
64'
68'
76'
79'
18
Шулек
Мартин
20
Осени
Азиз
11
Азанго
Филип
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
11
Samuel
Datko
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Осени АзизНападающий
- Нападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пена РикардоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
14 Matej GresakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Samuel DatkoНападающий
- Запасные игроки
-
16 Patrik MacejВратарь
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
-
29 Кузма МарекНападающий
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
-
-
25 Simon Fasko
-
-
90 Mark Assinor
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Спартак Трнава
Железярне Подбрезова
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
2.13
1.2
Среднее время на гол
42
75
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.9
0.75
Среднее время на гол
100
120
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.44
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.67
|Баинович Филип
|1
|0.33
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.33
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Буката Мартин
|0
|0
|Желькович Адриан
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|3
|0.75
|Christophe Kabongo
|2
|0.5
|Marek Kristian Bartos
|1
|0.25
|Галчик Роланд
|1
|0.25
|Кузма Марек
|0
|0
|Jozef Spyrka
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|1
|1
|Осени Азиз
|2
|0
|Прохазка Роман
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Компан-Брезник Миха
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байо Махмуду
|3
|0
|Marek Kristian Bartos
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Matej Gresak
|1
|0
|Rene Paraj
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Ковачик Петер
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1
Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0
Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2
Результаты матчей
Спартак Трнава
Железярне Подбрезова
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Жилина
|Henry Addo
|3 (1)
|Ружомберок
|Домонкос Кристоф
|3
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|3
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Жилина
|Илько Патрик
|2 (2)
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|3
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|3
|Железярне Подбрезова
|Байо Махмуду
|3
|Спартак Трнава
|Желькович Адриан
|1 1
|Кошице
|Голиков Александр
|2