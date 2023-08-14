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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Шахтёр Донецк
2:1
Конец матча
Александрия
0'
1:0
8' Гол
Сикан Даниил
2:0
31' Гол
Траоре Лассина
45' Желтая карточка
Копына Юрий
2:1
60' Гол
Скорко Данил
67' Желтая карточка
Скорко Данил
70' Желтая карточка
Вьюнник Богдан
85' Желтая карточка
Матвиенко Николай
87' Желтая карточка
Калитвинцев Владислав
90' Желтая карточка
Мартынюк Александр
90'+5
31
Ризнык
Дмитрий
13
Гочолеишвили
Гиорги
22
Матвиенко
Николай
19
Чигринский
Дмитрий
20
Топалов
Дмитрий
29
Назарина
Егор
27
Очеретько
Олег
11
Зубков
Александр
8
Крыськив
Дмитрий
14
Сикан
Даниил
2
Траоре
Лассина
77
Шевченко
Никита
55
Смирный
Евгений
4
Бабогло
Владислав
18
Логинов
Сергей
30
Копына
Юрий
20
Ващенко
Даниил
9
Калитвинцев
Владислав
19
Плакса
Родион
25
Калюжный
Иван
11
Шулянский
Артём
10
Кулаков
Андрей
Шахтёр Донецк
Александрия

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Александрия

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

28 матчей

64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
46.4%
10.7%
12 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
2:1
ПЛ
1:0
К
2:0
К
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
К
1:2

Голы

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.64
1.79

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.14
0.79

Среднее время на гол

78
114

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.39
1.29

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

64
70

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матвиенко Николай 2 0.67
Траоре Лассина 2 0.67
Сикан Даниил 1 0.33
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Кащук Алексей 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 2 0.67
Скорко Данил 1 0.33

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 1 1
Матвиенко Николай 2 0
Траоре Лассина 2 0
Вьюнник Богдан 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Фарина Марьян 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Скорко Данил 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Александрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Александрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4
Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2
Александрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5
Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Александрия

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Колос Ковалёвка
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Черноморец Од
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Александрия
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Днепр-1
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Полесье
 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Заря
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 5 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Минай
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Ворскла
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Кривбасс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Заря
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Полесье
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Александрия
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Александрия Шулянский Артём 2 (1)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Черноморец Од Кузык Орест 1 1
Оболонь Карась Даниил 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
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