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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
1:2
Конец матча
Полесье
0'
11' Желтая карточка
Шаповал Владислав
18' Желтая карточка
Насонов Александр
41' Желтая карточка
Пасич Геннадий
0:1
51' Гол
Arielson
53' Вторая желтая карточка
Шаповал Владислав
0:2
83' Гол
Кушниренко Богдан
1:2
88' Гол
Шестаков Сергей
90'+6
94
Пеньков
Герман
23
Насонов
Александр
71
Лопырёнок
Максим
34
Муравский
Назарий
77
Савин
Антон
8
Хамелюк
Владислав
70
Наумец
Владислав
10
Бойко
Виталий
16
Олейник
Денис
11
Пасич
Геннадий
9
Прядун
Максим
71
Бойко
Денис
44
Чоботенко
Сергей
55
Крушиньский
Борис
30
Шабанов
Артём
5
Кравченко
Никита
11
Шаповал
Владислав
95
Мустафаев
Эмиль
6
Танковский
Вячеслав
59
Козак
Артём
18
Макуана
Бени
99
Arielson
ЛНЗ Черкассы
Полесье

История личных встреч

ЛНЗ Черкассы
Полесье

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойко Виталий 1 0.25
Шестаков Сергей 1 0.25
Прядун Максим 1 0.25
Наумец Владислав 1 0.25
Пасич Геннадий 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 1 0.25
Кушниренко Богдан 1 0.25
Макуана Бени 1 0.25
Arielson 1 0.25
Янаков Денис 1 (1) 0.25
Танковский Вячеслав 0 0
Козак Артём 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравский Назарий 2 0
Савин Антон 1 0
Насонов Александр 1 0
Пеньков Герман 1 0
Прядун Максим 1 0
Пасич Геннадий 1 0
Хамелюк Владислав 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шаповал Владислав 1 1
Гитченко Андрей 0 1
Кушниренко Богдан 0 1
Танковский Вячеслав 1 0
Кравченко Никита 1 0
Назаренко Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Полесье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Полесье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
0
ЛНЗ Черкассы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
1

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1
ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - ФК Чернигов 2:2 СК Полтава - ЛНЗ Черкассы 0:1 Кремень - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлург Зп 1:0 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 Горняк-Спорт - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Скорук 3:0
Полесье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3
Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2 Рёуфосс - Полесье 1:2 Санднес - Полесье 1:1 Полесье - Насаф 1:1

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Полесье

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Колос Ковалёвка
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Кривбасс
 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Черноморец Од
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Полесье
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Днепр-1
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Заря
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 4 - 6 3
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 5 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Минай
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Ворскла
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Кривбасс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Александрия Шулянский Артём 2 (1)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 2
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Шаповал Владислав 1 1
Черноморец Од Кузык Орест 1 1
Оболонь Карась Даниил 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Пасич Геннадий получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Насонов Александр получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Шаповал Владислав получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛНЗ Черкассы 1:2 Полесье онлайн

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