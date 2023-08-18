Тур: 4. Стадион: Cherkasy Arena.
1:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаШаповал Владислав
18' Желтая карточкаНасонов Александр
41' Желтая карточкаПасич Геннадий
0:1
51' ГолArielson
53' Вторая желтая карточкаШаповал Владислав
0:2
83' ГолКушниренко Богдан
1:2
88' ГолШестаков Сергей
90'+6
Ход матча
41'
51'
0:1
83'
0:2
88'
77
Савин
Антон
71
Бойко
Денис
59
Козак
Артём
18
Макуана
Бени
99
Arielson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Савин АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Нич НазарийНападающий
-
28 Sergiy Kopyl
-
-
-
-
-
Главный тренер: александр Ковпак
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
-
99 ArielsonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
История личных встреч
ЛНЗ Черкассы
Полесье
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойко Виталий
|1
|0.25
|Шестаков Сергей
|1
|0.25
|Прядун Максим
|1
|0.25
|Наумец Владислав
|1
|0.25
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|1
|0.25
|Кушниренко Богдан
|1
|0.25
|Макуана Бени
|1
|0.25
|Arielson
|1
|0.25
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.25
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Козак Артём
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|2
|0
|Савин Антон
|1
|0
|Насонов Александр
|1
|0
|Пеньков Герман
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Пасич Геннадий
|1
|0
|Хамелюк Владислав
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шаповал Владислав
|1
|1
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Кушниренко Богдан
|0
|1
|Танковский Вячеслав
|1
|0
|Кравченко Никита
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Полесье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Полесье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
0
ЛНЗ Черкассы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
1
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1
ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - ФК Чернигов 2:2 СК Полтава - ЛНЗ Черкассы 0:1 Кремень - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлург Зп 1:0 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 Горняк-Спорт - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Скорук 3:0
Полесье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3
Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2 Рёуфосс - Полесье 1:2 Санднес - Полесье 1:1 Полесье - Насаф 1:1
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Полесье
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
13
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Александрия
|Шулянский Артём
|2 (1)
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Заря
|Иордания
|1 2
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Полесье
|Шаповал Владислав
|1 1
|Черноморец Од
|Кузык Орест
|1 1
|Оболонь
|Карась Даниил
|1 1