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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Заря
0:0
Конец матча
Александрия
0'
7' Желтая карточка
Иордания
33' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
85' Желтая карточка
Roman Savchenko
90' Красная карточка
Ненад Лалатович
90'+5
30
Турбаевский
Никита
70
Кирюханцев
Игорь
55
Иордания
74
Снурницын
Игорь
47
Вантух
Роман
15
Дришлюк
Кирилл
44
Батагов
Арсений
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Антюх
Денис
16
Волошин
Викентий
39
Герреро
Эдуардо
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
4
Бабогло
Владислав
18
Логинов
Сергей
55
Смирный
Евгений
6
Ковалец
Кирилл
5
Roman
Savchenko
8
Kyrylo
Sigeev
9
Калитвинцев
Владислав
10
Кулаков
Андрей
11
Шулянский
Артём
Заря
Александрия

История личных встреч

Заря
Александрия

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
52.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

30 матчей

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

36.7%
53.3%
10%
11 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
1:1
ПЛ
0:2
ТМС
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
К
1:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.13
0.9

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

79
100

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антюх Денис 1 (1) 0.25
Иордания 1 0.25
Русин Назарий 1 0.25
Герреро Эдуардо 1 0.25
Мишнёв Дмитрий 0 0
Волошин Викентий 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 2 0.5
Скорко Данил 1 0.25

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иордания 2 1
Ilya Gulko 1 1
Антюх Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Мишнёв Дмитрий 1 0
Бугай Владислав 1 0
Вантух Роман 1 0
Яцык Александр 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Скорко Данил 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Roman Savchenko 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Александрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Александрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Заря
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2
Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0
Александрия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1
Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0

Результаты матчей

Заря
Александрия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Заря
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Колос Ковалёвка
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Кривбасс
 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Черноморец Од
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Полесье
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Днепр-1
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Заря
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 4 - 6 3
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 5 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Минай
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Ворскла
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Кривбасс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Александрия Шулянский Артём 2 (1)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 2
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Шаповал Владислав 1 1
Черноморец Од Кузык Орест 1 1
Оболонь Карась Даниил 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Ковалец Кирилл получил желтую карточку от судьи
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    • 7'
      Иордания получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Заря 0:0 Александрия онлайн

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