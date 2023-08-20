Тур: 1. Стадион: Веритас.
1:3
Конец матча
0'
1:0
15' ГолDarren Smith III
56' Желтая карточкаФорселль Петтери
1:1
62' ГолРадулович Боян
1:2
64' ПенальтиРадулович Боян
1:3
68' ГолРадулович Боян
90'+5
Ход матча
15'
1:0
56'
62'
64'
1:2
68'
1:3
19
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 David Agbo
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Toni Korkeakunnas
История личных встреч
Интер Турку
ХИК
24 матча
50%
50%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
54.2%
15 побед 13 ничьих 0 побед
30 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 20 ничьих 16 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 20 побед
54 матча
22.2%
31.5%
46.3%
12 побед 17 ничьих 25 побед
Первый тайм
13%
57.4%
29.6%
7 побед 31 ничья 16 побед
Второй тайм
27.8%
35.2%
37%
15 побед 19 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.17
0.87
Среднее время на гол
77
103
Всего голов
55
30
Голов в среднем за матч
1.83
1.25
Среднее время на гол
49
72
Всего голов
83
56
Голов в среднем за матч
1.54
1.04
Тотал матчей
2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 74%
Меньше 26%
14
23
Больше 43%
Меньше 57%
31
16
Больше 30%
Меньше 70%
38
8
Больше 15%
Меньше 85%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
Среднее время на гол
58
86
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|7
|0.37
|Юрю Томми
|4
|0.21
|Форселль Петтери
|3 (1)
|0.16
|Ставицки Тимо
|2 (1)
|0.11
|Ойяла Матиас
|2
|0.11
|Алмен Микаэль
|2
|0.11
|Ярвинен Ииро
|1
|0.05
|Тамминен Матиас
|1
|0.05
|Нурми Ноа
|1
|0.05
|Лехтисало Отто
|1
|0.05
|Bismark Ampofo
|1
|0.05
|Valentin Purosalo
|1
|0.05
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|14 (5)
|0.7
|Оллила Туомас
|3
|0.15
|Хостикка Сантери
|3
|0.15
|Тенхо Миро
|2
|0.1
|Олусанья Антони
|2
|0.1
|Мерилуото Кай
|2
|0.1
|Кескинен Топи
|1
|0.05
|Пелтола Матти
|1
|0.05
|Maksim Stjopin
|1
|0.05
|Танака Атому
|1
|0.05
|Паананен Алекси
|1
|0.05
|Liam Moeller
|1
|0.05
|Соири Пюрю
|1 (1)
|0.05
|Райтала Юкка
|0
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dimitri Legbo
|3
|1
|Форселль Петтери
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Bismark Ampofo
|3
|0
|Боксалл Никко
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Darren Smith III
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|David Agbo
|1
|0
|Яркко Висс
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Хетемай Перпарим
|2
|1
|Соири Пюрю
|3
|0
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Тенхо Миро
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
ХИК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
4
7
Интер Турку
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
ХИК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
10
19
Интер Турку
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
ХИК
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
14
26
Голы по времени матча
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Пропущено
11
12
1 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
3
27%
4
33%
76-90
Забито
13
19
10 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
3
23%
1
5%
1-15
4
31%
2
11%
16-30
3
23%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
1
8%
5
26%
76-90
Пропущено
18
5
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
3
17%
1
20%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
2
40%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
40%
76-90
Забито
26
33
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
5
19%
3
9%
1-15
7
27%
3
9%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
3
12%
7
21%
46-60
4
15%
7
21%
61-75
4
15%
8
24%
76-90
Пропущено
29
17
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
3
10%
3
18%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
4
14%
3
18%
31-45
4
14%
4
24%
46-60
7
24%
0
0%
61-75
6
21%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2
Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1
ХИК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0
СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3
Результаты матчей
Интер Турку
ХИК
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
45
55
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
46
46
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
173
811
911
217
515
118
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|20
|13
|2
|5
|28 - 11
|41
|2.
|20
|11
|7
|2
|34 - 16
|40
|3.
|0:1
|20
|10
|5
|5
|26 - 19
|35
|4.
|20
|9
|4
|7
|30 - 32
|31
|5.
|20
|9
|3
|8
|26 - 21
|30
|6.
|20
|8
|5
|7
|19 - 16
|29
|7.
|19
|7
|4
|8
|27 - 28
|25
|8.
|19
|5
|5
|9
|17 - 27
|20
|9.
|20
|4
|8
|8
|18 - 22
|20
|10.
|19
|4
|7
|8
|16 - 26
|19
|11.
|19
|3
|8
|8
|22 - 34
|17
|12.
|20
|3
|6
|11
|18 - 29
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|1:0
|11
|7
|0
|4
|13 - 6
|21
|3.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|13 - 12
|19
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|12 - 7
|17
|6.
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 12
|12
|9.
|9
|1
|8
|0
|15 - 13
|11
|10.
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|11.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|2.
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|3.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|4.
|0:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 7
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|6.
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|7.
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|8.
|10
|2
|5
|3
|8 - 13
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|8 - 7
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|11.
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|12.
|10
|2
|0
|8
|7 - 21
|6
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|8 (2)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|7 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|7
|КТП
|Gabriel Sandberg
|7