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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
1:3
Конец матча
ХИК
0'
1:0
15' Гол
Darren Smith III
56' Желтая карточка
Форселль Петтери
1:1
62' Гол
Радулович Боян
1:2
64' Пенальти
Радулович Боян
1:3
68' Гол
Радулович Боян
90'+5
13
Хуухтанен
Ээту
30
Valentin
Purosalo
18
Боксалл
Никко
4
Алмен
Микаэль
2
Jussi
Niska
19
Ярвинен
Ииро
17
Bismark
Ampofo
16
Юрю
Томми
24
Ставицки
Тимо
9
Darren
Smith
III
10
Форселль
Петтери
85
Маенпяя
Ники
5
Да
Грака
Кристофер
6
Хальме
Аапо
3
Хямяляйнен
Нико
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
8
Рогич
Филип
10
Лингман
Лукас
2
Оллила
Туомас
37
Танака
Атому
29
Олусанья
Антони
18
Кескинен
Топи
Интер Турку
ХИК

История личных встреч

Интер Турку
ХИК

24 матча

50%
50%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
54.2%
15 побед 13 ничьих 0 побед

30 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 20 побед

54 матча

22.2%
31.5%
46.3%
12 побед 17 ничьих 25 побед

Первый тайм

13%
57.4%
29.6%
7 побед 31 ничья 16 побед

Второй тайм

27.8%
35.2%
37%
15 побед 19 ничьих 20 побед

История матчей

В
4:1
В
3:0
К
0:0
В
0:1
В
1:4
В
2:1
В
0:1
В
1:3
К
4:0
В
1:1
К
0:2
В
1:0
К
1:0
В
0:1
В
4:1
В
2:1
К
1:0
В
3:0
В
3:0
К
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
0:0
В
3:1
КЛ
2:2
В
0:2
В
3:0
В
2:0
КС
0:0
В
2:0
В
3:3
В
0:2
КЛ
1:3
В
1:1
В
6:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
2:1
В
1:1
В
4:2
В
1:0
КЛ
1:1
В
2:2
В
0:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:0
В
3:2
К
1:0
В
1:1

Голы

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.17
0.87

Среднее время на гол

77
103

Всего голов

55
30

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

83
56

Голов в среднем за матч

1.54
1.04

Тотал матчей

2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 74%
Меньше 26%
14
23
Больше 43%
Меньше 57%
31
16
Больше 30%
Меньше 70%
38
8
Больше 15%
Меньше 85%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
51

Среднее время на гол

58
86

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 7 0.37
Юрю Томми 4 0.21
Форселль Петтери 3 (1) 0.16
Ставицки Тимо 2 (1) 0.11
Ойяла Матиас 2 0.11
Алмен Микаэль 2 0.11
Ярвинен Ииро 1 0.05
Тамминен Матиас 1 0.05
Нурми Ноа 1 0.05
Лехтисало Отто 1 0.05
Bismark Ampofo 1 0.05
Valentin Purosalo 1 0.05
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 14 (5) 0.7
Оллила Туомас 3 0.15
Хостикка Сантери 3 0.15
Тенхо Миро 2 0.1
Олусанья Антони 2 0.1
Мерилуото Кай 2 0.1
Кескинен Топи 1 0.05
Пелтола Матти 1 0.05
Maksim Stjopin 1 0.05
Танака Атому 1 0.05
Паананен Алекси 1 0.05
Liam Moeller 1 0.05
Соири Пюрю 1 (1) 0.05
Райтала Юкка 0 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dimitri Legbo 3 1
Форселль Петтери 4 0
Ярвинен Ииро 4 0
Нурми Ноа 4 0
Арсьеро Родриго 3 0
Юрю Томми 3 0
Jussi Niska 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Bismark Ampofo 3 0
Боксалл Никко 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Darren Smith III 1 0
Daniel Roekman 1 0
David Agbo 1 0
Яркко Висс 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Хетемай Перпарим 2 1
Соири Пюрю 3 0
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Танака Атому 2 0
Паананен Алекси 2 0
Тенхо Миро 2 0
Олусанья Антони 2 0
Кескинен Топи 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Рогич Филип 1 0
Хальме Аапо 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
ХИК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

4
7
Интер Турку
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
ХИК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

10
19
Интер Турку
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
ХИК
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

14
26

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

11
12
1 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Забито

13
19
10 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
3
23%
1
5%
1-15
4
31%
2
11%
16-30
3
23%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
1
8%
5
26%
76-90

Пропущено

18
5
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
3
17%
1
20%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
2
40%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
40%
76-90

Забито

26
33
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
5
19%
3
9%
1-15
7
27%
3
9%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
3
12%
7
21%
46-60
4
15%
7
21%
61-75
4
15%
8
24%
76-90

Пропущено

29
17
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
3
10%
3
18%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
4
14%
3
18%
31-45
4
14%
4
24%
46-60
7
24%
0
0%
61-75
6
21%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2
Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1
ХИК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0
СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3

Результаты матчей

Интер Турку
ХИК

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
5
5
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
17
3
8
11
1.5
9
11
2
17
2.5
5
15
1
18
3.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 20 13 2 5 28 - 11 41
2.
ХИК
 20 11 7 2 34 - 16 40
3.
СЯК Сейнайоки
 0:1 20 10 5 5 26 - 19 35
4.
Оулу
 20 9 4 7 30 - 32 31
5.
ВПС
 20 9 3 8 26 - 21 30
6.
Хонка
 20 8 5 7 19 - 16 29
7.
Интер Турку
 19 7 4 8 27 - 28 25
8.
КТП
 19 5 5 9 17 - 27 20
9.
Ильвес
 20 4 8 8 18 - 22 20
10.
Лахти
 19 4 7 8 16 - 26 19
11.
Хака
 19 3 8 8 22 - 34 17
12.
Мариехамн
 20 3 6 11 18 - 29 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
КуПС
 1:0 11 7 0 4 13 - 6 21
3.
СЯК Сейнайоки
 0:1 10 6 1 3 13 - 12 19
4.
ВПС
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Хонка
 10 5 2 3 12 - 7 17
6.
Интер Турку
 9 4 2 3 13 - 11 14
7.
Оулу
 10 4 2 4 14 - 17 14
8.
КТП
 9 3 3 3 9 - 12 12
9.
Хака
 9 1 8 0 15 - 13 11
10.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 9 2 2 5 8 - 13 8
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 9 6 2 1 15 - 5 20
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
ХИК
 10 4 5 1 15 - 11 17
4.
СЯК Сейнайоки
 0:1 10 4 4 2 13 - 7 16
5.
ВПС
 10 4 1 5 11 - 12 13
6.
Хонка
 10 3 3 4 7 - 9 12
7.
Интер Турку
 10 3 2 5 14 - 17 11
8.
Лахти
 10 2 5 3 8 - 13 11
9.
Ильвес
 9 2 3 4 8 - 7 9
10.
Мариехамн
 10 2 3 5 12 - 15 9
11.
КТП
 10 2 2 6 8 - 15 8
12.
Хака
 10 2 0 8 7 - 21 6
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 14
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
ВПС Михаэль Петер 8 (2)
Интер Турку Darren Smith III 7 (2)
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Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 7
Ильвес Seydine N'Diaye 7
КТП Gabriel Sandberg 7
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Рогич Филип уходит с поля. Matti Peltola выходит вместо него
    • 15'
      Ярвинен Ииро сделал результативную передачу.
    • 15'
      Ярвинен Ииро сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Darren Smith бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Турку 1:3 ХИК онлайн

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