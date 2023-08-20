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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Днепр-1
1:2
Конец матча
Оболонь
0'
1:0
16' Пенальти
Пихалёнок Александр
1:1
46' Гол
Тарануха Ростислав
48' Желтая карточка
Пихалёнок Александр
67' Желтая карточка
Сваток Александр
73' Желтая карточка
Вовкун Артем
1:2
83' Гол
Igor Krasnopir
90'+5
12
Кинарейкин
Яков
42
Пасич
Евгений
39
Сваток
Александр
30
Кравец
Василий
26
Каплиенко
Александр
22
Валентин
Рубчинский
6
Горин
Олег
99
Ферейра
Фабрисио
8
Пихалёнок
Александр
17
Леднёв
Богдан
31
Кивинда
Даниэль
1
Федоривский
Назарий
34
Вовкун
Артем
3
Приймак
Владислав
16
Лукьянчук
Павел
33
Нагиев
Дмитрий
5
Осман
Александр
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
10
Слободян
Олег
55
Суханов
Сергей
8
Тарануха
Ростислав
Днепр-1
Оболонь

История личных встреч

Днепр-1
Оболонь

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихалёнок Александр 2 (1) 0.67
Бабенко Руслан 1 0.33
Бланко Доминго 1 (1) 0.33
Адамюк Владимир 0 0
Валентин Рубчинский 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.25
Igor Krasnopir 1 0.25
Тарануха Ростислав 1 0.25
Карась Даниил 1 0.25
Vitaliy Grusha 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 1 1
Адамюк Владимир 2 0
Бабенко Руслан 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Пихалёнок Александр 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карась Даниил 1 1
Vitaliy Grusha 1 1
Приймак Владислав 2 0
Taras Moroz 2 0
Косовский Сергей 1 0
Вовкун Артем 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оболонь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оболонь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
0
Днепр-1
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Оболонь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2
Оболонь
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1
Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0 Металлург Зп - Оболонь 1:2 Оболонь - Кремень 1:0 Оболонь - Горняк-Спорт 0:0 Скорук - Оболонь 1:0

Результаты матчей

Днепр-1
Оболонь

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Колос Ковалёвка
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Динамо Киев
 0:0 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Черноморец Од
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Кривбасс
 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Полесье
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Днепр-1
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Заря
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Оболонь
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Металлист-1925
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Ворскла
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Минай
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Колос Ковалёвка
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Черноморец Од
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Динамо Киев
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Кривбасс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Днепр-1
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Верес
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Динамо Киев
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Черноморец Од
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Оболонь
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Александрия Шулянский Артём 2 (1)
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 2
Колос Ковалёвка Золотов Николай 1 2
Рух Львов Marko Sapuha 3
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Шаповал Владислав 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Г О О О О Л - Пихалёнок Александр из команды Днепр-1 забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Днепр-1 1:2 Оболонь онлайн

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