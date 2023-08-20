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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 16'
Динамо Киев
0'
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Динамо Киев
6.80
4.50
1.48
Все Коэффициенты
99
Шевченко
Алексей
9
Путря
Илья
5
Luka
Gucek
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
20
Авагимян
Артур
27
Васильев
Александр
Андреевич
8
Шпорн
Йон
77
Штогрин
Андрей
10
Guy
Hadida
11
Бойчук
Богдан
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
25
Дячук
Максим
34
Сирота
Александр
2
Вивчаренко
Константин
10
Шапаренко
Николай
5
Сидорчук
Сергей
29
Буяльский
Виталий
7
Ярмоленко
Андрей
11
Ванат
Владислав
91
Волошин
Назар
Черноморец Од
Динамо Киев

История личных встреч

Черноморец Од
Динамо Киев

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

21 матч

100%
0 побед 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 17 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

27 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
3 победы 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

7.4%
29.6%
63%
2 победы 8 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:6
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
5:2

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.62
0.93

Среднее время на гол

146
96

Всего голов

37
29

Голов в среднем за матч

2.64
2.23

Среднее время на гол

34
40

Всего голов

45
42

Голов в среднем за матч

1.67
1.56

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойчук Богдан 1 0.33
Васильев Александр Андреевич 1 0.33
Шпорн Йон 1 0.33
Samson Iyede 1 0.33
Кузык Орест 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 3 1.5
Буяльский Виталий 2 (1) 1
Ярмоленко Андрей 2 (2) 1
Караваев Александр 1 0.5
Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузык Орест 1 1
Салюк Владимир 1 1
Шпорн Йон 2 0
Luka Gucek 2 0
Брагару Максим 2 0
Васильев Александр Андреевич 1 0
Бойчук Богдан 1 0
Путря Илья 1 0
Билык Олег 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Бражко Владимир 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Черноморец Од
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
4
Черноморец Од
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5
Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0

Результаты матчей

Черноморец Од
Динамо Киев

Точный счет

2:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
4
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Колос Ковалёвка
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Динамо Киев
 0:0 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Черноморец Од
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Кривбасс
 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Полесье
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Днепр-1
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Заря
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Оболонь
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Металлист-1925
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Ворскла
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Минай
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Колос Ковалёвка
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Черноморец Од
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Динамо Киев
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Кривбасс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Днепр-1
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Верес
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Динамо Киев
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Черноморец Од
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Оболонь
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Александрия Шулянский Артём 2 (1)
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 2
Колос Ковалёвка Золотов Николай 1 2
Рух Львов Marko Sapuha 3
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Шаповал Владислав 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Динамо Киев
6.80
4.50
1.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Черноморец Од 0:0 Динамо Киев онлайн

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