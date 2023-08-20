Тур: 4. Стадион: Черноморец.
0:0
Первый тайм: 16'
0'
10
Guy
Hadida
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Guy HadidaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Билык ОлегВратарь
-
21 Illia Ukhan
-
-
70 Samson Iyede
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаНападающий
-
77 БенитоНападающий
-
23 Navin Malysh
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Черноморец Од
Динамо Киев
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
21 матч
100%
0 побед 0 ничьих 21 победа
Первый тайм
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 17 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
27 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
3 победы 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
7.4%
29.6%
63%
2 победы 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.62
0.93
Среднее время на гол
146
96
Всего голов
37
29
Голов в среднем за матч
2.64
2.23
Среднее время на гол
34
40
Всего голов
45
42
Голов в среднем за матч
1.67
1.56
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойчук Богдан
|1
|0.33
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.33
|Шпорн Йон
|1
|0.33
|Samson Iyede
|1
|0.33
|Кузык Орест
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|3
|1.5
|Буяльский Виталий
|2 (1)
|1
|Ярмоленко Андрей
|2 (2)
|1
|Караваев Александр
|1
|0.5
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузык Орест
|1
|1
|Салюк Владимир
|1
|1
|Шпорн Йон
|2
|0
|Luka Gucek
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0
|Бойчук Богдан
|1
|0
|Путря Илья
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Шепелев Владимир
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Черноморец Од
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
4
Черноморец Од
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5
Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0
Результаты матчей
Черноморец Од
Динамо Киев
Точный счет
2:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
4
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Александрия
|Шулянский Артём
|2 (1)
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Заря
|Иордания
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Золотов Николай
|1 2
|Рух Львов
|Marko Sapuha
|3
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Полесье
|Шаповал Владислав
|1 1