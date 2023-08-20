  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Кривбасс
0:0
Первый тайм: 13'
Шахтёр Донецк
0'
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Шахтёр Донецк
5.10
3.90
1.76
Все Коэффициенты
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
5
Стецков
Тимур
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
8
Бизимана
Джихад
10
Хомченовский
Дмитрий
94
Задерака
Максим
78
Кожушко
Олег
14
Лунёв
Максим
31
Ризнык
Дмитрий
13
Гочолеишвили
Гиорги
19
Чигринский
Дмитрий
22
Матвиенко
Николай
20
Топалов
Дмитрий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
8
Крыськив
Дмитрий
90
Кащук
Алексей
14
Сикан
Даниил
Кривбасс
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Кривбасс
Шахтёр Донецк

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелко Роман 1 0.25
Задерака Максим 1 0.25
Бескоровайный Данил 1 0.25
Klim Prykhodko 1 0.25
Лунёв Максим 1 (1) 0.25
Хомченовский Дмитрий 0 0
Стецков Тимур 0 0
Дибанго Иван 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матвиенко Николай 2 0.5
Траоре Лассина 2 0.5
Сикан Даниил 1 0.25
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Кащук Алексей 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кожушко Олег 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Хомченовский Дмитрий 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Бизимана Джихад 1 0
Бескоровайный Данил 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 1 1
Матвиенко Николай 2 0
Траоре Лассина 2 0
Вьюнник Богдан 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Фарина Марьян 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0
Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0

Результаты матчей

Кривбасс
Шахтёр Донецк

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Черноморец Од
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Колос Ковалёвка
 4 2 2 0 5 - 1 8
4.
Шахтёр Донецк
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Кривбасс
 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
8.
Полесье
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Днепр-1
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Заря
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Оболонь
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Металлист-1925
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Ворскла
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Минай
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Колос Ковалёвка
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Кривбасс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Шахтёр Донецк
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Днепр-1
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Верес
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Шахтёр Донецк
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
6.
Кривбасс
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Оболонь
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Александрия Шулянский Артём 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 2
Колос Ковалёвка Золотов Николай 1 2
Рух Львов Marko Sapuha 3
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Шаповал Владислав 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Шахтёр Донецк
5.10
3.90
1.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кривбасс 0:0 Шахтёр Донецк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кривбасс
Шахтёр Донецк
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 