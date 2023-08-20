Тур: 4. Стадион: Hirnyk Stadium.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
78
Кожушко
Олег
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
78 Кожушко ОлегНападающий
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 НевертонНападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Кривбасс
Шахтёр Донецк
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелко Роман
|1
|0.25
|Задерака Максим
|1
|0.25
|Бескоровайный Данил
|1
|0.25
|Klim Prykhodko
|1
|0.25
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.25
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Стецков Тимур
|0
|0
|Дибанго Иван
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матвиенко Николай
|2
|0.5
|Траоре Лассина
|2
|0.5
|Сикан Даниил
|1
|0.25
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Кащук Алексей
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кожушко Олег
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Бизимана Джихад
|1
|0
|Бескоровайный Данил
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|1
|1
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Траоре Лассина
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
1
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0
Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0
Результаты матчей
Кривбасс
Шахтёр Донецк
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|6.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Александрия
|Шулянский Артём
|2 (1)
|Заря
|Иордания
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Золотов Николай
|1 2
|Рух Львов
|Marko Sapuha
|3
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Полесье
|Шаповал Владислав
|1 1