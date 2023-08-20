Тур: 4. Стадион: Hirnyk Stadium.
3:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолКащук Алексей
10' Желтая карточкаХомченовский Дмитрий
0:2
18' ГолКрыськив Дмитрий
1:2
24' ГолХомченовский Дмитрий
32' Желтая карточкаБескоровайный Данил
33' Желтая карточкаКожушко Олег
36' Желтая карточкаТопалов Дмитрий
1:3
42' ГолКрыськив Дмитрий
2:3
44' ГолКожушко Олег
3:3
64' ГолБескоровайный Данил
74' Красная карточкаХомченовский Дмитрий
85' Красная карточкаБондаренко Артём
87' Желтая карточкаПонедельник Андрей
90' Желтая карточкаЧигринский Дмитрий
90' Вторая желтая карточкаЧигринский Дмитрий
90' Желтая карточкаViktor Bliznichenko
90'+8
Ход матча
8'
18'
0:2
24'
33'
36'
42'
44'
2:3
64'
85'
89'
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
78
Кожушко
Олег
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
78 Кожушко ОлегНападающий
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 НевертонНападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Кривбасс
Шахтёр Донецк
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бескоровайный Данил
|2
|0.5
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.25
|Задерака Максим
|1
|0.25
|Дебелко Роман
|1
|0.25
|Кожушко Олег
|1
|0.25
|Klim Prykhodko
|1
|0.25
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.25
|Дибанго Иван
|0
|0
|Стецков Тимур
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матвиенко Николай
|2
|0.5
|Траоре Лассина
|2
|0.5
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.5
|Кащук Алексей
|1
|0.25
|Сикан Даниил
|1
|0.25
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Зубков Александр
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Кожушко Олег
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Бизимана Джихад
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|1
|2
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Траоре Лассина
|2
|0
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
4
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0
Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0
Результаты матчей
Кривбасс
Шахтёр Донецк
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
13
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Александрия
|Шулянский Артём
|2 (1)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Заря
|Иордания
|1 2
|Кривбасс
|Хомченовский Дмитрий
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Золотов Николай
|1 2
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|3