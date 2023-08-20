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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Кривбасс
3:3
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
0:1
8' Гол
Кащук Алексей
10' Желтая карточка
Хомченовский Дмитрий
0:2
18' Гол
Крыськив Дмитрий
1:2
24' Гол
Хомченовский Дмитрий
32' Желтая карточка
Бескоровайный Данил
33' Желтая карточка
Кожушко Олег
36' Желтая карточка
Топалов Дмитрий
1:3
42' Гол
Крыськив Дмитрий
2:3
44' Гол
Кожушко Олег
3:3
64' Гол
Бескоровайный Данил
74' Красная карточка
Хомченовский Дмитрий
85' Красная карточка
Бондаренко Артём
87' Желтая карточка
Понедельник Андрей
90' Желтая карточка
Чигринский Дмитрий
90' Вторая желтая карточка
Чигринский Дмитрий
90' Желтая карточка
Viktor Bliznichenko
90'+8
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
5
Стецков
Тимур
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
8
Бизимана
Джихад
10
Хомченовский
Дмитрий
94
Задерака
Максим
78
Кожушко
Олег
14
Лунёв
Максим
31
Ризнык
Дмитрий
13
Гочолеишвили
Гиорги
19
Чигринский
Дмитрий
22
Матвиенко
Николай
20
Топалов
Дмитрий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
8
Крыськив
Дмитрий
90
Кащук
Алексей
14
Сикан
Даниил
Кривбасс
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Кривбасс
Шахтёр Донецк

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бескоровайный Данил 2 0.5
Хомченовский Дмитрий 1 0.25
Задерака Максим 1 0.25
Дебелко Роман 1 0.25
Кожушко Олег 1 0.25
Klim Prykhodko 1 0.25
Лунёв Максим 1 (1) 0.25
Дибанго Иван 0 0
Стецков Тимур 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матвиенко Николай 2 0.5
Траоре Лассина 2 0.5
Крыськив Дмитрий 2 0.5
Кащук Алексей 1 0.25
Сикан Даниил 1 0.25
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Зубков Александр 0 0
Бондаренко Артём 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомченовский Дмитрий 2 1
Кожушко Олег 3 0
Бескоровайный Данил 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Бизимана Джихад 1 0
Понедельник Андрей 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 1 2
Чигринский Дмитрий 1 1
Матвиенко Николай 2 0
Траоре Лассина 2 0
Топалов Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Фарина Марьян 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
4
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0
Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0

Результаты матчей

Кривбасс
Шахтёр Донецк

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
2
2
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Черноморец Од
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Колос Ковалёвка
 4 2 2 0 5 - 1 8
4.
Шахтёр Донецк
 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
8.
Полесье
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Днепр-1
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Заря
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Оболонь
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Металлист-1925
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Ворскла
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Минай
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Колос Ковалёвка
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Днепр-1
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Верес
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Шахтёр Донецк
 3 1 2 0 6 - 5 5
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
6.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Оболонь
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Александрия Шулянский Артём 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Заря Иордания 1 2
Кривбасс Хомченовский Дмитрий 1 2
Колос Ковалёвка Золотов Николай 1 2
Кривбасс Кожушко Олег 3
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