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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
ЛКС Лодзь
0:2
Конец матча
Варта Познань
0'
8' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
0:1
10' Гол
Савич Стефан
15' Желтая карточка
Michal Mokrzycki
35' Желтая карточка
Данковски Камиль
45' Желтая карточка
Плеснерович Виктор
47' Желтая карточка
Шимонович Давид
55' Желтая карточка
Флис Марцин
0:2
62' Пенальти
Шмыт Каетан
68' Желтая карточка
Луиш Мигел
89' Желтая карточка
Рамирес Даниэль
90' Желтая карточка
Купчак Матеуш
90'+7
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
4
Монсальве
Начо
5
Флис
Марцин
3
Тутышкинас
Артемиюс
11
Engjell
Hoti
14
Michal
Mokrzycki
10
Пируло
16
Рамирес
Даниэль
26
Шелига
Бартош
9
Техан
Кай
33
Гробельны
Енджей
4
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
34
Плеснерович
Виктор
2
Бартковски
Якуб
21
Купчак
Матеуш
16
Луиш
Мигел
3
Кьельб
Якуб
7
Шмыт
Каетан
77
Савич
Стефан
V
99
Зреляк
Адам
ЛКС Лодзь
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Варта Познань

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
3:0
ПД
0:2
ВД
2:0
ВД
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.4

Среднее время на гол

72
225

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
115

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Engjell Hoti 1 0.14
Техан Кай 1 0.14
Тутышкинас Артемиюс 1 0.14
Рамирес Даниэль 1 (1) 0.14
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 4 (4) 0.57
Журавски Мачей 2 0.29
Савич Стефан V 1 0.14
Визингер Дарио 1 0.14
Купчак Матеуш 1 0.14
Луиш Мигел 1 0.14
Зреляк Адам 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Боровски Филип 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakub Letniowski 4 0
Michal Mokrzycki 2 1
Данковски Камиль 2 0
Рамирес Даниэль 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Марциняк Адам 1 0
Флис Марцин 1 0
Монсальве Начо 1 0
Пируло 1 0
Engjell Hoti 1 0
Stipe Juric 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Alexander Bobek 1 0
Лувеу Адриен 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купчак Матеуш 3 0
Шмыт Каетан 3 0
Журавски Мачей 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Копчински Михал 1 0
Шимонович Давид 1 0
Савич Стефан V 1 0
Визингер Дарио 1 0
Луиш Мигел 1 0
Ставропулос Димитрис 1 0
Боровски Филип 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
ЛКС Лодзь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

0
4
ЛКС Лодзь
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Варта Познань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
1
10%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1
Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2
Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Лех - Варта Познань 2:0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Варта Познань

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 11 - 6 12
2.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Шленск Вроцлав
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
Краковия
 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 7 - 7 9
7.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
8.
Сталь Мелец
 1:1 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
10.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
12.
Пуща Неполомице
 6 2 1 3 7 - 10 7
13.
Пяст
 6 1 4 1 4 - 4 7
14.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 3 - 6 6
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Рух Хожув
 1:1 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Гурник Забже
 6 1 2 3 3 - 9 5
18.
Корона Кельце
 5 1 1 3 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Сталь Мелец
 1:1 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Рух Хожув
 1:1 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
16.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
8.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Гурник Забже
 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Пяст
 3 0 3 0 1 - 1 3
11.
Рух Хожув
 1:1 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Сталь Мелец
 1:1 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Корона Кельце
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Корона Кельце Далмау Адриан 3 (1)
Ракув Зволински Лукаш 3
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Флис Марцин получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Шимонович Давид получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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