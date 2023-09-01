Тур: 7. Стадион: Стадион ЛКС. Главный судья: Рачковски Павел
0:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
0:1
10' ГолСавич Стефан
15' Желтая карточкаMichal Mokrzycki
35' Желтая карточкаДанковски Камиль
45' Желтая карточкаПлеснерович Виктор
47' Желтая карточкаШимонович Давид
55' Желтая карточкаФлис Марцин
0:2
62' ПенальтиШмыт Каетан
68' Желтая карточкаЛуиш Мигел
89' Желтая карточкаРамирес Даниэль
90' Желтая карточкаКупчак Матеуш
90'+7
Ход матча
10'
0:1
15'
35'
47'
55'
62'
0:2
63'
68'
76'
89'
90'
11
Engjell
Hoti
10
Пируло
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенЗащитник
-
28 Лоренц МешкоПолузащитник
-
23 Слива МацейПолузащитник
-
29 Фасе АнтонНападающий
-
21 Stipe Juric
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Кшижак ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Варта Познань
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.4
Среднее время на гол
72
225
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
115
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Engjell Hoti
|1
|0.14
|Техан Кай
|1
|0.14
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.14
|Рамирес Даниэль
|1 (1)
|0.14
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|4 (4)
|0.57
|Журавски Мачей
|2
|0.29
|Савич Стефан V
|1
|0.14
|Визингер Дарио
|1
|0.14
|Купчак Матеуш
|1
|0.14
|Луиш Мигел
|1
|0.14
|Зреляк Адам
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakub Letniowski
|4
|0
|Michal Mokrzycki
|2
|1
|Данковски Камиль
|2
|0
|Рамирес Даниэль
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Марциняк Адам
|1
|0
|Флис Марцин
|1
|0
|Монсальве Начо
|1
|0
|Пируло
|1
|0
|Engjell Hoti
|1
|0
|Stipe Juric
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Alexander Bobek
|1
|0
|Лувеу Адриен
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|3
|0
|Шмыт Каетан
|3
|0
|Журавски Мачей
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Ставропулос Димитрис
|1
|0
|Боровски Филип
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
ЛКС Лодзь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
0
4
ЛКС Лодзь
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Варта Познань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
1
10%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1
Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2
Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Лех - Варта Познань 2:0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Варта Познань
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
16
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|8.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|15.
|7
|2
|0
|5
|4 - 11
|6
|16.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|2.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|11.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|4 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Корона Кельце
|Далмау Адриан
|3 (1)
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|4
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|4