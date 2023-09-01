Тур: 7. Стадион: Пяст. Главный судья: Франковски Бартож
1:1
Перерыв
Ход матча
18'
45'
1:1
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Седлак ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslaw Skrobacz
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
-
22 Брито РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Рух Хожув
Сталь Мелец
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomasz Swedrowski
|2
|0.29
|Щепан Даниэль
|1
|0.14
|Михальский Кацпер
|1
|0.14
|Michal Feliks
|1
|0.14
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|2
|0.29
|Koki Hinokio
|2
|0.29
|Доманьски Мацей
|1
|0.14
|Тромбка Михал
|1
|0.14
|Эсселинк Берт
|1
|0.14
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.14
|Гетингер Крыстян
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|4
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Михальский Кацпер
|2
|0
|Konrad Kasolik
|0
|1
|Tomasz Foszmanczyk
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Tomasz Swedrowski
|1
|0
|Przemyslaw Szur
|1
|0
|Szymon Szymanski
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Летневски Юлиуш
|1
|0
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|4
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Гетингер Крыстян
|1
|0
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|Тромбка Михал
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сталь Мелец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Рух Хожув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сталь Мелец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
7
Рух Хожув
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сталь Мелец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0
Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0 Заглембе Сосновец - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Подбескидзе 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0
Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь Легница 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1
Результаты матчей
Рух Хожув
Сталь Мелец
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|8.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|15.
|7
|2
|0
|5
|4 - 11
|6
|16.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|2.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|11.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|4 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Корона Кельце
|Далмау Адриан
|3 (1)
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|4
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|4