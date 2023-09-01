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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Рух Хожув
1:1
Перерыв
Сталь Мелец
0'
1:0
18' Гол
Щепан Даниэль
1:1
45' Гол
Шкурин Илья

Ход матча

18'
Щепан Даниэль
(Стажиньски Филип)
1:0
45'
1:1
Шкурин Илья
Лучшие коэффициенты
Рух Хожув
Ничья
Сталь Мелец
3.40
5.30
4.10
Все Коэффициенты
1
Бухалик
Михал
4
Przemyslaw
Szur
25
Барановски
Павел
77
Бартолевски
Матеуш
26
Михальский
Кацпер
20
Szymon
Szymanski
6
Tomasz
Swedrowski
5
Tomasz
Wojtowicz
7
Летневски
Юлиуш
95
Щепан
Даниэль
22
Стажиньски
Филип
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
6
Leandro
VIII
7
Lukasz
Gerstenstein
19
Тромбка
Михал
18
Piotr
Wlazlo
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
8
Koki
Hinokio
Рух Хожув
3-4-3
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Рух Хожув
Сталь Мелец

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomasz Swedrowski 2 0.29
Щепан Даниэль 1 0.14
Михальский Кацпер 1 0.14
Michal Feliks 1 0.14
Стажиньски Филип 0 0
Бартолевски Матеуш 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 2 0.29
Koki Hinokio 2 0.29
Доманьски Мацей 1 0.14
Тромбка Михал 1 0.14
Эсселинк Берт 1 0.14
Lukasz Gerstenstein 1 0.14
Гетингер Крыстян 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 4 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Михальский Кацпер 2 0
Konrad Kasolik 0 1
Tomasz Foszmanczyk 1 0
Барановски Павел 1 0
Tomasz Swedrowski 1 0
Przemyslaw Szur 1 0
Szymon Szymanski 1 0
Стечик Доминик 1 0
Летневски Юлиуш 1 0
Бартолевски Матеуш 1 0
Michal Feliks 1 0
Tomasz Wojtowicz 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 4 0
Koki Hinokio 3 0
Piotr Wlazlo 2 0
Гетингер Крыстян 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Тромбка Михал 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сталь Мелец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Рух Хожув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сталь Мелец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
7
Рух Хожув
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сталь Мелец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0
Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0 Заглембе Сосновец - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Подбескидзе 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0
Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь Легница 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1

Результаты матчей

Рух Хожув
Сталь Мелец

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 11 - 6 12
2.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Шленск Вроцлав
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
Краковия
 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 7 - 7 9
7.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
8.
Сталь Мелец
 1:1 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
10.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
12.
Пуща Неполомице
 6 2 1 3 7 - 10 7
13.
Пяст
 6 1 4 1 4 - 4 7
14.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 3 - 6 6
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Рух Хожув
 1:1 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Гурник Забже
 6 1 2 3 3 - 9 5
18.
Корона Кельце
 5 1 1 3 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Сталь Мелец
 1:1 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Рух Хожув
 1:1 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
16.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
8.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Гурник Забже
 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Пяст
 3 0 3 0 1 - 1 3
11.
Рух Хожув
 1:1 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Сталь Мелец
 1:1 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Корона Кельце
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Корона Кельце Далмау Адриан 3 (1)
Ракув Зволински Лукаш 3
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Г О О О О Л - Илья Шкурин бьет в цель!
  • 18'
    Стажиньски Филип сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Щепан Даниэль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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Рух Хожув
Ничья
Сталь Мелец
3.40
5.30
4.10
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Где смотреть матч Рух Хожув 1:1 Сталь Мелец онлайн

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