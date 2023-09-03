Тур: 7. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Главный судья: Pawel Malec
1:0
Второй тайм: 50'
0'
8' Желтая карточкаОльсен Патрик
26' Желтая карточкаЖуковски Матеуш
29' Желтая карточкаИмас Хесус
1:0
48' ГолЭкспозито Эрик
Ход матча
26'
29'
48'
1:0
17
Шварц
Петр
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Индже БуракНападающий
-
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Ягеллония Белосток
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
35 матчей
37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.7%
48.6%
25.7%
9 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.1%
28.6%
34.3%
13 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.53
1.5
Среднее время на гол
58
60
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.22
1.29
Среднее время на гол
73
69
Всего голов
48
49
Голов в среднем за матч
1.37
1.4
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
65
64
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|4 (2)
|0.57
|Науэль Матиас
|1
|0.14
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.14
|Шварц Петр
|1
|0.14
|Кончковски Мартин
|1
|0.14
|Patryk Szwedzik
|1
|0.14
|Палюшек Александр
|1
|0.14
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нене III
|2
|0.33
|Вдовик Бартломей
|2
|0.33
|Пюлюлю Афимико
|2 (1)
|0.33
|Имас Хесус
|1
|0.17
|Наранхо Хосе
|1
|0.17
|Dominik Marczuk
|1
|0.17
|Wojciech Laski
|1
|0.17
|Левицки Якуб
|1
|0.17
|Кубицки Ярослав
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Покорны Петер
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Бейгер Лукаш
|2
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купиш Томаш
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Романчук Тарас
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Шленск Вроцлав
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
10
Шленск Вроцлав
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ягеллония Белосток
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
4
40%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
5
45%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
5
71%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1
Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1
Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Ягеллония Белосток
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|11.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|15.
|7
|2
|0
|5
|4 - 11
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|2.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|7.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|4 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|3 (1)
|Корона Кельце
|Далмау Адриан
|3 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|4
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|4