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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Шленск Вроцлав
1:0
Второй тайм: 50'
Ягеллония Белосток
0'
8' Желтая карточка
Ольсен Патрик
26' Желтая карточка
Жуковски Матеуш
29' Желтая карточка
Имас Хесус
1:0
48' Гол
Экспозито Эрик

Ход матча

8'
Ольсен Патрик
 
26'
Жуковски Матеуш
 
29'
 
Имас Хесус
48'
Экспозито Эрик
1:0
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Ягеллония Белосток
3.50
3.40
3.24
Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
19
Янасик
Патрик
16
Покорны
Петер
8
Ольсен
Патрик
24
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
22
Жуковски
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
32
Матысик
Милош
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
14
Кубицки
Ярослав
28
Наранхо
Хосе
11
Имас
Хесус
Шленск Вроцлав
4-2-3-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Ягеллония Белосток

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

35 матчей

37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.7%
48.6%
25.7%
9 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.1%
28.6%
34.3%
13 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
1:0
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:4
ЭГБ
3:1
Э
2:1
Э
3:1
EFR
1:1
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
3:1
КП
0:1
Э
2:3
Э
0:3
Э
3:3
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:0
OE
2:0
OE
2:2

Голы

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.53
1.5

Среднее время на гол

58
60

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.22
1.29

Среднее время на гол

73
69

Всего голов

48
49

Голов в среднем за матч

1.37
1.4

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

65
64

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 4 (2) 0.57
Науэль Матиас 1 0.14
Самец-Талар Пётр 1 0.14
Шварц Петр 1 0.14
Кончковски Мартин 1 0.14
Patryk Szwedzik 1 0.14
Палюшек Александр 1 0.14
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Петков Алекс 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нене III 2 0.33
Вдовик Бартломей 2 0.33
Пюлюлю Афимико 2 (1) 0.33
Имас Хесус 1 0.17
Наранхо Хосе 1 0.17
Dominik Marczuk 1 0.17
Wojciech Laski 1 0.17
Левицки Якуб 1 0.17
Кубицки Ярослав 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуковски Матеуш 3 0
Покорны Петер 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Ольсен Патрик 2 0
Петков Алекс 2 0
Бейгер Лукаш 2 0
Науэль Матиас 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купиш Томаш 2 0
Имас Хесус 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Романчук Тарас 1 0
Нене III 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Матысик Милош 1 0
Wojciech Laski 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Шленск Вроцлав
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
10
Шленск Вроцлав
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ягеллония Белосток
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
4
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
5
45%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
5
71%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1
Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1
Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Ягеллония Белосток

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 1:0 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Ягеллония Белосток
 0:1 6 4 0 2 11 - 7 12
3.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
Краковия
 6 2 4 0 6 - 4 10
6.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 8 - 8 10
7.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
8.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Лех
 5 2 2 1 7 - 6 8
10.
Пяст
 7 1 5 1 5 - 5 8
11.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
12.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Пуща Неполомице
 6 2 1 3 7 - 10 7
14.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 3 - 6 6
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Гурник Забже
 7 1 3 3 4 - 10 6
18.
Корона Кельце
 6 1 2 3 4 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Ягеллония Белосток
 0:1 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Шленск Вроцлав
 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
10.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
16.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 1:0 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ягеллония Белосток
 0:1 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Рух Хожув
 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 3 (1)
Корона Кельце Далмау Адриан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Г О О О О Л - Экспозито Эрик бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Имас Хесус получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Жуковски Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Ольсен Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Ягеллония Белосток
3.50
3.40
3.24
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