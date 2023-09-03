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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Заглембе Любин
0:0
Перерыв
Погонь Щецин
0'
45' Желтая карточка
Пшиборек Адриан

Ход матча

26'
 
Столярски Павел
Лонкар Даниель
45'
 
Пшиборек Адриан
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Погонь Щецин
2.82
3.79
2.90
Все Коэффициенты
87
Диудис
Сократис
13
Mateusz
Grzybek
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
3
Киркесков
Миккель
6
Маковский
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
21
Пьенько
Томаш
90
Курминовски
Давид
81
Клебанюк
Бартош
28
Вальквист
Линус
68
Лонкар
Даниель
33
Малец
Мариуш
4
Леонардо
Родригес
21
Гамбоа
Жоау
20
Горгон
Александр
73
Пшиборек
Адриан
22
Бичахчян
Ваан
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Заглембе Любин
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Погонь Щецин

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:1
Э
3:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
ТМС
1:0
Э
0:3
Э
0:1
ЭГА
2:3
Э
0:3
Э
0:2
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
1:3
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
4:0

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.18
1.25

Среднее время на гол

76
72

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.42
1.09

Среднее время на гол

63
82

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.3
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

69
76

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 2 (1) 0.29
Курминовски Давид 2 0.29
Бохар Дамьян 1 0.14
Маковский Томаш 1 0.14
Bartlomiej Kludka 1 0.14
Mateusz Grzybek 0 0
Булеца Сергей 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 2 0.33
Захович Лука 1 0.17
Бичахчян Ваан 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartlomiej Kludka 3 1
Дабровски Дамьян 2 0
Копац Бартош 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Возняк Аркадиуш 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Налепа Михал 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамбоа Жоау 2 0
Бичахчян Ваан 2 0
Гросицки Камил 1 0
Горгон Александр 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Пшиборек Адриан 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Погонь Щецин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
2
Заглембе Любин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Погонь Щецин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
2
40%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
2
33%
3
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1
Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2
Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2

Результаты матчей

Заглембе Любин
Погонь Щецин

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 7 4 1 2 12 - 8 13
2.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 12 - 8 12
3.
Заглембе Любин
 0:0 7 3 2 2 7 - 7 11
4.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Краковия
 6 2 4 0 6 - 4 10
6.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 8 - 8 10
7.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
8.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Лех
 5 2 2 1 7 - 6 8
10.
Пяст
 7 1 5 1 5 - 5 8
11.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
12.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Погонь Щецин
 0:0 6 2 1 3 3 - 6 7
14.
Пуща Неполомице
 6 2 1 3 7 - 10 7
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Гурник Забже
 7 1 3 3 4 - 10 6
18.
Корона Кельце
 6 1 2 3 4 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Заглембе Любин
 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
10.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
16.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Погонь Щецин
 0:0 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Погонь Щецин
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
6.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
8.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
9.
Заглембе Любин
 0:0 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Рух Хожув
 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 6 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 3 (1)
Корона Кельце Далмау Адриан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Шленск Вроцлав Покорны Петер 4
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Погонь Щецин
2.82
3.79
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заглембе Любин 0:0 Погонь Щецин онлайн

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