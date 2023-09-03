Тур: 7. Стадион: Заглебье Любин. Главный судья: Щербович Марцин
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаПшиборек Адриан
60' Желтая карточкаВальквист Линус
66' Желтая карточкаБичахчян Ваан
74' Желтая карточкаЗахович Лука
1:0
78' ГолКопац Бартош
89' Желтая карточкаНалепа Михал
90' Желтая карточкаКужава Рафал
90'+7
Ход матча
45'
60'
66'
74'
78'
1:0
89'
90'
25
Налепа
Михал
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
17 Marek Mroz
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Заглембе Любин
Погонь Щецин
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
23 матча
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.18
1.25
Среднее время на гол
76
72
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.42
1.09
Среднее время на гол
63
82
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.3
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
69
76
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|2 (1)
|0.29
|Курминовски Давид
|2
|0.29
|Бохар Дамьян
|1
|0.14
|Копац Бартош
|1
|0.14
|Маковский Томаш
|1
|0.14
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.14
|Булеца Сергей
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|2
|0.33
|Захович Лука
|1
|0.17
|Бичахчян Ваан
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartlomiej Kludka
|3
|1
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Копац Бартош
|2
|0
|Налепа Михал
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Возняк Аркадиуш
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Гамбоа Жоау
|2
|0
|Гросицки Камил
|1
|0
|Горгон Александр
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Погонь Щецин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Погонь Щецин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
2
Заглембе Любин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Погонь Щецин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
2
40%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
33%
1
14%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1
Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2
Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2
Результаты матчей
Заглембе Любин
Погонь Щецин
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
24
25
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|5.
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|11.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|15.
|7
|2
|0
|5
|4 - 11
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|2.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|7.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|6 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|3 (1)
|Корона Кельце
|Далмау Адриан
|3 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|4
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|4