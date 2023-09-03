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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Заглембе Любин
1:0
Конец матча
Погонь Щецин
0'
45' Желтая карточка
Пшиборек Адриан
60' Желтая карточка
Вальквист Линус
66' Желтая карточка
Бичахчян Ваан
74' Желтая карточка
Захович Лука
1:0
78' Гол
Копац Бартош
89' Желтая карточка
Налепа Михал
90' Желтая карточка
Кужава Рафал
90'+7
87
Диудис
Сократис
13
Mateusz
Grzybek
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
3
Киркесков
Миккель
6
Маковский
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
21
Пьенько
Томаш
90
Курминовски
Давид
81
Клебанюк
Бартош
28
Вальквист
Линус
68
Лонкар
Даниель
33
Малец
Мариуш
4
Леонардо
Родригес
21
Гамбоа
Жоау
20
Горгон
Александр
73
Пшиборек
Адриан
22
Бичахчян
Ваан
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Заглембе Любин
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Погонь Щецин

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:1
Э
3:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
ТМС
1:0
Э
0:3
Э
0:1
ЭГА
2:3
Э
0:3
Э
0:2
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
1:3
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
4:0

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.18
1.25

Среднее время на гол

76
72

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.42
1.09

Среднее время на гол

63
82

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.3
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

69
76

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 2 (1) 0.29
Курминовски Давид 2 0.29
Бохар Дамьян 1 0.14
Копац Бартош 1 0.14
Маковский Томаш 1 0.14
Bartlomiej Kludka 1 0.14
Булеца Сергей 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 2 0.33
Захович Лука 1 0.17
Бичахчян Ваан 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartlomiej Kludka 3 1
Дабровски Дамьян 2 0
Копац Бартош 2 0
Налепа Михал 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Возняк Аркадиуш 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бичахчян Ваан 3 0
Гамбоа Жоау 2 0
Гросицки Камил 1 0
Горгон Александр 1 0
Захович Лука 1 0
Вальквист Линус 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Кужава Рафал 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Пшиборек Адриан 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Погонь Щецин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Погонь Щецин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
2
Заглембе Любин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Погонь Щецин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
2
40%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
33%
1
14%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1
Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2
Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2

Результаты матчей

Заглембе Любин
Погонь Щецин

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1:0 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Шленск Вроцлав
 7 4 1 2 12 - 8 13
3.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 12 - 8 12
5.
Краковия
 6 2 4 0 6 - 4 10
6.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 8 - 8 10
7.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
8.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Лех
 5 2 2 1 7 - 6 8
10.
Пяст
 7 1 5 1 5 - 5 8
11.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
12.
Пуща Неполомице
 6 2 1 3 7 - 10 7
13.
Видзев Лодзь
 0:1 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Погонь Щецин
 6 2 0 4 3 - 7 6
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Гурник Забже
 7 1 3 3 4 - 10 6
18.
Корона Кельце
 6 1 2 3 4 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1:0 4 4 0 0 8 - 0 12
2.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
4.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Видзев Лодзь
 0:1 3 2 0 1 4 - 4 6
10.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
16.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Рух Хожув
 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Легия
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Видзев Лодзь
 0:1 4 0 1 3 3 - 6 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 6 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 3 (1)
Корона Кельце Далмау Адриан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Шленск Вроцлав Покорны Петер 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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