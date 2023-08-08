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РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Safyan R.
Урал
0:0
Первый тайм
Ростов
Прогнозы 136
Урал 44.1% (60)
X 39% (53)
Ростов 16.9% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Ростов
2.50
3.25
3.50
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Урал
Ростов

История личных встреч

Урал
Ростов

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

24 матча

20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:3
К
2:1
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.83

Среднее время на гол

83
108

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.08
1.42

Среднее время на гол

83
63

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.08
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

83
80

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 1 1
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комаров Иван 1 1

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мамин Артём 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Урал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1
Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1
Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1

Результаты матчей

Урал
Ростов

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Урал
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Урал
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Урал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 - 0
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Знамя Труда Шанин Ян 2
Пионер Ленинградская Бенедык Данил 2
Машук-КМВ Магомедов Магомед 1
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Сочи Заика Кирилл 1
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Краснодар Кордоба Джон 1
Оренбург Кеняйкин Алексей 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Ростова", после борьбы мяч отскочил на левый угол штрафной, Железнов был первым на подборе, Юрий далее спокойно сместился уже чуть ближе к центру штрафной, но вот удар в левый угол ворот вышел довольно слабым, Песьяков поймал мяч без особого труда. 
  • 11'
    Бевеев подхватил отскок у правого угла штрафной площади, далее Мингиян пробил по воротам, всё тот же Уткин уверенно принял мяч на себя. 
  • Угловой
    10'
    Железнов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Уткин хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч к правому углу штрафной площади. 
  • 9'
    Кики с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской, защитники "Ростова" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Байрамян в центре поля в борьбе за мяч нарушил правила против Кики. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 7'
    Терентьев также продолжает регулярно грузить мяч в штрафную площадь соперника с правого фланга, но пока что толку от этого совсем немного. 
  • 6'
    Байрамян с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сунгатуллин блокировал попытку, но перехватить мяч не получилось. 
  • 5'
    Терентьев с правого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, защитники "Урала" вновь сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • 4'
    Из центра поля последовал заброс на ход Пояркову по левому флангу, Николай далее выполнил прострел в центр штрафной площади, Эмерсон оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Бевеев перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Пояркова. 
  • 2'
    Егорычев перехватил мяч на своей половине поля, далее Андрей из глубины выполнил передачу на ход Каштанову по центр поля, Алексей в свою очередь быстро перевёл мяч на левую половину поля Железнову, Юрий убежал на левый угол штрафной площади, а затем выполнил ответный прострел на правый угол вратарской, Каштанов не смог подстроиться под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Екатеринбурге Виктор Гончаренко и Валерий Карпин конечно же вновь провели ротацию, в плотном графике на старте сезона как-то иначе практически нельзя. 
  • До матча
  • Рассудят этот матч москвичи во главе с Романом Сафьяном. Помогать ему на бровках будут Илья Елеференко и Дмитрий Сафьян. Резервным арбитром на этот матч назначен Игорь Панин из Дмитрова. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура группового этапа Кубка России. Сегодня в Екатеринбурге "Урал" в группе В примет на домашнем поле "Ростов" из Ростова-на-Дону. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 136
Урал 44.1% (60)
X 39% (53)
Ростов 16.9% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Ростов
2.50
3.25
3.50
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Урал 0:0 Ростов

Исход игры
Урал
44.6% (62)
Ничья
38.8% (54)
Ростов
16.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (52)
Меньше
56.3% (67)
Обе команды забьют
Да
81.51% (97)
Нет
18.49% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (45)
2:1 Урал
23% (32)
1:2 Ростов
10.8% (15)
1:0 Урал
10.1% (14)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:0 Урал
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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