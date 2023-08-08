Первый тайм

12' С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Ростова", после борьбы мяч отскочил на левый угол штрафной, Железнов был первым на подборе, Юрий далее спокойно сместился уже чуть ближе к центру штрафной, но вот удар в левый угол ворот вышел довольно слабым, Песьяков поймал мяч без особого труда.

11' Бевеев подхватил отскок у правого угла штрафной площади, далее Мингиян пробил по воротам, всё тот же Уткин уверенно принял мяч на себя.

10' Железнов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Уткин хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч к правому углу штрафной площади.

9' Кики с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской, защитники "Ростова" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

8' Байрамян в центре поля в борьбе за мяч нарушил правила против Кики. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' Терентьев также продолжает регулярно грузить мяч в штрафную площадь соперника с правого фланга, но пока что толку от этого совсем немного.