Первый тайм

9' Красиво было! После прострела с правого края Сарвели в центр сумел пробить пяткой. Попал он в Миранчука, после чего сфера едва не юркнула в сетку!

8' Рахмоналиев с правого края выполнял передачу в штрафную "Локомотива", там на выходе играл Гилерме, который столкнулся со своим игроком и упал на газон. В дальнейшем с огромным трудом выбили гости мяч в центр поля.

6' Иванов из центра выполнил передачу на Рыбуся, который мягко обработал сферу на левом фланге, но простреливать мяч в штрафную не стал. Предпочел игрок сохранить снаряд для своего коллектива.

5' Пока "Локомотив" владеет мячом чаще, чем соперник. Хотят "железнодорожники" вырваться вперед в поединке с грозными казанцами, которые в начале сезона смотрятся нестабильно.

4' Рахмоналиев выполнял передачу с левого края в штрафную соперника - мяч прилетел в руки голкиперу Гилерме, который сегодня занял место в ворота "железнодорожников".

3' Рыбчинский получил сейчас удар по ногам. Судья остановил игру, определив нарушение правил со стороны футболиста казанского коллектива.