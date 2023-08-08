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РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Москалёв Владимир
Рубин
0:0
Первый тайм
Локомотив Москва
Прогнозы 135
Рубин 18.5% (25)
X 31.1% (42)
Локомотив Москва 50.4% (68)
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Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Локомотив Москва
3.10
3.95
2.40
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Рубин
Локомотив Москва

История личных встреч

Рубин
Локомотив Москва

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

36 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.2%
63.9%
13.9%
8 побед 23 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
47.2%
36.1%
6 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
К
0:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.24
0.53

Среднее время на гол

72
171

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.26
0.82

Среднее время на гол

71
109

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Тотал матчей

2.5
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

72
135

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 1 0.5
Изидор Вильсон 1 0.5

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безруков Руслан 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 1 0
Глушенков Максим 1 0

Результаты матчей

Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2
Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2
Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2

Результаты матчей

Рубин
Локомотив Москва

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рубин
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Рубин
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 - 0
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Рубин
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Знамя Труда Шанин Ян 2
Пионер Ленинградская Бенедык Данил 2
Машук-КМВ Магомедов Магомед 1
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Сочи Заика Кирилл 1
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Краснодар Кордоба Джон 1
Оренбург Кеняйкин Алексей 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    9'
    Красиво было! После прострела с правого края Сарвели в центр сумел пробить пяткой. Попал он в Миранчука, после чего сфера едва не юркнула в сетку!
  • 8'
    Рахмоналиев с правого края выполнял передачу в штрафную "Локомотива", там на выходе играл Гилерме, который столкнулся со своим игроком и упал на газон. В дальнейшем с огромным трудом выбили гости мяч в центр поля. 
  • 6'
    Иванов из центра выполнил передачу на Рыбуся, который мягко обработал сферу на левом фланге, но простреливать мяч в штрафную не стал. Предпочел игрок сохранить снаряд для своего коллектива.
  • 5'
    Пока "Локомотив" владеет мячом чаще, чем соперник. Хотят "железнодорожники" вырваться вперед в поединке с грозными казанцами, которые в начале сезона смотрятся нестабильно.
  • 4'
    Рахмоналиев выполнял передачу с левого края в штрафную соперника - мяч прилетел в руки голкиперу Гилерме, который сегодня занял место в ворота "железнодорожников".
  • 3'
    Рыбчинский получил сейчас удар по ногам. Судья остановил игру, определив нарушение правил со стороны футболиста казанского коллектива.
  • 2'
    Футболисты "Рубина" вышли на футбольное поле в бордовых цветах, а игроки "Локомотива" предстали на футбольном газоне в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж);
    Ассистент: Алексей Ширяев (Ставрополь);
    Ассистент: Михаил Иванов (Кострома);
    Резервный: Артём Любимов (Санкт-Петербург).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Сетевое издание LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 2-го тура группового этапа Кубка России сыграют между собой казанский «Рубин» и столичный «Локомотив». Встреча состоится в Казани, на стадионе «Ак Барс Арена».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 135
Рубин 18.5% (25)
X 31.1% (42)
Локомотив Москва 50.4% (68)
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Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Локомотив Москва
3.10
3.95
2.40
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Где смотреть матч Рубин 0:0 Локомотив Москва онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рубин 0:0 Локомотив Москва

Исход игры
Рубин
18.8% (26)
Ничья
31.9% (44)
Локомотив Москва
49.3% (68)
Тотал 2.5
Больше
69.49% (82)
Меньше
30.51% (36)
Обе команды забьют
Да
91.53% (108)
Нет
8.47% (10)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
37.7% (52)
1:1 Ничья
20.3% (28)
2:1 Рубин
10.1% (14)
2:2 Ничья
5.1% (7)
1:3 Локомотив Москва
2.2% (3)
1:0 Рубин
2.2% (3)
0:2 Локомотив Москва
1.4% (2)
0:1 Локомотив Москва
1.4% (2)
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