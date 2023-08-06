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  5. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Рубин
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 30
Рубин 10% (3)
X 23.3% (7)
Локомотив Москва 66.7% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Локомотив Москва
2.80
3.50
2.65
Все Коэффициенты

История личных встреч

Рубин
Локомотив Москва

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

36 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.2%
63.9%
13.9%
8 побед 23 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
47.2%
36.1%
6 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
К
0:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.24
0.53

Среднее время на гол

72
171

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.26
0.82

Среднее время на гол

71
109

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Тотал матчей

2.5
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

72
135

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 1 1
Изидор Вильсон 1 1

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безруков Руслан 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 1 0
Глушенков Максим 1 0

Результаты матчей

Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2
Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2
Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2

Результаты матчей

Рубин
Локомотив Москва

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рубин
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ахмат
 0 - 0
3.
Балтика
 0 - 0
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Знамя Труда Шанин Ян 2
Пионер Ленинградская Бенедык Данил 2
Машук-КМВ Магомедов Магомед 1
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Сочи Заика Кирилл 1
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Краснодар Кордоба Джон 1
Оренбург Кеняйкин Алексей 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 30
    Рубин 10% (3)
    X 23.3% (7)
    Локомотив Москва 66.7% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.80
    3.50
    2.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рубин - Локомотив Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Рубин - Локомотив Москва

    Исход игры
    Рубин
    10% (3)
    Ничья
    23.3% (7)
    Локомотив Москва
    66.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (21)
    Меньше
    30% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (27)
    Нет
    10% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    56.7% (17)
    1:1 Ничья
    23.3% (7)
    1:0 Рубин
    6.7% (2)
    1:3 Локомотив Москва
    6.7% (2)
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    Рубин
    Локомотив Москва
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