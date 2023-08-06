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История личных встреч
Рубин
Локомотив Москва
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
36 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.2%
63.9%
13.9%
8 побед 23 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
47.2%
36.1%
6 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.24
0.53
Среднее время на гол
72
171
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.26
0.82
Среднее время на гол
71
109
Всего голов
45
24
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Тотал матчей
2.5
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
72
135
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|1
|1
|Изидор Вильсон
|1
|1
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безруков Руслан
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2
Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2
Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2
Результаты матчей
Рубин
Локомотив Москва
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Рубин
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|-
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|-
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Знамя Труда
|Шанин Ян
|2
|Пионер Ленинградская
|Бенедык Данил
|2
|Машук-КМВ
|Магомедов Магомед
|1
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1
|Сочи
|Заика Кирилл
|1
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|Факел
|Кудряшов Фёдор
|1
|Краснодар
|Кордоба Джон
|1
|Оренбург
|Кеняйкин Алексей
|1
Прогнозы на матч Рубин - Локомотив Москва
Исход игры
Рубин
10% (3)
Ничья
23.3% (7)
Локомотив Москва
66.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
70% (21)
Меньше
30% (9)
Обе команды забьют
Да
90% (27)
Нет
10% (3)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
56.7% (17)
1:1 Ничья
23.3% (7)
1:0 Рубин
6.7% (2)
1:3 Локомотив Москва
6.7% (2)
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